Bộ đội Biên phòng Sơn La tiếp sức người dân vùng biên phát triển sinh kế

TPO - Từ hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đến sửa nhà, dạy chữ, Bộ đội Biên phòng Sơn La đang đồng hành cùng người dân cải thiện đời sống, từng bước giảm nghèo.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Vi Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La về những kết quả nổi bật trong công tác này.

Sơn La có địa bàn biên giới rộng, địa hình chia cắt, đời sống một bộ phận đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai những giải pháp gì để giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững?

Thượng tá Vi Văn Chương: Sơn La có tuyến biên giới dài, địa hình chủ yếu là núi cao, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân bố không tập trung. Ở một số bản vùng sâu, vùng xa, đời sống đồng bào còn thiếu thốn, trình độ sản xuất chưa đồng đều, việc tiếp cận khoa học kỹ thuật và các nguồn lực phát triển kinh tế còn hạn chế.

Thượng tá Vì Văn Chương tặng quà cho các cháu học sinh mầm non biên giới

Xác định chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Các đồn biên phòng thường xuyên phân công cán bộ bám địa bàn, xuống từng bản, từng hộ để nắm hoàn cảnh, tìm hiểu nguyên nhân nghèo và khả năng phát triển kinh tế của mỗi gia đình.

Trên cơ sở đó, lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp như trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi, hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và giúp người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Đặc biệt, chúng tôi chú trọng hỗ trợ sinh kế lâu dài. Bộ đội không chỉ trao cây giống, con giống mà còn trực tiếp xuống nương, xuống bản hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, làm chuồng trại và phát triển chăn nuôi.

Các Đồn Biên phòng đã triển khai mô hình "Đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bản", đồng thời phân công cán bộ phụ trách hộ gia đình để nắm hoàn cảnh từng gia đình, trực tiếp đồng hành, giúp đỡ các gia đình vươn lên, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững an ninh biên giới.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng Sơn La dạy xóa mù chữ cho người dân biên giới.

Mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc ghi nhận hiệu quả trong giúp người dân thoát nghèo. Thượng tá có thể chia sẻ rõ hơn về cách làm và những chuyển biến từ mô hình này?

Thượng tá Vi Văn Chương: Trước đây, tại một số xã biên giới, người dân chủ yếu canh tác ngô, sắn trên đất dốc. Do địa hình không thuận lợi, phương thức sản xuất còn hạn chế nên hiệu quả kinh tế thấp, thu nhập bấp bênh, đất đai dễ bị xói mòn, bạc màu.

Từ thực tế đó, năm 2016, Bộ đội Biên phòng Sơn La chỉ đạo Đồn Biên phòng Chiềng Tương phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thí điểm mô hình “Trồng cây ăn quả trên đất dốc”. Ban đầu, đơn vị hỗ trợ 4 hộ dân hơn 2.000 cây mận hậu, trồng trên diện tích khoảng 4,7ha.

Trong 3 năm đầu, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống nương cùng bà con hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, cắt tỉa cành và phòng trừ sâu bệnh. Chúng tôi xác định phải giúp người dân nắm vững kỹ thuật, hiểu được giá trị của việc chuyển đổi cây trồng thì mô hình mới có thể duy trì và phát triển lâu dài.

Thực tế cho thấy, từ những diện tích đất trước đây chủ yếu trồng ngô, sắn, nhiều hộ đã chuyển sang trồng mận hậu, hình thành những vườn cây ăn quả có giá trị kinh tế. Có gia đình phát triển được khoảng 550 cây mận.

Các hộ tham gia mô hình ban đầu hiện có mức thu nhập khoảng 70-100 triệu đồng/năm từ vườn mận. Nhờ đó, cuộc sống từng bước ổn định, có điều kiện nuôi con ăn học, sửa chữa nhà cửa.

Bộ đội Biên phòng giúp dân sửa chữa nhà ở.

Không chỉ ở Chiềng Tương, tại khu vực Lóng Sập và một số địa bàn khác, các đơn vị còn hướng dẫn người dân phát triển cây chanh leo, mắc ca và những loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng.

