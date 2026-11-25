Khởi nghiệp từ 17 triệu đồng, thanh niên 9X gây dựng vườn cam doanh thu tiền tỷ

TPO - Từ số vốn khởi nghiệp 17 triệu đồng, Đoàn Ngọc Bảo (SN 1990, xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) từng bước gây dựng vườn cam hàng nghìn gốc, mang lại doanh thu 1 tỷ mỗi năm. Không chỉ làm giàu trên đất quê, anh còn tạo việc làm cho lao động địa phương, chia sẻ kinh nghiệm với thanh niên cùng phát triển kinh tế.

Phóng viên Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với anh Đoàn Ngọc Bảo về hành trình khởi nghiệp, kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế vườn và những giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn vươn lên thoát nghèo bền vững.

Khởi nghiệp từ 17 triệu đồng

Anh có thể chia sẻ về những ngày đầu quyết định từ bỏ công việc ổn định ở Tây Nguyên để trở về quê hương khởi nghiệp? Vì sao anh lựa chọn cây cam để phát triển kinh tế thay vì những mô hình khác?

Anh Đoàn Ngọc Bảo: Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang (cũ), vùng đất miền núi còn nhiều khó khăn của Hà Tĩnh. Từ nhỏ, tôi đã quen với công việc đồng áng và chứng kiến bố mẹ gắn bó với cây cam. Có thể nói, tình yêu với nông nghiệp và sự am hiểu về cây cam cũng được hình thành từ chính những năm tháng đó.

Sau khi tốt nghiệp ngành Nông lâm, Đại học Tây Nguyên, tôi được nhận vào làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng). Công việc lúc bấy giờ tương đối ổn định, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn ấp ủ mong muốn trở về quê hương, tiếp nối công việc mà bố mẹ đã gây dựng.

Bước ngoặt đến trong một lần tôi trở về quê dịp cuối năm, đúng thời điểm gia đình thu hoạch cam. Khi chứng kiến thành quả lao động của bố mẹ, tôi nhận thấy cây cam Xã Đoài rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở Vũ Quang, cho quả chất lượng và có tiềm năng phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thời điểm đó, việc tiêu thụ cam của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, giá bán chưa thực sự tương xứng với chất lượng và công sức người trồng.

Năm 2015, tôi quyết định từ bỏ công việc ổn định ở Tây Nguyên để trở về quê khởi nghiệp. Quyết định ấy ban đầu khiến bố mẹ và người thân khá bất ngờ, thậm chí phản đối. Bởi mọi người cho rằng tôi đã có công việc ổn định, trong khi làm nông nghiệp vất vả, nhiều rủi ro và phải mất nhiều năm mới có thể thu hồi vốn. Nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ, có kiến thức chuyên môn được đào tạo và quan trọng hơn là có sẵn nền tảng kinh nghiệm từ chính gia đình. Nếu không mạnh dạn thử sức thì sẽ khó tạo ra sự thay đổi. Tôi bắt đầu triển khai trồng cam từ năm 2015 đến 2018, chia thành 3 đợt để có thời gian tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh quy trình chăm sóc. Đến nay, vườn cam của gia đình có khoảng 2.000 gốc các loại, trên diện tích khoảng 5ha.

Chân dung anh Đoàn Ngọc Bảo, người phát triển trồng cam trên vùng đất khó.

Thời điểm mới bắt tay xây dựng mô hình, anh có những thuận lợi và khó khăn gì? Đặc biệt, khó khăn về vốn, kỹ thuật canh tác và đầu ra sản phẩm được anh giải quyết như thế nào?

Anh Đoàn Ngọc Bảo: Thuận lợi lớn nhất của tôi là gia đình có quỹ đất tương đối rộng, có kinh nghiệm trồng cam và nguồn giống sẵn có. Khi bắt đầu triển khai, tôi lựa chọn những cây đầu dòng có chất lượng tốt để tự nhân giống. Nhờ có quỹ đất và nguồn giống sẵn có, tôi giảm được rất nhiều chi phí ban đầu.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lúc đó là vốn. Tôi bắt đầu khởi nghiệp với khoảng 17 triệu đồng, chủ yếu từ tiền bán một vạt keo của gia đình để đầu tư. Cùng thời điểm đó, tôi được tiếp cận nguồn vốn vay 50 triệu đồng do Trung ương Đoàn hỗ trợ để phát triển sản xuất. Đây là nguồn vốn rất quan trọng, giúp tôi có thêm điều kiện mở rộng vườn cây và đầu tư những bước đầu tiên.

