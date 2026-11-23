Khởi nghiệp từ dòng suối quê hương, mở hướng tăng thu nhập cho người dân La Bằng

TPO - Không chỉ tạo sinh kế cho gia đình, mô hình homestay Cửa Tử Linh Đan của Dương Linh Đan hướng tới kết nối cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và vùng chè truyền thống, mở thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Từ tình yêu quê hương và mong muốn đánh thức tiềm năng du lịch Suối Cửa Tử, Dương Linh Đan (SN 2002, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên) đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình Homestay Cửa Tử Linh Đan. Không chỉ tạo sinh kế cho gia đình, mô hình còn hướng tới kết nối cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và vùng chè truyền thống, mở thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Phóng viên Báo Tiền Phong đã trao đổi với Dương Linh Đan về mô hình này.

+ Điều gì thôi thúc anh quyết định khởi nghiệp với mô hình homestay và du lịch sinh thái tại Suối Cửa Tử?

Dương Linh Đan: Ý tưởng khởi nghiệp của tôi bắt đầu từ khi còn là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Trong quá trình học tập, tôi nhận thấy quê hương mình có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là lợi thế cảnh quan thiên nhiên ở sườn Đông dãy núi Tam Đảo.

Tôi luôn trăn trở vì sao một địa phương có cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành, bản sắc văn hóa đặc sắc nhưng những lợi thế ấy vẫn chưa được khai thác tương xứng. Từ tình yêu quê hương, mong muốn phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm giá trị cho địa phương, tôi quyết định xây dựng Homestay Cửa Tử Linh Đan với kỳ vọng đưa vẻ đẹp quê hương đến gần hơn với du khách.

Homestay Cửa Tử Linh Đan



Tôi lựa chọn Suối Cửa Tử bởi đây là nơi mình sinh ra và lớn lên. Nguồn vốn ban đầu chủ yếu là tiền tích lũy từ quá trình đi làm thêm khi còn đi học, cùng với sự hỗ trợ của gia đình. Do nguồn lực còn hạn chế, tôi lựa chọn cách làm từng bước, vừa xây dựng mô hình, vừa học hỏi kinh nghiệm và hoàn thiện dịch vụ.

+ Quá trình khởi nghiệp có những khó khăn gì? Đã bao giờ anh nghĩ đến việc từ bỏ?

Khó khăn lớn nhất là tôi chưa có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực du lịch, từ tổ chức vận hành, quản lý dịch vụ đến kỹ năng phục vụ khách hàng. Việc tiếp cận khách du lịch thông qua các nền tảng số, mạng xã hội và những kênh quảng bá trực tuyến cũng là thách thức không nhỏ.

Có những thời điểm tôi cảm thấy áp lực, mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Bởi với tôi, đây không đơn thuần là một mô hình kinh doanh mà còn là đam mê, tâm huyết và mong muốn đóng góp cho quê hương. Nếu người trẻ không bắt đầu, không kiên trì thực hiện thì những tiềm năng du lịch sẵn có của địa phương sẽ khó được khai thác và phát huy hết giá trị.

Trong hành trình ấy, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, không chỉ hỗ trợ về vốn mà còn động viên, chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện để tôi từng bước phát triển mô hình.

Một khu vực tại Homestay Cửa Tử Linh Đan

+ Kết quả hoạt động của homestay từ đầu năm đến nay ra sao?

Hoạt động kinh doanh có những tín hiệu tích cực. Trong các tháng hè, lượng khách đến khá đông, nhiều thời điểm homestay kín phòng, kín lịch đón khách. Những tháng cuối năm, cơ sở vẫn tiếp tục đón các đoàn khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.

Đây là động lực để tôi tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến cách làm du lịch chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Tạo sinh kế từ lợi thế thiên nhiên, văn hóa bản địa

+ Homestay Cửa Tử Linh Đan đóng góp như thế nào vào việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương?

Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã mong muốn mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Hoạt động của homestay mở ra cơ hội việc làm cho lao động tại chỗ trong các công việc như hướng dẫn khách du lịch, phục vụ phòng, lễ tân và hỗ trợ các hoạt động trải nghiệm. Tôi cũng mong muốn kết nối người dân tham gia cung cấp các dịch vụ, sản phẩm phục vụ du khách.

Dương Linh Đan

Đặc biệt, La Bằng có thế mạnh về sản xuất chè truyền thống. Vì vậy, tôi mong muốn du lịch sẽ trở thành một hướng phát triển kinh tế bổ trợ, giúp người dân có thêm nguồn thu nhập bên cạnh công việc trồng và chế biến chè. Khi khách du lịch đến đông hơn, các sản phẩm đặc trưng, dịch vụ ăn uống, trải nghiệm văn hóa và sản vật địa phương cũng có thêm cơ hội tiêu thụ.

Theo tôi, giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ người dân về vốn hay sinh kế trước mắt mà quan trọng hơn là tạo ra những cơ hội việc làm, giúp người dân chủ động khai thác lợi thế sẵn có để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

+ Mô hình kết nối du lịch sinh thái với du lịch văn hóa và phát huy thế mạnh địa phương như thế nào?

