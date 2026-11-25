Người phụ nữ xứ Thanh 'mở lối' thoát nghèo từ cây thanh long

TPO - Từ diện tích đất đồi trồng cây truyền thống hiệu quả thấp, bà Vũ Thị Thắm – Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Yên Thịnh, xã Ngọc Trạo (tỉnh Thanh Hóa), mạnh dạn chuyển sang trồng thanh long ruột đỏ. Với 1.500 gốc trên diện tích 2ha, mô hình mang lại doanh thu 500-600 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Người phụ nữ mạnh dạn có hướng đi mới, gương sáng trong phát triển kinh tế địa phương chia sẻ với Báo Tiền Phong về hành trình vươn lên thoát nghèo, mong muốn xây dựng hợp tác xã địa phương với cây trồng có hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây, gia đình bà chủ yếu canh tác những loại cây gì trên diện tích đất đồi? Vì sao bà quyết định chuyển sang trồng thanh long ruột đỏ?

Bà Vũ Thị Thắm: Trước đây, vùng đất đồi rộng lớn của gia đình tôi chỉ trồng cam, bưởi, ổi, mía hay keo... nhưng hiệu quả mang lại không cao, thu nhập thiếu ổn định, lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Tôi luôn trăn trở làm thế nào để khai thác tốt hơn diện tích đất sẵn có, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Bà Vũ Thị Thắm bên vườn thanh long của gia đình

Trong một lần được tham quan, tìm hiểu cây thanh long ruột đỏ qua các chương trình khuyến nông và trên các chương trình, gia đình trồng thử. Quá trình trồng, thấy giống cây này phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương. Quả cho chất lượng tốt nên tôi quyết định tìm hiểu, đầu tư mở rộng diện tích. Ban đầu chỉ là trồng thử nghiệm, nhưng khi thấy cây có triển vọng, gia đình mạnh dạn phát triển thành vườn tập trung rộng 2ha như hiện nay.

Khi bắt tay vào mô hình mới, bà đã chuẩn bị kỹ thuật và đầu tư như thế nào? Đâu là khó khăn lớn nhất trong quá trình chuyển đổi?

Bà Vũ Thị Thắm: Trồng thanh long đòi hỏi phải nắm được kỹ thuật, từ khâu làm đất, dựng trụ, chăm sóc đến tưới nước và phòng trừ sâu bệnh. Tôi vừa tìm hiểu qua thực tế, vừa tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất.

Gia đình đầu tư hệ thống trụ bê tông, bố trí các hàng cây hợp lý và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động. Nhờ đó, việc cung cấp nước cho cây chủ động hơn, nhất là vào những tháng nắng nóng, khô hạn, đồng thời giảm công lao động.

Thanh long phù hợp thổ nhưỡng, phát triển tốt trên đất đồi.

Trong quá trình chăm sóc, tôi cũng chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Vườn không sử dụng thuốc diệt cỏ mà thuê nhân công làm cỏ thủ công để bảo vệ đất và môi trường canh tác. Theo tôi, muốn cây phát triển ổn định thì phải kiên trì, chăm sóc đúng kỹ thuật chứ không thể nóng vội.

Sau quá trình đầu tư, mô hình trồng thanh long ruột đỏ hiện mang lại hiệu quả kinh tế cụ thể ra sao?

Bà Vũ Thị Thắm: Hiện gia đình có khoảng 1.500 gốc thanh long ruột đỏ trên diện tích 2ha. Nhờ chủ động nguồn nước và áp dụng kỹ thuật chăm sóc, vườn cây sinh trưởng ổn định, quả có mẫu mã đẹp, vị ngọt thanh nên được thương lái đến tận vườn thu mua.

Mùa thu hoạch thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11 âm lịch hằng năm. Sản lượng mỗi năm khoảng 35 tấn, giá bán dao động từ 10.000-20.000 đồng/kg tùy thời điểm. Bình quân, vườn thanh long mang lại doanh thu khoảng 500-600 triệu đồng mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi khoảng 300 triệu đồng.

So với những loại cây trồng trước đây, thanh long mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Ngoài ra, vào thời điểm làm cỏ, chăm sóc và thu hoạch, gia đình còn thuê thêm lao động tại địa phương, tạo việc làm cho bà con.

Từ một quyết định chuyển đổi cây trồng, cuộc sống gia đình bà đã thay đổi như thế nào? Theo bà, điều gì quan trọng nhất để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững?

