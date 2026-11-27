Chàng trai Cao Lan đưa thịt gác bếp thành sản phẩm OCOP, mở hướng thoát nghèo

Không chỉ tạo việc làm cho lao động địa phương, mô hình của anh Mau còn mở ra phát triển kinh tế cho thanh niên vùng miền núi khó khăn giảm nghèo bền vững. Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với anh về mô hình kinh tế này.

Sinh ra và lớn lên ở bản địa bàn xã miền núi khó khăn, điều gì đã thôi thúc anh trở về quê hương khởi nghiệp bằng những món ăn truyền thống của dân tộc Cao Lan?

Anh Hoàng Xuân Mau: Tôi sinh năm 1994, là người dân tộc Cao Lan, sinh ra và lớn lên ở bản Nghè, xã miền núi khó khăn Xuân Lương. Trước đây, hoàn cảnh gia đình là hộ nghèo nên sau khi học hết THPT, tôi ra Hà Nội làm việc tại các quán ăn, nhà hàng. Sau đó, tôi có cơ hội đi nhiều địa điểm du lịch như Sa Pa, làm việc trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ.

Quá trình làm việc và tiếp xúc với nhiều vùng miền giúp tôi có thêm kinh nghiệm về kinh doanh, dịch vụ và nhận thấy ẩm thực truyền thống của mỗi dân tộc đều có những nét đặc sắc riêng. Trong khi đó, quê hương tôi có nhiều món ăn truyền thống của người Cao Lan, trong đó có thịt gác bếp, lạp sườn gác bếp với hương vị rất riêng nhưng chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.

Tôi nghĩ rằng, nếu biết cách tổ chức sản xuất, cải tiến quy trình, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm tiếp cận thị trường thì những món ăn truyền thống này hoàn toàn có thể trở thành hàng hóa, tạo ra giá trị kinh tế. Đó là lý do tôi quyết định trở về quê hương lập nghiệp, thay vì tiếp tục làm việc xa nhà.

Từ ý tưởng ban đầu, anh đã xây dựng mô hình kinh tế của mình như thế nào?

Anh Hoàng Xuân Mau: Năm 2022, tôi thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Cao Lan. Hiện hợp tác xã có 8 thành viên, tập trung sản xuất các sản phẩm đặc sản truyền thống của người Cao Lan, chủ yếu là thịt gác bếp Cao Lan và lạp sườn gác bếp Cao Lan.

Tôi lựa chọn mô hình hợp tác xã bởi nhận thấy đây là hướng phát triển kinh tế tập thể có tính liên kết và bền vững. Những người cùng chung ý tưởng, cùng mong muốn phát triển kinh tế quê hương có thể tham gia, mỗi người đảm nhận một công đoạn trong quá trình sản xuất. Qua đó, không chỉ tạo ra sản phẩm có chất lượng mà còn tập hợp được bà con địa phương cùng tham gia làm kinh tế.

Anh Hoàng Xuân Mau giới thiệu thịt gác bếp Cao Lan và lạp sườn gác bếp Cao Lan.

Đến nay, hợp tác xã có hai sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao là thịt gác bếp Cao Lan và lạp sườn gác bếp Cao Lan. Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đánh giá thêm sản phẩm ba chỉ gác bếp.

Những món ăn truyền thống vốn được chế biến trong các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, khi đưa ra thị trường, anh đã làm thế nào để tạo dựng thương hiệu và chinh phục khách hàng?

Anh Hoàng Xuân Mau: Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải giữ được hương vị đặc trưng của món ăn truyền thống, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Khi bắt đầu làm sản phẩm hàng hóa, tôi xác định không thể chỉ dựa vào việc giới thiệu rằng món ăn của mình ngon, mà phải để khách hàng trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận. Sản phẩm phải thực sự chất lượng, được khách hàng và các đại lý, đối tác đón nhận thì thương hiệu mới có thể phát triển lâu dài.

Bên cạnh chất lượng, người làm sản phẩm phải chủ động quảng bá, tìm kiếm thị trường. Ở đâu có khách hàng tiềm năng, tôi đều cố gắng trực tiếp đến giới thiệu, quảng bá, ký gửi sản phẩm để mọi người có cơ hội tiếp cận.

Một kinh nghiệm nữa là phải tận dụng chuyển đổi số. Tôi thường xuyên quay video về quy trình sản xuất, chế biến, những công việc hằng ngày rồi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Tôi muốn khách hàng nhìn thấy người thật, việc thật, quy trình sản xuất thật, thay vì chỉ nghe người bán giới thiệu về sản phẩm.

Đặc biệt, nguồn nguyên liệu phải có xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm được gắn mã QR để khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về quá trình sản xuất. Bao bì, tem nhãn cũng phải đầy đủ thông tin, thiết kế đẹp mắt, phù hợp với nhiều đối tượng, từ người mua sử dụng trong gia đình đến khách hàng mua làm quà biếu.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình này hiện nay ra sao? Việc phát triển hợp tác xã đã tạo ra những cơ hội việc làm như thế nào cho người dân địa phương?

Anh Hoàng Xuân Mau: Năm vừa qua, doanh thu của hợp tác xã đạt khoảng 1,5 tỷ đồng. Đây là kết quả rất đáng khích lệ đối với một mô hình khởi nghiệp ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.

Hiện mô hình giải quyết việc làm cho 7 lao động địa phương. Tôi mong muốn thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, bà con có thêm công việc, thu nhập và không phải đi làm ăn xa.

