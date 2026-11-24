An Giang: Giảm nghèo từ hỗ trợ vốn vay, tạo sinh kế và việc làm

TPO - Với hơn 65% dân số là đồng bào Khmer, xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) đang triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo, từ hỗ trợ nhà ở, vốn vay ưu đãi đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phát triển sinh kế. Địa phương hướng đến mục tiêu giúp người dân tự chủ kinh tế, ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghèo.

Phóng viên Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Phan Thanh Lương - Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, tỉnh An Giang về những kết quả nổi bật và giải pháp giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thời gian qua, xã Ô Lâm đã triển khai những giải pháp trọng tâm nào để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, nhất là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn?

Ông Phan Thanh Lương: Xã Ô Lâm xác định giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội. Với đặc thù hơn 65% dân số là đồng bào Khmer, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hướng đến giúp người dân có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Trước hết, xã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo; vận động người dân thay đổi nhận thức, phát huy nội lực, chủ động lao động sản xuất, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào Khmer.

Ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, phát biểu tại hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, địa phương tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh nhỏ và giải quyết việc làm. Xã cũng phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tư vấn, đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế, như kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng dân dụng, sửa chữa máy phun xịt; đồng thời giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tư vấn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật, hộ thiếu đất sản xuất, xã tổ chức rà soát để có phương án hỗ trợ phù hợp. Địa phương cũng vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đóng góp xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, hỗ trợ quà, gạo và nhu yếu phẩm.

Riêng năm 2026, xã tiếp nhận trên 6,5 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn an sinh xã hội, qua đó xây dựng 35 căn nhà, trao 9.430 phần quà và cấp phát gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, xã thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nước sạch; quan tâm hỗ trợ học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện đến trường. Các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng nông thôn mới cũng được lồng ghép để nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã giảm như thế nào? Những kết quả nổi bật nhất trong công tác giảm nghèo của địa phương là gì?

Ông Phan Thanh Lương: Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nỗ lực vươn lên của người dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực.

Người dân duy trì nghề nấu đường thốt nốt truyền thống, góp phần bảo tồn nét văn hóa đặc trưng và tạo thu nhập tại chỗ.

Theo kết quả rà soát cuối năm 2026, xã Ô Lâm còn 512 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,28% và 336 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,78%. Trong năm, toàn xã có 65 hộ thoát nghèo, 56 hộ thoát cận nghèo; không phát sinh hộ nghèo mới và có 23 hộ phát sinh cận nghèo mới.

Một trong những kết quả nổi bật là thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong năm 2026, xã hỗ trợ xây dựng 410 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 23,9 tỷ đồng. Qua đó, nhiều gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, địa phương tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn tín dụng chính sách, phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp. Các chính sách về y tế, giáo dục, bảo hiểm y tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cũng được quan tâm thực hiện.

Kết quả quan trọng không chỉ nằm ở số lượng hộ nghèo giảm mà còn ở việc từng bước tạo điều kiện để người dân có nhà ở, việc làm, vốn và phương tiện sản xuất, nâng cao thu nhập, chủ động vươn lên.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn những khó khăn nhất định. Một bộ phận hộ nghèo thiếu lao động, thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất còn hạn chế, việc làm chưa ổn định. Đây là những vấn đề địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Địa phương đang triển khai những mô hình sinh kế, hỗ trợ sản xuất và tạo việc làm nào giúp người dân tăng thu nhập, từng bước tự chủ kinh tế, thoát nghèo bền vững?

Ông Phan Thanh Lương: Xã xác định hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và giải quyết việc làm là những giải pháp quan trọng để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Quan điểm của địa phương là không chỉ hỗ trợ trước mắt mà phải tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo có việc làm, phát huy nội lực và từng bước tự chủ kinh tế.

Phụ nữ Khmer xã Ô Lâm tham gói bánh Kà Tưm tại hội thi Giã cốm dẹp năm 2026, góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào Khmer.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ cây, con giống, vật tư nông nghiệp và hướng dẫn kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Địa phương cũng quan tâm phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kinh tế hộ gia đình; lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện lao động, đất đai và khả năng của từng hộ. Trong đó, mô hình chăn nuôi bò giống sinh sản là một trong những hướng hỗ trợ sinh kế được triển khai.