Khó khăn thứ hai là thời gian cây cam cho thu hoạch dài. Trong những năm đầu, gần như toàn bộ nguồn lực phải dành cho chăm sóc, đầu tư phân bón, cây giống, nhân công mà chưa có nguồn thu tương xứng. Nếu không có sự kiên trì, tính toán và nguồn vốn duy trì thì rất dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Khó khăn về kỹ thuật cũng không nhỏ. Dù được đào tạo về nông nghiệp, nhưng trong sản xuất thực tế có nhiều vấn đề tôi phải tự tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm. Từ lựa chọn giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, quản lý đất đến thời điểm thu hoạch đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quả và hiệu quả kinh tế.

Tôi xác định phải lấy ngắn nuôi dài, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, đầu tư từng bước, không làm vượt quá khả năng tài chính. Đồng thời, chủ động học hỏi kinh nghiệm của những người trồng cam lâu năm, tìm hiểu kỹ thuật mới, thay đổi cách làm để phù hợp với điều kiện thực tế của vườn.

Nhờ có kỹ thuật chăm sóc tốt, hàng năm anh Bảo có nguồn thu nhập lớn từ vườn cam.

Hiện nay, mô hình trồng cam của anh có quy mô, sản lượng và doanh thu ra sao? Anh đã làm gì để nâng cao chất lượng, giá trị và xây dựng thương hiệu sản phẩm?

Anh Đoàn Ngọc Bảo: Hiện vườn cam của gia đình có khoảng 2.000 gốc, diện tích khoảng 5ha. Tôi chú trọng chăm sóc theo quy trình VietGAP và hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng hóa chất, ưu tiên phân bón hữu cơ, bảo vệ môi trường đất và nâng cao chất lượng quả.

Năm 2019, chúng tôi thành lập tổ hợp tác với 7 thành viên, xây dựng vùng sản xuất khoảng 20ha, trong đó 10ha sản xuất theo hướng hữu cơ và 10ha theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, tổ hợp tác vẫn duy trì hoạt động, các thành viên cùng hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu và thương hiệu cam Vũ Quang. Đặc biệt, tôi lấy tên cho thương hiệu là cam Bảo Phương.

Cây cam chanh bén duyên với vùng đất Vũ Quang bởi sự phù hợp về điều kiện tự nhiên. Khu vực hồ Ngàn Trươi có tác động điều hòa khí hậu, kết hợp với điều kiện thổ nhưỡng của mảnh đất rừng dưới dãy Trường Sơn tạo thuận lợi cho cây phát triển. Cam chín có mẫu mã đẹp, tép giòn, múi ráo, vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng.

Trong quá trình chăm sóc, tôi chú trọng sử dụng phân hữu cơ, men vi sinh, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để cải tạo đất. Việc phòng trừ sâu bệnh cũng được thực hiện theo hướng hạn chế hóa chất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và môi trường sản xuất. Mục tiêu là tạo ra những quả cam ngon, an toàn, chất lượng đồng đều để giữ chân khách hàng.

Hiện cam của gia đình được bán với giá khoảng 60.000 đồng/kg. Riêng những quả loại 1, có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá bán khoảng 80.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao hơn nhiều so với cam bán đại trà, nhưng được khách hàng lựa chọn bởi sản phẩm và thương hiệu chúng tôi làm ra.

Doanh thu mỗi năm từ mô hình đạt khoảng 1 tỷ đồng. Đặc biệt, vào dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ cam tăng mạnh, lượng khách đặt mua lớn. Nhiều thời điểm, sản phẩm không đủ cung ứng, cam được tiêu thụ hết sớm. Để sản phẩm được người tiêu dùng biết đến, tôi xây dựng thương hiệu Cam Bảo Phương, kể câu chuyện về hành trình khởi nghiệp, quá trình chăm sóc và tâm huyết của người trồng. Tôi muốn khi khách hàng cầm quả cam trên tay không chỉ cảm nhận được chất lượng sản phẩm mà còn hiểu được giá trị, công sức phía sau.

Bên cạnh đó, tôi tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để quảng bá, kết nối khách hàng. Sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong quảng bá và phát triển sản phẩm cũng góp phần giúp thương hiệu tiếp cận thị trường rộng hơn.

Tôi nhận thấy xây dựng thương hiệu không chỉ là có logo, tem nhãn hay bao bì đẹp mà quan trọng nhất là giữ được chất lượng và uy tín. Khi khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn sản phẩm thì mình phải bảo đảm chất lượng tương xứng. Sản phẩm tốt, khách hàng giới thiệu cho nhau, thương hiệu sẽ dần được lan tỏa.

Anh Bảo tham gia các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, kết nối khách hàng.