Đối với tôi, ý nghĩa của mô hình không chỉ nằm ở doanh thu mà còn là việc có thể tận dụng những giá trị văn hóa, ẩm thực truyền thống của dân tộc mình để phát triển kinh tế. Khi sản phẩm được thị trường đón nhận, người dân địa phương sẽ có thêm niềm tin rằng ngay tại quê hương vẫn có thể tìm được hướng đi để cải thiện cuộc sống. Mới đây, tôi được Trung ương Đoàn tuyên dương thanh niên nông thôn khởi nghiệp tiêu biểu với sản phẩm OCOP.

Vậy anh có giải pháp gì để từng bước khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất và phát triển hợp tác xã trong thời gian tới?

Anh Hoàng Xuân Mau: Trước mắt, chúng tôi xác định phải lấy doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để tích lũy, tái đầu tư. Khi có lợi nhuận, hợp tác xã sẽ dành một phần để mua sắm thêm máy móc, cải thiện nhà xưởng và nâng cao điều kiện sản xuất.

Tôi cũng muốn tập trung đào tạo lao động địa phương, giúp bà con nắm vững các công đoạn chế biến, bảo đảm sản phẩm làm ra đồng đều về chất lượng. Khi đội ngũ lao động có tay nghề, quy trình sản xuất ổn định thì mới có thể mở rộng quy mô, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.

Về lâu dài, tôi đang nghiên cứu xây dựng một khu nhà sàn mang nét truyền thống của người Cao Lan, vừa phục vụ sản xuất, vừa trở thành nơi để khách hàng đến tham quan, tìm hiểu về văn hóa ẩm thực của đồng bào.

Mới đây, anh Hoàng Xuân Mau được Trung ương Đoàn tuyên dương thanh niên nông thôn khởi nghiệp tiêu biểu với sản phẩm OCOP.

Đặc biệt, tôi muốn đầu tư hệ thống máy móc hiện đại. Mục tiêu là kết hợp được phương pháp chế biến truyền thống với công nghệ hiện đại, để sản phẩm vừa giữ được hương vị đặc trưng, vừa có chất lượng ổn định, tiếp cận những thị trường rộng lớn hơn.

Từ thực tiễn khởi nghiệp, anh muốn chia sẻ kinh nghiệm gì với những thanh niên ở địa bàn miền núi đang có ý định phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại quê hương?

Anh Hoàng Xuân Mau: Theo tôi, trước khi khởi nghiệp, các bạn trẻ cần nghiên cứu thật kỹ sản phẩm mình định làm. Phải xác định sản phẩm có đáp ứng nhu cầu thị trường hay không, khách hàng là ai và lợi thế cạnh tranh nằm ở đâu.

Đặc biệt, nên tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, từ nguồn nguyên liệu, điều kiện tự nhiên đến những nét văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, phải tính toán kỹ khả năng cung ứng nguyên liệu, nguồn nguyên liệu có dồi dào, ổn định hay không để chủ động trong sản xuất, tránh tình trạng có đơn hàng nhưng không đủ nguyên liệu đáp ứng.

Thứ hai, cần chuẩn bị nguồn vốn nhất định trước khi bắt tay vào làm. Khởi nghiệp không thể chỉ dựa vào ý tưởng và sự nhiệt huyết. Nếu vốn quá ít, hoạt động sản xuất dễ bị gián đoạn, không đủ khả năng xoay vòng tài chính và duy trì thị trường. Vì vậy, cần tính toán cụ thể nguồn lực hiện có, chi phí đầu tư, chi phí vận hành và khả năng duy trì hoạt động trong thời gian đầu.

Thứ ba, các bạn trẻ phải chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật, quy định về ngành nghề, sản xuất, kinh doanh, thuế và các điều kiện liên quan. Khi chưa có kinh nghiệm, nên tìm các cơ quan chuyên môn để được tư vấn, hướng dẫn, tránh những vướng mắc pháp lý trong quá trình phát triển.

Tôi nghĩ rằng, khởi nghiệp ở miền núi có thể khó khăn hơn do hạn chế về vốn, nhân lực và thị trường, nhưng nếu biết khai thác lợi thế địa phương, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên trì theo đuổi mục tiêu thì vẫn có thể tạo dựng được mô hình kinh tế hiệu quả.

Với vai trò Phó Bí thư chi đoàn bản Nghè, anh kỳ vọng mô hình của mình sẽ tạo sức lan tỏa như thế nào đối với thanh niên địa phương, nhất là trong công tác giảm nghèo bền vững?

Anh Hoàng Xuân Mau: Tôi mong muốn mô hình hợp tác xã không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế của cá nhân hay một nhóm thành viên, mà có thể trở thành hướng đi để nhiều thanh niên địa phương tham khảo, học hỏi và cùng tham gia.

Ở những địa bàn miền núi như Xuân Lương, nhiều thanh niên còn có tâm lý phải đi làm ăn xa mới có cơ hội cải thiện thu nhập. Nhưng thực tế, quê hương vẫn có những lợi thế riêng, nếu biết khai thác và tổ chức sản xuất phù hợp thì hoàn toàn có thể tạo ra việc làm tại chỗ.

Tôi muốn tiếp tục mở rộng mô hình, tạo thêm việc làm cho bà con, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về cách xây dựng sản phẩm, quảng bá trên mạng xã hội và tìm kiếm thị trường. Khi có thêm những thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, biết liên kết với nhau để phát triển kinh tế, tôi tin rằng sẽ tạo ra động lực để địa phương từng bước giảm nghèo bền vững.

Với vai trò Phó Bí thư chi đoàn bản Nghè, tôi cũng mong muốn bản thân có thể trở thành một ví dụ thực tế để đoàn viên, thanh niên thấy rằng người trẻ ở vùng cao không nhất thiết phải rời quê hương mới có thể lập nghiệp.

Xin cảm ơn anh!