Bà Vũ Thị Thắm: Điều dễ nhận thấy nhất là thu nhập của gia đình được cải thiện rõ rệt. Trước đây, diện tích đất đồi khá rộng nhưng hiệu quả khai thác chưa cao. Từ khi chuyển sang trồng thanh long, gia đình có nguồn thu tốt hơn, chủ động hơn trong phát triển kinh tế.

Hệ thống trụ bê tông, bố trí các hàng cây hợp lý và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động giúp cây có không gian phát triển.



Theo tôi, muốn thoát nghèo bền vững thì trước hết người nông dân phải thay đổi tư duy sản xuất, không nên chỉ trông chờ vào những cây trồng quen thuộc khi hiệu quả không còn phù hợp. Cần mạnh dạn tìm hiểu những mô hình mới, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và khả năng đầu tư của gia đình.

Tuy nhiên, chuyển đổi cũng phải có sự tìm hiểu, tính toán chứ không thể làm theo phong trào. Người trồng phải chịu khó học hỏi kỹ thuật, kiên trì chăm sóc và quan tâm đến đầu ra sản phẩm. Khi sản xuất có hiệu quả, thu nhập ổn định thì mới có thể nghĩ đến chuyện mở rộng lâu dài.

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Yên Thịnh, bà đã chia sẻ kinh nghiệm và vận động hội viên phát triển kinh tế như thế nào?

Bà Vũ Thị Thắm: Tôi nghĩ mình làm được thì nên chia sẻ kinh nghiệm để bà con cùng tham khảo, học hỏi. Trong quá trình sản xuất, tôi thường trao đổi với hội viên về cách lựa chọn cây trồng, cải tạo đất, chăm sóc thanh long, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm và áp dụng khoa học kỹ thuật.

Vườn thanh long của gia đình cũng trở thành địa điểm để nhiều hội viên trong và ngoài địa phương đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Tôi mong muốn thông qua mô hình thực tế này, bà con có thêm thông tin, mạnh dạn hơn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng diện tích đất sẵn có để phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, gia đình tôi cũng tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng "Nhà sạch, vườn mẫu", giữ gìn cảnh quan và môi trường khu dân cư. Tôi nghĩ phát triển kinh tế không chỉ là làm ra thu nhập mà còn phải gắn với sản xuất an toàn, giữ gìn môi trường sống.

Nếu có thêm nhiều hộ cùng phát triển thanh long ruột đỏ, bà có nghĩ đến việc liên kết sản xuất, xây dựng hợp tác xã để nâng cao giá trị sản phẩm? Trong thời gian tới, bà có dự định gì để mở rộng mô hình và hiện thực hóa mong muốn của mình?

Bà Vũ Thị Thắm: Tôi cho rằng nếu nhiều hộ cùng tham gia trồng thanh long thì việc liên kết sản xuất là rất cần thiết. Khi có vùng trồng tập trung, các hộ có thể chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất quy trình chăm sóc, nâng cao chất lượng sản phẩm và thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Lãnh đạo xã Ngọc Trạo và Hội Nông dân Thanh Hóa thăm, đánh giá cao mô hình trông thanh long của gia đình bà Thắm

Hiện nay, sản phẩm của gia đình chủ yếu được thương lái đến tận vườn thu mua. Nếu phát triển được mô hình liên kết, có sự tham gia của nhiều hộ dân thì việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ sẽ có điều kiện thuận lợi hơn. Đây cũng là hướng mà tôi mong muốn cùng bà con nghiên cứu, từng bước thực hiện.

Trước mắt, gia đình tôi tiếp tục chăm sóc tốt diện tích thanh long hiện có, duy trì chất lượng và hiệu quả sản xuất. Tôi cũng mong muốn có thêm nhiều hộ dân quan tâm, tìm hiểu và cùng phát triển loại cây trồng này nếu điều kiện đất đai phù hợp.

Về lâu dài, tôi mong muốn liên kết các hộ có cùng hướng sản xuất để hình thành vùng trồng tập trung, tiến tới xây dựng hợp tác xã. Khi có tổ chức liên kết, bà con sẽ có thêm điều kiện hỗ trợ nhau về kỹ thuật, kinh nghiệm và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Điều tôi mong nhất không chỉ là gia đình mình làm kinh tế tốt hơn mà còn có thể giúp thêm nhiều hộ nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, tận dụng lợi thế đất đai để nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xin cảm ơn bà !