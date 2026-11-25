Thanh niên người Dao mở hướng giảm nghèo bằng du lịch cộng đồng

Không chỉ giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, mô hình của anh Khương còn tạo việc làm cho lao động địa phương và truyền cảm hứng để thanh niên trong thôn học tập, làm theo, mở hướng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ngay trên quê hương. Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với anh về mô hình phát triển kinh tế này.

Trước khi khởi nghiệp với du lịch cộng đồng, anh từng có cuộc sống như thế nào? Điều gì thôi thúc anh lựa chọn hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình?

Bàn Viễn Khương: Nơi tôi sinh sống phần lớn là đồng bào dân tộc, cuộc sống còn khó khăn. Trước đây, cuộc sống gia đình tôi chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Gia đình cũng từng thử nghiệm trồng cam với mong muốn có thêm nguồn thu nhập nhưng không thành công. Gia đình tôi từng thuộc diện hộ nghèo.

Ngoài làm kinh tế, tôi còn tham gia công tác Đoàn tại địa phương, từng giữ chức Bí thư Chi đoàn thôn Đồng Vành. Quá trình tham gia hoạt động Đoàn giúp tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, học hỏi kinh nghiệm và hiểu hơn về tiềm năng quê hương.

Tôi bén duyên với du lịch từ năm 2016. Khi ấy, tôi thường xuyên tự bỏ công sức, chi phí để dẫn các đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm khu vực thác Giót trên rừng cao ở địa phương. Ban đầu, tôi làm vì yêu thích thiên nhiên, muốn giới thiệu cảnh đẹp quê hương cho mọi người chứ chưa nghĩ đến chuyện kinh doanh.

Sau khi lập gia đình, đặc biệt là giai đoạn hậu dịch COVID-19, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Gia đình có sẵn khu vườn giáp suối, cảnh quan tự nhiên khá đẹp, không khí trong lành. Tôi nhận thấy đây là lợi thế có thể khai thác để phát triển du lịch cộng đồng và trải nghiệm.

Khoảng năm 2022-2023, tôi bắt đầu tận dụng khu vườn để làm du lịch cộng đồng, sinh thái. Tôi nghĩ rằng nếu khách từ nơi khác có thể bỏ thời gian, công sức đến đây ngắm cảnh, tắm suối thì mình có thể tạo một địa điểm để họ nghỉ ngơi, ăn uống và trải nghiệm thiên nhiên thuận tiện hơn.

Anh đã biến ý tưởng khởi nghiệp thành mô hình thực tế như thế nào? Quy mô và hoạt động hiện nay ra sao?

Bàn Viễn Khương: Thời gian đầu, tôi gần như phải tự tìm tòi mọi thứ. Gia đình không có nhiều vốn nên không thể đầu tư quy mô lớn. Tôi xác định làm đến đâu chắc đến đó, tận dụng những gì sẵn có, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Hiện khu vườn của gia đình rộng gần 1ha.

Anh Khương mở hướng giảm nghèo bền vững từ mô hình du lịch cộng đồng và trải nghiệm.

Ở khu vực đầu làng đã có 3 khu homestay, trong khi điều kiện kinh tế gia đình tôi chưa cho phép đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất như những hộ có tiềm lực lớn hơn.

Vì vậy, tôi lựa chọn hướng đi phù hợp với khả năng của mình là du lịch trải nghiệm trong ngày. Khách đến chủ yếu để tắm suối, hòa mình vào thiên nhiên, nghỉ ngơi dưới những tán cây và thưởng thức các món đồ nướng. Tôi muốn giữ không gian gần gũi, mộc mạc, tận dụng cảnh quan tự nhiên thay vì đầu tư quá nhiều công trình nhân tạo.

Khách đông nhất vào mùa hè, thường bắt đầu từ dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), sau đó cao điểm vào tháng 6 và tháng 7, thời điểm học sinh nghỉ hè. Đặc biệt, các ngày thứ Bảy, Chủ nhật thường có lượng khách khá đông. Những ngày cao điểm, địa điểm của tôi đón khoảng 200 đến gần 300 lượt khách mỗi ngày.

Từ một gia đình từng thuộc diện hộ nghèo, mô hình du lịch đã giúp anh thay đổi cuộc sống và tạo việc làm cho người dân địa phương như thế nào?

Bàn Viễn Khương: Điều khiến tôi vui nhất là từ khi bắt tay làm du lịch, kinh tế gia đình đã có sự thay đổi. Trước đây, gia đình chủ yếu trông vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập không ổn định. Đến nay, gia đình tôi đã thoát nghèo.

Mô hình hiện chưa lớn, hoạt động chủ yếu trong vài ba tháng cao điểm mùa hè, nhưng cũng tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Ngoài 3 thành viên trong gia đình trực tiếp tham gia, tôi thuê cố định 2 bạn thanh niên trong làng làm theo tháng. Những ngày đông khách, tôi gọi thêm khoảng 2 lao động thời vụ, chủ yếu là thanh niên hoặc các chị em ngoài 40 tuổi đến làm công nhật.

Tính cả người nhà, hiện có khoảng 6-7 lao động có thu nhập từ mô hình này. Công việc chủ yếu là chuẩn bị địa điểm, phục vụ khách ăn uống, vệ sinh khu vực và hỗ trợ các hoạt động trong ngày.

Tôi nghĩ làm du lịch không nhất thiết phải có cơ sở thật lớn mới tạo ra được việc làm. Nếu biết tận dụng lợi thế sẵn có, tổ chức phù hợp với điều kiện của gia đình thì vẫn có thể tạo thêm thu nhập cho một số lao động tại chỗ. Đặc biệt, ở những thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Đồng Vành, có thêm việc làm ngay tại quê nhà là điều rất thiết thực.