Tôi xác định Homestay Cửa Tử Linh Đan không chỉ là nơi lưu trú mà còn là điểm kết nối để du khách khám phá những giá trị đặc sắc của địa phương.

Suối Cửa Tử có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, nằm trong không gian du lịch của vùng chè La Bằng. Bên cạnh đó, địa phương còn có bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Dao Quần Chẹt. Đây là những yếu tố có thể kết hợp để hình thành các sản phẩm du lịch đa dạng, từ khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng đến trải nghiệm văn hóa cộng đồng và vùng chè.

Tôi mong muốn du khách khi đến với Suối Cửa Tử không chỉ được ngắm cảnh, nghỉ dưỡng mà còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa dân tộc, trải nghiệm cuộc sống của người dân, khám phá những đồi chè xanh và thưởng thức sản phẩm chè đặc trưng của quê hương.

Nếu kết nối tốt các lợi thế này, du lịch sẽ tạo ra chuỗi giá trị, trong đó người dân địa phương không chỉ tham gia phục vụ khách mà còn trực tiếp hưởng lợi từ các hoạt động kinh tế.

﻿ Khu vực Homestay Cửa Tử Linh Đan

+ Từ chính quá trình khởi nghiệp và phát triển mô hình homestay, anh rút ra kinh nghiệm gì trong việc tạo sinh kế, giảm nghèo cho bản thân, gia đình và người dân địa phương?

Kinh nghiệm lớn nhất của tôi là muốn phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững, trước hết phải biết tận dụng những lợi thế sẵn có của địa phương, đồng thời mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm kinh tế.

Tôi nhận thấy không phải cứ có nguồn vốn lớn mới có thể khởi nghiệp. Điều quan trọng là phải xác định được thế mạnh của mình, lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế và kiên trì thực hiện. Bản thân tôi bắt đầu từ số vốn tích lũy khi còn đi học, kết hợp với sự hỗ trợ của gia đình, sau đó từng bước đầu tư và hoàn thiện mô hình.

Đối với người dân địa phương, tôi nghĩ cần thay đổi tư duy sản xuất, không chỉ phụ thuộc vào những công việc truyền thống mà có thể kết hợp nhiều hướng phát triển kinh tế. Chẳng hạn, người trồng chè có thể kết hợp sản xuất với đón khách trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm; các hộ gia đình có điều kiện về cảnh quan, nhà ở có thể phát triển dịch vụ lưu trú, ẩm thực hoặc các hoạt động du lịch cộng đồng.

Khi nhiều hộ dân cùng tham gia, cùng liên kết và chia sẻ lợi ích, du lịch sẽ tạo thêm việc làm, mở rộng đầu ra cho nông sản, sản phẩm truyền thống, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Mong muốn đánh thức tiềm năng du lịch La Bằng

+ Theo anh, La Bằng có những lợi thế gì để phát triển du lịch và cần làm gì để khai thác hiệu quả tiềm năng này?

Theo tôi, La Bằng có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Địa phương nằm ở sườn Đông dãy núi Tam Đảo, có cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành, hệ thống suối, thác và những vùng chè đặc trưng.

Cùng với đó là những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Dao Quần Chẹt và sự thân thiện, mến khách của người dân. Giao thông ngày càng thuận tiện cũng tạo điều kiện thu hút khách du lịch, nhất là khách từ Hà Nội và các địa phương lân cận đến tham quan vào dịp cuối tuần, nghỉ ngắn ngày.

Tôi tin rằng nếu được đầu tư hạ tầng, định hướng sản phẩm và quảng bá đúng cách, La Bằng hoàn toàn có thể trở thành điểm đến du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa hấp dẫn của tỉnh Thái Nguyên.

+ Trong thời gian tới, anh có định hướng phát triển Homestay Cửa Tử Linh Đan như thế nào?

Trước mắt, tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số để thu hút thêm du khách.

Bên cạnh dịch vụ lưu trú, tôi muốn phát triển thêm các hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, trải nghiệm làm chè và khám phá thiên nhiên. Mục tiêu lâu dài là góp phần xây dựng La Bằng trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể lưu trú, trải nghiệm và cảm nhận những nét đẹp riêng của thiên nhiên, con người và văn hóa địa phương.

+ Anh mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ những gì để các mô hình khởi nghiệp du lịch như của mình phát triển hiệu quả hơn?

Điều tôi mong muốn nhất là chính quyền địa phương quan tâm tổ chức thêm các lớp tập huấn, đào tạo kiến thức và kỹ năng làm du lịch cho người dân, đặc biệt là những hộ gia đình có định hướng phát triển homestay và du lịch cộng đồng.

Người dân cần được trang bị kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách, xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá trên nền tảng số và cách làm du lịch chuyên nghiệp, văn minh. Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng du lịch, kết nối các điểm đến và hỗ trợ quảng bá hình ảnh La Bằng rộng rãi hơn.

Tôi tin rằng khi chính quyền, người dân và các cơ sở kinh doanh du lịch cùng chung tay, tiềm năng du lịch của địa phương sẽ ngày càng được phát huy. Khi đó, người dân sẽ có thêm cơ hội phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.