Trong chăn nuôi, chúng tôi vận động, hỗ trợ bò giống, dê giống, lợn giống cho hộ nghèo, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh.

Điều đáng mừng là sau khi có thu nhập, nhiều hộ đã chủ động mở rộng diện tích, đầu tư thêm phương tiện sản xuất, phát triển kinh doanh dịch vụ. Qua những mô hình này, chúng tôi nhận thấy muốn giảm nghèo bền vững phải giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, biết khai thác lợi thế địa phương và chủ động vươn lên thoát nghèo.

Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã huy động cán bộ, chiến sĩ và các nguồn lực xã hội tham gia như thế nào? Những căn nhà kiên cố đã tác động ra sao đến đời sống người dân?

Thượng tá Vi Văn Chương: Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định đây không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm của người lính đối với đồng bào nơi biên giới. Các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát những hộ khó khăn về nhà ở; vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, san nền, dựng mới và sửa chữa nhà, nhất là đối với những hộ neo đơn, thiếu lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hoạt động này được các đơn vị duy trì trong nhiều năm. Giai đoạn 2015-2025, toàn lực lượng đã xây dựng 59 nhà Đại đoàn kết, tham gia sửa chữa, xây mới 512 nhà ở cho người dân. Riêng năm 2025, Bộ đội Biên phòng Sơn La triển khai xây dựng, sửa chữa 68 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng Sơn La thực hiện mô hình "Bữa sáng cho em".

Khi có nơi ở an toàn, không còn phải lo lắng mỗi mùa mưa bão, các gia đình sẽ yên tâm lao động, phát triển sản xuất, chăm lo cho con cái học hành. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là bàn giao nhà mới mà còn tiếp tục đồng hành, hướng dẫn người dân phát triển sinh kế, từng bước thoát nghèo bền vững.

Các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Bữa sáng cho em” và xóa mù chữ đã mang lại kết quả như thế nào?

Thượng tá Vi Văn Chương: Chúng tôi xác định giáo dục là nền tảng quan trọng để giảm nghèo bền vững. Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, Bộ đội Biên phòng Sơn La luôn quan tâm chăm lo việc học tập của trẻ em và nâng cao dân trí cho đồng bào.

Các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” được duy trì tại các đơn vị, hướng đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi. Cán bộ, chiến sĩ nhận đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí, sách vở, quần áo, đồ dùng học tập; một số em được đón về đồn trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc. Các đơn vị còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp các em vượt khó, duy trì việc học tập.

Đối với công tác xóa mù chữ, từ năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã mở 19 lớp học cho 620 học viên là đồng bào các dân tộc thiểu số. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn bà con biết đọc, biết viết, biết tính toán và tiếp cận những kiến thức cần thiết trong cuộc sống.

Việc học chữ giúp người dân thuận lợi hơn trong giao tiếp, thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận thông tin và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đây là những chuyển biến thiết thực, góp phần nâng cao dân trí, tạo thêm cơ hội phát triển cho đồng bào vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La bám dân hỗ trợ đồng bào biên giới thoát nghèo.

Trước yêu cầu giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, Bộ đội Biên phòng Sơn La sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào trong thời gian tới?

Thượng tá Vi Văn Chương: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xác định tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân giảm nghèo là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trước hết, các đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Trong đó, ưu tiên các mô hình sinh kế phát huy lợi thế địa phương như trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Chúng tôi cũng chú trọng kết nối các nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với cơ quan chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn quy trình sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Việc hỗ trợ phải được thực hiện liên tục, từ lựa chọn mô hình, cung cấp cây, con giống đến hướng dẫn chăm sóc, đánh giá hiệu quả, giúp người dân có sinh kế ổn định, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, các lớp xóa mù chữ, hoạt động chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng đoàn thanh niên xây dựng mô hình "Thắp sáng đường biên".

Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ trong công tác dân vận, vận động đồng bào thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát triển kinh tế và bảo vệ biên giới.

Chúng tôi mong muốn người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và lực lượng vũ trang. Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để bà con có thêm cơ hội phát triển. Mỗi hộ nghèo vươn lên, mỗi bản làng đổi thay chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục gắn bó, cống hiến nơi biên cương.

Cảm ơn Thượng tá!