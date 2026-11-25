Tây Yên Tử đánh thức bản sắc văn hóa, mở hướng thoát nghèo bền vững

TPO - Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, qua đó mở rộng sinh kế, góp phần giảm nghèo bền vững.

Địa phương xác định bảo tồn văn hóa không chỉ là gìn giữ những giá trị truyền thống mà còn phải biến di sản thành nguồn lực kinh tế, tạo sinh kế để người dân thoát nghèo và không tái nghèo. Ông Lê Đức Thắng – Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tử đã trao đổi với Báo Tiền Phong về vấn đề này.

PV: Hơn một năm sau khi hợp nhất thị trấn Tây Yên Tử và xã Thanh Luận, bức tranh giảm nghèo của địa phương có gì thay đổi, thưa ông?

Ông Lê Đức Thắng Xã Tây Yên Tử chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, có diện tích tự nhiên hơn 132 km², hơn 2.700 hộ, trên 10.600 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 28,7% dân số, chủ yếu là người Dao Thanh Phán.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kinh tế của xã duy trì đà tăng trưởng ổn định; giá trị sản xuất 10 tháng năm 2026 ước tăng trên 12%. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ khoảng 27% cùng kỳ năm 2025 xuống còn 12,8%. Đó là kết quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các chính sách an sinh và trước hết là nỗ lực vươn lên của chính người dân.

Tuy nhiên, chúng tôi nhìn nhận kết quả này khá thận trọng. Tây Yên Tử vẫn thuộc diện xã đặc biệt khó khăn. Ở địa bàn miền núi, những hộ vừa thoát nghèo rất dễ quay lại nếu gặp thiên tai, dịch bệnh hay biến động giá nông sản. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi không dừng ở việc giảm số hộ nghèo, mà phải tạo ra sinh kế đủ vững để người dân không tái nghèo.

Xin ông phân tích rõ hơn những lợi thế và “nút thắt” lớn nhất trên con đường giảm nghèo bền vững của Tây Yên Tử hiện nay?

Lợi thế của Tây Yên Tử rất rõ. Xã có diện tích rừng rộng lớn, cảnh quan phong phú với suối Nước Vàng, thác Ba Tia, khí hậu mát mẻ quanh năm; nằm ở vùng đệm của Quần thể di tích danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc, gắn với mạch nguồn Phật giáo Trúc Lâm. Bên cạnh đó là bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, nhất là người Dao. Chúng tôi xác định đây chính là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Ông Lê Đức Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tử tham gia nghi lễ văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc ở địa phương.

Song thách thức cũng không nhỏ. Trước hết là hạ tầng giao thông: Quốc lộ 279 kết nối sang Quảng Ninh và Đường tỉnh 291 chưa được nâng cấp đạt chuẩn đường cấp III miền núi; nhiều ngầm tràn thường xuyên ngập lũ, gây chia cắt cục bộ vào mùa mưa. Thứ hai, hạ tầng lưu trú và dịch vụ bổ trợ còn mỏng, homestay quy mô nhỏ lẻ, chưa hình thành kinh tế đêm nên du khách chi tiêu ít, thời gian lưu trú ngắn. Thứ ba, nhân lực làm du lịch tại chỗ còn thiếu tính chuyên nghiệp. Cuối cùng, áp lực bảo vệ rừng và nguy cơ thương mại hóa làm phai nhạt bản sắc văn hóa cũng đòi hỏi chúng tôi phải rất cẩn trọng.

Du lịch cộng đồng đang được xem là hướng đi nhiều tiềm năng. Xã Tây Yên Tử đã khai thác những giá trị văn hóa bản địa như thế nào để vừa giữ bản sắc, vừa tạo thu nhập cho người dân?

Chúng tôi xác định phát triển du lịch cộng đồng phải lấy người dân làm chủ thể, văn hóa bản địa làm nền tảng và bảo tồn thiên nhiên làm nguyên tắc xuyên suốt.

Riêng người Dao có trang phục truyền thống, tiếng nói, dân ca, nghề thêu, nghệ thuật múa chuông, phong tục tập quán và những bài thuốc nam, tắm lá được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đây đều là những tài nguyên quý để xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Một mô hình tiêu biểu là Hợp tác xã Du lịch cộng đồng người Dao bản Mậu tại thôn Mậu, nơi vẫn lưu giữ nguyên vẹn nếp nhà sàn truyền thống. Du khách có thể tìm hiểu đời sống, phong tục, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm tri thức bản địa của người Dao. Thôn Mậu có 356 hộ với hơn 1.300 nhân khẩu, khoảng 80% phụ nữ có tay nghề thêu truyền thống. Đây là lợi thế để phát triển sản phẩm thủ công, tạo thêm việc làm và thu nhập cho phụ nữ địa phương.

Thời gian tới, chúng tôi định hướng xây dựng Bản Mậu thành điểm du lịch văn hóa mẫu, đưa Lễ hội Bàn Vương thành không gian trải nghiệm sống động để du khách hòa mình vào điệu múa chuông, nghi lễ nhảy lửa, giã bánh dày, trải nghiệm tắm lá thuốc và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của đồng bào Dao.

