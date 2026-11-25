Lâm Đồng chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành cùng người dân thoát nghèo

TPO - Không chỉ hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi, tỉnh Lâm Đồng chú trọng thay đổi tư duy sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng chia sẻ về những kết quả trong công tác giảm nghèo, rào cản trong phát triển sinh kế cũng như giải pháp nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS thời gian tới.

Thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên

Thưa ông, việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tại Lâm Đồng thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến như thế nào trong công tác giảm nghèo?

Ông Bùi Ngọc Sơn: Việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

Điểm đáng chú ý là phương thức sản xuất của đồng bào đang từng bước chuyển từ nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, chú trọng thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và liên kết theo chuỗi giá trị.

Nhiều hộ đồng bào đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê chất lượng cao, sầu riêng, chè, mắc ca, rau, hoa công nghệ cao; phát triển chăn nuôi, trồng rừng và du lịch cộng đồng.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS ước đạt 48,5-50 triệu đồng/người/năm, tăng so với mức 45-47 triệu đồng của năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS dự kiến giảm từ 8,75% cuối năm 2025 xuống còn khoảng 7 -7,3% vào cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành và triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn, tạo điều kiện để đồng bào có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, chúng tôi xác định giảm nghèo phải thực chất và bền vững. Kết quả không chỉ được đo bằng số hộ được hỗ trợ hay số vốn đã giải ngân, mà quan trọng hơn là người dân có việc làm, thu nhập ổn định và khả năng tự vươn lên sau khi chính sách hỗ trợ kết thúc.

Từ thực tiễn triển khai chính sách dân tộc, đâu là những mô hình kinh tế có triển vọng, giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo và có khả năng nhân rộng, thưa ông?

Ông Bùi Ngọc Sơn: Từ thực tiễn phát triển kinh tế tại các vùng đồng bào DTTS của tỉnh, có thể nhận diện một số nhóm mô hình có nhiều triển vọng, phù hợp với điều kiện từng vùng sinh thái.

Trước hết là các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thâm canh cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, sầu riêng, chè, mắc ca, thanh long, táo, lúa nước chất lượng cao và bắp lai thương phẩm.

Bên cạnh đó là các mô hình chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học, gắn với lợi thế địa phương; phát triển kinh tế nông nghiệp kết hợp quản lý, bảo vệ rừng và khai thác tiềm năng sinh kế dưới tán rừng phù hợp với quy định.

Các mô hình chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học và gắn với lợi thế địa phương.

Các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống cũng là những hướng đi có triển vọng.

Theo tôi, điều làm nên hiệu quả của các mô hình này không đơn thuần là được Nhà nước hỗ trợ cây giống, con giống hay vốn sản xuất, mà là người dân biết lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, tập quán canh tác; có kiến thức, kỹ thuật sản xuất, sự liên kết và đặc biệt là đầu ra tương đối ổn định cho sản phẩm.

Chúng tôi mong muốn mỗi mô hình kinh tế hiệu quả không chỉ giúp một hộ gia đình thoát nghèo mà còn trở thành địa chỉ để những hộ dân khác đến tham quan, học tập và cùng phát triển.

Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, việc thay đổi tư duy sản xuất, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào có ý nghĩa như thế nào đối với công tác giảm nghèo?

Ông Bùi Ngọc Sơn: Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước rất quan trọng, nhưng không thể thay thế ý chí, nghị lực và sự chủ động vươn lên của chính người dân.

Khi người dân thay đổi tư duy, biết tính toán hiệu quả kinh tế, chủ động học hỏi kỹ thuật, mạnh dạn áp dụng cách làm mới và liên kết trong sản xuất thì nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước sẽ được phát huy tốt hơn.

Chúng tôi xác định phải chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ đơn thuần sang tạo điều kiện, trao cơ hội và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Người dân phải trực tiếp tham gia lựa chọn mô hình, tổ chức sản xuất, giám sát quá trình thực hiện và chịu trách nhiệm đối với kết quả sinh kế của gia đình mình.

Trong quá trình đó, già làng, trưởng thôn, người có uy tín đóng vai trò rất quan trọng. Họ là những người gần dân, hiểu phong tục, tập quán, có tiếng nói và ảnh hưởng trong cộng đồng. Khi họ gương mẫu thực hiện, vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm thì hiệu quả thường cao hơn nhiều so với tuyên truyền đơn thuần. Hiện nay, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt danh sách 748 người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương phát huy vai trò của lực lượng này trong việc giới thiệu mô hình tốt, vận động đồng bào học hỏi lẫn nhau, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ cùng phát triển.