Đối với nguồn vốn, xã tạo điều kiện để người dân tiếp cận tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, phục vụ đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh nhỏ và phát triển ngành nghề phù hợp.

Một hướng đi khác là đào tạo nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; khuyến khích người dân làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài địa phương, đồng thời hỗ trợ lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đặc biệt, xã chú trọng phát huy những ngành nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng của địa phương, trong đó có nghề nấu đường thốt nốt, kết hợp hoạt động sản xuất và buôn bán nhỏ để tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào Khmer.

Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát nhu cầu, điều kiện thực tế của từng hộ để lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp; tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm và doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng nhu cầu, có hiệu quả và tính lâu dài.

Có trường hợp hộ nghèo nào trước đây đặc biệt khó khăn nhưng nay đã vươn lên ổn định cuộc sống nhờ sự hỗ trợ của địa phương?

Ông Phan Thanh Lương: Xã Ô Lâm có những hộ gia đình từng thuộc diện nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã từng bước ổn định cuộc sống nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương và các đoàn thể.

Thông qua các chính sách giảm nghèo, nhiều hộ được hỗ trợ vốn vay ưu đãi, cây trồng, vật nuôi, phương tiện sản xuất, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Từ nguồn lực được hỗ trợ, một số gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Có thể kể đến trường hợp ông Chau Ráp, ngụ ấp Phước Lộc. Trước đây, gia đình ông thuộc diện khó khăn, sau khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đã đầu tư mô hình nuôi bò sinh sản, tạo nguồn thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trường hợp anh Chau Nưng, ngụ ấp Phước Lợi, cũng là một ví dụ. Anh được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn 28 triệu đồng từ chương trình dành cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và hộ nghèo để đầu tư nuôi bò sinh sản.

Những trường hợp này cho thấy, khi được tiếp cận đúng chính sách, đúng nhu cầu và biết sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đây cũng là những mô hình cần được quan tâm nhân rộng trong công tác giảm nghèo tại địa phương.

Đồng bào Khmer chiếm hơn 65% dân số xã Ô Lâm. Ảnh: Nhật Huy.

Theo ông, đâu là giải pháp căn cơ để người dân không chỉ thoát nghèo về thu nhập mà còn có khả năng tự chủ kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài?

Ông Phan Thanh Lương: Theo chúng tôi, giải pháp căn cơ nhất là chuyển từ tư duy hỗ trợ đơn thuần sang hỗ trợ tạo sinh kế, đồng thời khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người dân.

Trước hết, việc hỗ trợ phải xuất phát từ điều kiện thực tế của từng hộ gia đình. Không áp dụng một mô hình chung cho tất cả mà cần căn cứ vào đất đai, lao động, kinh nghiệm sản xuất và nhu cầu để lựa chọn hướng phát triển phù hợp, từ chăn nuôi, trồng trọt đến kinh doanh nhỏ và các ngành nghề có khả năng tạo thu nhập ổn định.

Cùng với đó, phải nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất và năng lực quản lý kinh tế cho người dân thông qua tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, quản lý nguồn vốn và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Khi có kiến thức, người dân sẽ chủ động tính toán hiệu quả, sử dụng tốt nguồn lực được hỗ trợ.

Một giải pháp quan trọng khác là gắn sản xuất với giải quyết việc làm và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Địa phương sẽ tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, học nghề, tìm kiếm việc làm; khuyến khích tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, hạn chế tình trạng được mùa mất giá.

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã tiếp tục quan tâm đầu tư giáo dục, y tế, nhà ở và các điều kiện sống thiết yếu. Bởi muốn thoát nghèo bền vững, người dân phải có sức khỏe, con em được học hành, có việc làm ổn định và được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Đặc biệt, phải phát huy vai trò chủ thể của người dân trong công tác giảm nghèo. Mỗi hộ gia đình cần chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, không trông chờ, ỷ lại. Chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Điều quan trọng nhất là giúp người dân có sinh kế ổn định, có việc làm và kiến thức để tự phát triển kinh tế. Mục tiêu giảm nghèo không chỉ dừng lại ở việc đưa các hộ ra khỏi danh sách hộ nghèo mà cao hơn là giúp người dân có thu nhập ổn định, có tích lũy, cải thiện chất lượng cuộc sống và đủ khả năng vươn lên bằng chính sức lao động của mình, hạn chế thấp nhất nguy cơ tái nghèo.

Xin cảm ơn ông!