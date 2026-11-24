Hà Tĩnh thúc đẩy mô hình sinh kế, tạo động lực giảm nghèo bền vững

TPO - Từ chăn nuôi hươu, bò, dê đến phát triển cây trồng chủ lực, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tỉnh Hà Tĩnh hướng tới chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo sinh kế ổn định, giúp người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.

Từ chăn nuôi hươu, bò, dê đến phát triển cây trồng chủ lực, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập. Để các mô hình phát huy hiệu quả, giúp người dân thoát nghèo bền vững, Hà Tĩnh đang hướng đến cách làm có trọng tâm, gắn hỗ trợ với điều kiện sản xuất, kỹ thuật và đầu ra thị trường. Phóng viên Báo Tiền Phong phỏng vấn ông Lê Đình Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, về vấn đề này.

Những mô hình đưa người dân thoát nghèo

Thưa ông, những năm qua, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ông đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện các chương trình này?

Ông Lê Đình Hải: Trong những năm qua, Hà Tĩnh xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ của Trung ương và ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn địa phương. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm khá sâu, cuối năm 2025, toàn tỉnh còn 8.280 hộ nghèo, chiếm 2,11%, 11.350 hộ cận nghèo, chiếm 2,9%.

Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa hơn 12.000 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn, với tổng kinh phí trên 836 tỷ đồng; xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ với kinh phí trên 161 tỷ đồng; hỗ trợ thu nhập cho hộ nghèo thuộc diện người có công, người cao tuổi với kinh phí khoảng 67 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 53 tỷ đồng; triển khai gần 1.100 dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, tạo điều kiện để người nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Trao tặng 15 mô hình sinh kế chăn nuôi gà, tiếp sức hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn ở xã Đức Quang (Hà Tĩnh).

Trong quá trình triển khai, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu, thực hiện những chính sách, dự án trọng tâm nào nhằm hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập? Những mô hình, cách làm nào đang phát huy hiệu quả, có khả năng nhân rộng?

Ông Lê Đình Hải: Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động tham mưu triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng biên giới và địa bàn khó khăn.

Trọng tâm là các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và các chính sách đặc thù của tỉnh, trong đó có Nghị quyết số 122/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết số 166/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND ngày 23/9/2026 của HĐND tỉnh về hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2026-2030.

Toàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình chăn nuôi lợn, bò, gà, dê, ong; trồng cam, bưởi và các mô hình sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Qua thực tiễn, những mô hình hiệu quả thường có sự lựa chọn đúng đối tượng, phù hợp điều kiện sản xuất, được hỗ trợ kỹ thuật và có phương án tiêu thụ sản phẩm. Ngành xác định không áp dụng một mô hình chung cho tất cả các đối tượng. Hộ có khả năng lao động cần được ưu tiên hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; hộ thiếu đất hoặc không có điều kiện sản xuất nông nghiệp cần chuyển hướng sang đào tạo nghề, kết nối việc làm và phát triển ngành nghề phi nông nghiệp.

Một số mô hình nổi bật như: Chăn nuôi hươu tại các xã Sơn Giang, Sơn Kim 1, Kim Hoa; nuôi gà lấy trứng tại xã Mai Hoa; chăn nuôi bò tại các xã Sơn Tiến, Vũ Quang, Kim Hoa, Cẩm Duệ,…

Xã Thạch Lạc hỗ trợ bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo ở Hà Tĩnh vẫn còn những khó khăn, thách thức. Theo ông, đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay và ngành có giải pháp gì để khắc phục, nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ giảm nghèo?

Ông Lê Đình Hải: Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giảm nghèo vẫn còn một số khó khăn. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh còn 5,01%, cao hơn bình quân chung của cả nước (2,95%). Đáng chú ý, nhóm hộ không có khả năng lao động chiếm khoảng 70,76% tổng số hộ nghèo và 40,94% tổng số hộ cận nghèo, đây là nhóm rất khó thoát nghèo thông qua các mô hình hỗ trợ sản xuất thông thường. Bên cạnh đó, sản xuất của người dân còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật và kết nối thị trường còn hạn chế. Năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở cũng gặp khó khăn, nhất là sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc tăng trong khi năng lực một bộ phận cán bộ còn hạn chế.

Từ thực tế đó, ngành xác định phải đổi mới cách tiếp cận, chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, đánh giá bằng hiệu quả thực chất. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu phân loại hộ nghèo theo nguyên nhân và khả năng lao động để có giải pháp phù hợp. Cùng với đó nâng cao chất lượng các dự án sinh kế, tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề, kết nối việc làm và hỗ trợ an sinh đối với nhóm hộ không có khả năng lao động.