Hỗ trợ thanh niên cùng khởi nghiệp

Năm 2026, anh được trao Giải thưởng Lương Định Của. Với anh, sự ghi nhận này có ý nghĩa như thế nào? Đây cũng là động lực để anh tiếp tục phát triển mô hình và đóng góp cho quê hương ra sao?

Anh Đoàn Ngọc Bảo: Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với bản thân và gia đình, đồng thời là sự ghi nhận cho quá trình cố gắng, kiên trì phát triển kinh tế của mình. Giải thưởng cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu cam quê hương.

Tôi nghĩ thành quả hôm nay không chỉ đến từ sự cố gắng của cá nhân mà còn nhờ sự hỗ trợ của gia đình, các cơ quan, tổ chức Đoàn và sự đồng hành của những người cùng sản xuất. Qua giải thưởng, tôi càng mong muốn chia sẻ nhiều hơn kinh nghiệm của mình để các bạn trẻ có thêm động lực phát triển kinh tế trên chính quê hương.

Hiện vườn có từ 2 lao động thường xuyên. Vào thời điểm thu hoạch, chúng tôi cần thêm khoảng 20 lao động thời vụ. Bình quân mỗi năm, mô hình tạo khoảng 200 công lao động cho người dân địa phương, góp phần tăng thu nhập và tạo sinh kế.

Trong quá trình phát triển mô hình, tôi cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ trong làng, từ kỹ thuật chăm sóc, nhân giống đến xây dựng thương hiệu và giới thiệu sản phẩm. Tôi nghĩ khi một mô hình phát triển, nhu cầu về sản phẩm cũng tăng lên. Muốn xây dựng thương hiệu cam Vũ Quang lớn mạnh thì phải có thêm những người cùng sản xuất, cùng tạo ra sản phẩm chất lượng và liên kết với nhau.

Hiện tôi đang xây dựng ý tưởng liên kết với nhiều thanh niên, hộ trồng cam để mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu cam Bảo Phương. Khi có nguồn sản phẩm ổn định, chất lượng đồng đều, thương hiệu sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Tôi cũng mong các cơ quan chức năng, tổ chức Đoàn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ xây dựng và phát triển các kênh thương mại điện tử, quảng bá nông sản, giúp sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Cam Vũ Quang chín có mẫu mã đẹp, tép giòn, múi ráo, vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng.



Từ thực tế của bản thân, anh có lời khuyên gì đối với thanh niên nông thôn, miền núi, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, muốn khởi nghiệp nhưng thiếu vốn, kinh nghiệm và chưa tìm được hướng đi phù hợp?

Anh Đoàn Ngọc Bảo: Tôi nghĩ hiện nay nhiều thanh niên có xu hướng lựa chọn đi làm ở thành phố, nhưng ở quê cũng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế. Điều quan trọng là mỗi người phải tìm được hướng đi phù hợp, biết tận dụng lợi thế bản địa, dám nghĩ, dám làm và kiên trì với lựa chọn của mình.

Khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu với số vốn lớn. Có thể tận dụng đất đai, nguồn lực gia đình, bắt đầu từ quy mô nhỏ, tích lũy kinh nghiệm rồi từng bước mở rộng. Nếu thiếu vốn, thanh niên có thể tìm hiểu, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sản xuất.

Tôi mong các bạn trẻ mạnh dạn trở về quê, phát triển kinh tế ngay trên quê hương mình. Làm nông nghiệp cũng cần tư duy mới, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, tìm hiểu thị trường, xây dựng thương hiệu và tận dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm.

Để thanh niên khởi nghiệp hiệu quả, phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững, theo tôi, thanh niên cần được định hướng từ sớm, giúp nhận diện tiềm năng, lợi thế của địa phương và lựa chọn mô hình phù hợp. Bên cạnh đó, cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực về vốn, khoa học kỹ thuật, quy hoạch vùng nguyên liệu, đào tạo kỹ năng sản xuất và kết nối thị trường.

Đặc biệt, nguồn vốn là vấn đề nhiều thanh niên quan tâm. Có người có ý tưởng, có đất đai, có quyết tâm nhưng thiếu vốn để bắt đầu hoặc mở rộng sản xuất. Tôi mong các chính sách vay vốn dành cho thanh niên tiếp tục được triển khai thuận lợi, có mức lãi suất phù hợp, thủ tục tiếp cận dễ dàng hơn, để những người có ý tưởng và khả năng thực sự có cơ hội phát triển.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn và các cơ quan chức năng cần đồng hành lâu dài, không chỉ hỗ trợ ban đầu mà còn kết nối đầu ra, hỗ trợ quảng bá, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Cảm ơn anh!