Mô hình của anh hiện đã có sức lan tỏa trong thanh niên địa phương, góp phần phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững ở địa phương như thế nào?

Bàn Viễn Khương: Trước đây, trong lứa tuổi thanh niên ở địa phương, tôi là người đầu tiên duy trì mô hình này. Đáng mừng là năm nay có thêm một bạn đoàn viên trong thôn đã học tập cách làm của tôi, đầu tư và hoàn thiện mô hình du lịch tương tự để phát triển kinh tế. Tôi rất vui vì những gì mình làm không chỉ giúp gia đình có thêm thu nhập mà còn gợi mở cho các bạn trẻ một hướng đi mới để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Trong quá trình làm, tôi cũng thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm thực tế với bạn. Những việc như tận dụng cảnh quan, bố trí sàn nghỉ, phục vụ khách hay tổ chức hoạt động vào ngày cao điểm đều có thể trao đổi để bạn tham khảo, tránh phải tự mày mò từ đầu.

Khi địa điểm của tôi quá tải, tôi chủ động giới thiệu khách sang cơ sở của bạn để cùng phục vụ. Tôi quan niệm nếu nhiều người cùng làm được thì du lịch địa phương mới phát triển, chứ không phải chỉ một mình mình có khách.

Du khách đến khu du lịch của anh Khương,

Tôi mong sẽ có thêm nhiều thanh niên trong thôn mạnh dạn tìm hiểu, tham gia phát triển du lịch. Mỗi người có thể lựa chọn một cách làm, một quy mô khác nhau tùy điều kiện gia đình. Người có vốn thì đầu tư thêm dịch vụ, người chưa có nhiều vốn có thể bắt đầu từ những gì sẵn có. Quan trọng là cùng nhau làm, cùng hỗ trợ và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Theo anh, cần những giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn, giúp thanh niên phát triển mô hình du lịch cộng đồng và nhân rộng cách làm giảm nghèo tại địa phương?

Bàn Viễn Khương: Theo tôi, trước hết cần tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, có quy hoạch và hướng dẫn cụ thể để người dân biết khu vực nào được phép khai thác du lịch, được đầu tư những hạng mục gì. Khi có cơ sở pháp lý rõ ràng, các hộ mới yên tâm bỏ vốn đầu tư lâu dài, tránh tình trạng làm tự phát, đầu tư rồi lại phải tháo dỡ hoặc không thể mở rộng.

Thứ hai là cần quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông. Nếu đường giao thông được cải thiện, khách du lịch sẽ dễ dàng tiếp cận khu vực hơn, đồng thời bà con trong thôn cũng thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản và đưa đón con em đến trường. Đây là nhu cầu chung của người dân chứ không chỉ phục vụ riêng hoạt động du lịch.

Thứ ba là hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế. Với những người từng là hộ nghèo, không có điều kiện tích lũy như tôi, việc tự bỏ ra một khoản tiền lớn để xây dựng cơ sở du lịch là rất khó. Nếu có nguồn vốn phù hợp, chúng tôi có thể từng bước cải thiện cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng phục vụ mà không phải chịu áp lực tài chính quá lớn.

Ngoài ra, tôi rất mong được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch cộng đồng, quản lý cơ sở kinh doanh, xây dựng sản phẩm trải nghiệm.

Từ thực tế gây dựng mô hình du lịch cộng đồng từ hai bàn tay trắng, anh có thể chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực với thanh niên đang có ý định khởi nghiệp bằng mô hình tương tự?

Bàn Viễn Khương: Theo kinh nghiệm của tôi, trước hết các bạn trẻ phải biết tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương và điều kiện kinh tế gia đình. Không nên nghĩ khởi nghiệp là phải có thật nhiều vốn, xây dựng cơ sở thật lớn mới làm được. Như tôi, ban đầu chỉ tận dụng khu vườn gần 1ha giáp suối, dựng những chiếc sàn đơn giản bằng cây que, gỗ lứa, lợp mái lá cọ để đón khách. Có nguồn thu đến đâu, tôi lại tích lũy và tính toán đầu tư thêm đến đó.

Thứ hai, phải tìm hiểu nhu cầu của khách và xác định đúng đối tượng phục vụ. Khách đến địa phương tôi chủ yếu muốn tắm suối, nghỉ ngơi, hòa mình vào thiên nhiên và thưởng thức đồ nướng nên tôi tập trung phát triển dịch vụ trải nghiệm trong ngày, không đầu tư dàn trải những hạng mục vượt quá khả năng tài chính. Thứ ba, cần chú trọng chất lượng phục vụ, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn cho khách và tạo không gian thân thiện, gần gũi.

Một kinh nghiệm nữa là phải biết tính toán chi phí, quản lý nhân lực và chủ động quảng bá để thu hút khách, nhất là trên mạng xã hội. Đặc biệt, làm du lịch cần kiên trì vì có tính mùa vụ, không phải ngày nào cũng đông khách. Tôi cũng khuyến khích các bạn liên kết, hỗ trợ nhau thay vì cạnh tranh bằng mọi giá. Khi một cơ sở quá tải có thể giới thiệu khách sang cơ sở khác. Có như vậy, nhiều thanh niên cùng phát triển kinh tế, người dân cùng có việc làm và du lịch địa phương mới có thể phát triển lâu dài.

Xin cảm ơn anh!