Không chỉ trao sinh kế mà còn đồng hành cùng người dân

Thực tế cho thấy, một số hộ dân dù được hỗ trợ cây giống, vật nuôi hoặc vốn sản xuất nhưng vẫn gặp khó khăn trong duy trì sinh kế. Theo ông, đâu là những rào cản lớn nhất và giải pháp khắc phục tình trạng này?

Ông Bùi Ngọc Sơn: Đây là vấn đề chúng tôi rất quan tâm và cũng là một trong những bài học quan trọng trong quá trình triển khai chính sách giảm nghèo.

Hiện nay, sinh kế của nhiều hộ đồng bào vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp nên dễ bị tác động bởi biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, dịch bệnh và biến động giá cả nông sản.

Một số hộ còn thiếu vốn đối ứng, kiến thức, kỹ thuật sản xuất, chưa có điều kiện đầu tư đồng bộ. Sản xuất còn phân tán, quy mô nhỏ, khả năng liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã và tiếp cận thị trường tiêu thụ còn hạn chế.

Hạ tầng giao thông vùng sâu Lâm Đồng từng bước hoàn thiện, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Đáng chú ý, việc lựa chọn mô hình ở một số nơi chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu, điều kiện và khả năng duy trì của từng hộ. Nếu chỉ hỗ trợ đầu vào mà không tính đến quy trình sản xuất, khả năng chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và đầu ra sản phẩm thì rất khó bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Để khắc phục, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành liên quan và chính quyền cấp xã rà soát, đánh giá kỹ điều kiện của từng hộ trước khi hỗ trợ. Từ đó, lựa chọn cây trồng, vật nuôi và phương thức sản xuất phù hợp với đất đai, nguồn nước, lao động, tập quán và khả năng đầu tư của người dân.

Đồng thời, gắn hỗ trợ sản xuất với chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và quản lý kinh tế hộ gia đình. Việc hướng dẫn người dân phải được thực hiện trong suốt quá trình triển khai mô hình, không chỉ ở thời điểm cấp phát hỗ trợ.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác, tăng cường kết nối với doanh nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tình trạng được mùa nhưng khó bán hoặc bị ép giá.

Đặc biệt, chính sách theo Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh hỗ trợ 40% số tiền lãi thực tế đã trả cho ngân hàng thương mại, tối đa 10 triệu đồng/hộ/năm, sẽ tạo thêm điều kiện để hộ đồng bào DTTS vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Đối với các hộ sinh sống gần rừng, cần gắn chính sách giao khoán bảo vệ rừng với phát triển sinh kế dưới tán rừng, vừa tạo thu nhập cho người dân, vừa nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

Quan điểm của chúng tôi là phải chuyển từ hỗ trợ theo từng đợt sang đồng hành trong cả quá trình phát triển sinh kế; lấy hiệu quả và khả năng duy trì mô hình sau hỗ trợ làm tiêu chí đánh giá.

Trong thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung vào những giải pháp nào để nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện cho đồng bào chủ động phát triển kinh tế, thưa ông?

Ông Bùi Ngọc Sơn: Trong năm 2027 và giai đoạn 2026 - 2030, Sở sẽ tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo đang triển khai; kịp thời phát hiện, biểu dương những hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã và cộng đồng có cách làm hay, hiệu quả thực chất.

Việc nhân rộng phải dựa trên kết quả đã được kiểm chứng, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng nhóm dân tộc, không chạy theo phong trào.

Sở sẽ tập trung tham mưu nhân rộng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hợp tác xã kiểu mới do người DTTS làm chủ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông, lâm sản và du lịch cộng đồng gắn với tạo việc làm tại chỗ cho đồng bào.

Song song với đó là triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, nguồn lực được sử dụng đúng mục đích.

Sở cũng chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách ở cấp xã, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi và đánh giá kết quả từng mô hình. Đặc biệt, quan tâm đến những hộ nghèo thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm, hộ có nguy cơ tái nghèo và các địa bàn đặc biệt khó khăn để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Năm 2027, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS từ 2 - 2,5 điểm phần trăm, nâng thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS lên trên 52 triệu đồng/người/năm.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, mục tiêu cuối cùng của công tác dân tộc không chỉ là giảm số hộ nghèo, mà quan trọng hơn là tạo cơ hội phát triển bình đẳng, giúp đồng bào có sinh kế ổn định, có việc làm, thu nhập và khả năng tự chủ trong cuộc sống.

Chúng tôi xác định phương châm: Nhà nước hỗ trợ, chính quyền đồng hành, cộng đồng chia sẻ và người dân là chủ thể vươn lên. Khi người dân thực sự chủ động, mỗi mô hình kinh tế hiệu quả sẽ không chỉ tạo sinh kế cho một gia đình mà còn có thể lan tỏa, tạo động lực phát triển cho cả cộng đồng.

Xin cảm ơn ông!