Đổi cách hỗ trợ, nâng cao thu nhập cho người dân

Để các mô hình sinh kế thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế, giúp người dân nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững, cần những giải pháp gì? Ngành sẽ thúc đẩy việc thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo kỹ năng cho người dân như thế nào?

Ông Lê Đình Hải: Theo tôi, cần thay đổi tư duy từ hỗ trợ những gì người nghèo đang thiếu sang phát huy khả năng, lợi thế của người dân để tạo thu nhập; từ hỗ trợ riêng lẻ từng hộ sang tổ chức sản xuất có liên kết, có thị trường và phát triển lâu dài.

Trước hết, phải lựa chọn các dự án sinh kế xuất phát từ nhu cầu thực tế, lợi thế địa phương và thị trường tiêu thụ, tránh chạy theo số lượng hoặc hỗ trợ bình quân. Đặc biệt, cần tăng cường thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, gắn với các sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP của địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử.

Một giải pháp quan trọng khác là gắn hỗ trợ sinh kế với đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế hộ và kinh doanh cho người dân. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ người dân sau đầu tư. Mục tiêu cuối cùng là giúp người dân thực sự làm chủ mô hình, có việc làm và đầu ra sản phẩm ổn định.

Người dân xã Đồng Lộc được hỗ trợ con giống hướng đến giảm nghèo bền vững.

Giai đoạn 2026–2030, với yêu cầu giảm nghèo đa chiều, công tác giảm nghèo của Hà Tĩnh sẽ đối mặt với những yêu cầu mới. Trước bối cảnh đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường xác định những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào để hỗ trợ người nghèo có sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thoát nghèo bền vững?

Ông Lê Đình Hải: Giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu mới đối với công tác giảm nghèo, nhất là khi Chính phủ ban hành Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030. Theo đó, năm 2026 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025; từ năm 2027, mức thu nhập chuẩn nghèo tăng từ 1,5 triệu lên 2,2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và từ 2 triệu lên 2,8 triệu đồng/người/tháng ở khu vực đô thị. Điều này nhiều khả năng sẽ làm số hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng lên, đặt ra yêu cầu và áp lực lớn hơn đối với công tác giảm nghèo của tỉnh.

Trước yêu cầu đó, Hà Tĩnh xác định tiếp tục giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, không chỉ giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn phải nâng cao mức sống, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và năng lực tự vươn lên của người dân. Theo Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 (được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 11/11/2026), đến năm 2030 phấn đấu thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 1,7 lần so với năm 2025; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân hằng năm từ 1,5% trở lên. Theo đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu giảm nghèo đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo, nhằm chuyển biến nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo. Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để cán bộ và người dân, nhất là người nghèo, hiểu rõ về chuẩn nghèo đa chiều.

Những nguồn sinh kế giúp người dân dần ổn định cuộc sống.

Hai là, hằng năm, tổ chức rà soát, phân loại hộ nghèo theo nguyên nhân và khả năng lao động để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, không áp dụng một chính sách chung cho mọi đối tượng. Đối với hộ không có khả năng lao động, cần kết hợp chính sách trợ giúp xã hội, hỗ trợ thu nhập và chăm sóc sức khỏe. Đối với hộ có khả năng lao động, ưu tiên hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm bền vững; đẩy mạnh đào tạo nghề, kết nối việc làm, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với lợi thế từng địa phương. Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp “đỡ đầu”, hỗ trợ thu nhập và dịch vụ thiết yếu cho hộ không có khả năng lao động. Nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả theo phương châm mỗi địa phương có ít nhất một mô hình phù hợp, tập trung vào cây trồng, vật nuôi chủ lực như dứa, cam, bưởi, bò, hươu, dê…; ưu tiên các mô hình có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, có khả năng nhân rộng và duy trì sau khi kết thúc hỗ trợ.

Ba là, quan tâm phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc, các xã miền núi, khó khăn: rà soát, có giải pháp tổng thể đối với đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (xã Phúc Trạch), bản Giàng (xã Hương Xuân) và các xã miền núi, khó khăn. Tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, nước sạch, hỗ trợ nhà ở, bố trí đất sản xuất, vườn hộ và hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Bốn là, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin, hỗ trợ tín dụng; huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách, tín dụng chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa; ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn, đối tượng khó khăn. Cùng với đó tăng cường kiểm tra, giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở trong tổ chức thực hiện các chương trình giảm nghèo.

Cảm ơn ông!