Chúng tôi mong muốn mỗi người dân không chỉ là người gìn giữ văn hóa mà còn trực tiếp tham gia, hưởng lợi từ du lịch. Khi trang phục, món ăn, nghề thêu, bài thuốc dân gian trở thành sản phẩm có giá trị, người dân sẽ có thêm động lực để bảo tồn và phát huy bản sắc của dân tộc mình.

Ở nhiều nơi, du lịch phát triển nhưng người nghèo vẫn đứng ngoài cuộc. Xã sẽ làm gì để hộ nghèo, hộ cận nghèo thực sự có chỗ đứng trong chuỗi giá trị du lịch?

Chúng tôi coi đây là câu hỏi then chốt. Nếu chỉ xây dựng điểm tham quan mà người dân không có việc làm, không có thu nhập thì du lịch chưa thể gọi là giảm nghèo.

Trước hết, xã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu du lịch là cả một chuỗi dịch vụ và sản phẩm có thể tạo thu nhập, với phương châm “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”.

Xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) có nhiều lợi thế phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, góp phần giảm nghèo.

Thứ hai, chúng tôi khuyến khích thành lập, phát triển các hợp tác xã du lịch cộng đồng, hợp tác xã dịch vụ chăm sóc sức khỏe; kết nối các hộ cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn trải nghiệm văn hóa, giới thiệu nông sản và sản phẩm thủ công. Đặc biệt, xã tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Người dân có thể bắt đầu từ những việc phù hợp với điều kiện gia đình như chế biến món ăn truyền thống, thêu trang phục, làm sản phẩm thủ công, trồng và giới thiệu cây dược liệu, phục vụ khách du lịch.

Thứ ba, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn để nâng cao kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách, nghiệp vụ buồng phòng, ngoại ngữ và kỹ năng số cho người dân; gắn du lịch với chương trình OCOP để sản phẩm địa phương có đầu ra ổn định. Cùng với đó là chuyển đổi số, mã QR và thuyết minh số đa ngôn ngữ tại các điểm đến, thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu đạt trên 90% tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và homestay.

Thứ tư, khi mời gọi các nhà đầu tư lớn xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, chúng tôi sẽ đặt yêu cầu dự án phải gắn với việc làm và tiêu thụ sản phẩm của người dân tại chỗ, để lợi ích không chỉ nằm ở phía nhà đầu tư.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Điều này mở ra cơ hội gì cho Tây Yên Tử?

Đây là cơ hội rất lớn. Việc được UNESCO ghi danh đã nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của không gian di sản, tạo thêm điều kiện để kết nối các điểm đến và thu hút du khách. Tây Yên Tử có vị trí quan trọng trong không gian văn hóa, tâm linh gắn với Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; Khu du lịch tâm linh – sinh thái cùng hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh, cảnh quan rừng núi là những lợi thế để phát triển đa dạng sản phẩm. Lượng khách đến Tây Yên Tử trong năm 2026 tăng mạnh so với năm trước.

Thời gian tới, xã sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành và các địa phương có di sản để xây dựng, kết nối các tuyến, tour du lịch, trong đó có tour chuyên đề “Hành trình theo dấu chân Phật” trên trục di sản Lý – Trần. Chúng tôi chú trọng kết hợp du lịch tâm linh với du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa cộng đồng, thể thao leo núi và nghỉ dưỡng; duy trì định kỳ Giải chạy Tây Yên Tử Trail, phát triển các tuyến trekking rừng nguyên sinh, khám phá thác Ba Tia, suối Nước Vàng để giảm tính mùa vụ.

Kỳ vọng của chúng tôi là khi lượng khách tăng, người dân sẽ có thêm việc làm, tăng thu nhập. Nhưng chúng tôi cũng lo ngại nếu khách tăng nhanh mà người dân đứng ngoài cuộc, hoặc rừng và văn hóa bản địa bị tổn thương thì phát triển sẽ không bền vững. Vì vậy, xã kiên định phát triển du lịch xanh, bảo vệ nghiêm ngặt rừng nguyên sinh và bảo đảm người dân địa phương thực sự được tham gia, hưởng lợi.

Nhiều nơi, bảo tồn văn hóa mới dừng ở hoạt động phong trào. Tây Yên Tử có định hướng và giải pháp gì để văn hóa trở thành động lực phát triển lâu dài?

Chúng tôi xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, bảo tồn và phát huy bản sắc phải được thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Cụ thể, xã duy trì Câu lạc bộ dạy thêu trang phục người Dao với 50 thành viên và Câu lạc bộ dạy tiếng Dao với 65 thành viên. Chúng tôi phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín và những người am hiểu phong tục, tập quán trong việc truyền dạy tiếng nói, dân ca, nghề thêu, tri thức dân gian cho thế hệ trẻ. Về nguồn lực, mục tiêu đến năm 2030 là dành tối thiểu 4% tổng chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa, trong đó tối thiểu 0,5% cho công tác bảo tồn văn hóa đồng bào Dao.

Đặc biệt, bảo tồn văn hóa phải gắn với bảo vệ rừng, xây dựng môi trường du lịch xanh và phát triển sinh kế dưới tán rừng. Khi người dân thấy rằng giữ gìn bản sắc, bảo vệ thiên nhiên có thể mang lại lợi ích thiết thực cho gia đình và cộng đồng, công tác bảo tồn sẽ có nền tảng vững chắc hơn.

Xin cảm ơn ông!