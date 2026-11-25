Nữ cán bộ Đoàn khởi nghiệp từ nghề truyền thống, mở lối thoát nghèo

TPO - Giành giải Nhì Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026, chị Lương Thị Nga – Phó Bí thư Đoàn xã Quỳ Châu (Nghệ An) – đang nỗ lực đưa hương trầm truyền thống của đồng bào Thái vươn xa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với chị về hành trình phát triển nghề truyền thống, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên và tạo sinh kế bền vững cho người dân miền núi.

PV: Xuất phát từ nghề truyền thống của đồng bào Thái, điều gì đã thôi thúc chị quyết tâm khởi nghiệp và phát triển mô hình kinh tế từ hương trầm Quỳ Châu? Theo chị, việc khai thác lợi thế văn hóa, nghề truyền thống và nguồn lực bản địa có thể trở thành hướng đi như thế nào để người dân miền núi vươn lên thoát nghèo bền vững?

Chị Lương Thị Nga: Nơi tôi sinh ra và lớn lên là xã Quỳ Châu, vùng đất giàu bản sắc văn hóa với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Nhìn rộng ra cộng đồng người Thái ở vùng Phủ Quỳ, chúng tôi tự hào khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ, từ nghi lễ Xăng Khan, chữ viết, những nếp nhà sàn đến nghề làm hương trầm và nền ẩm thực phong phú, đặc sắc.

Xuất phát từ tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và mong muốn gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống, tôi lựa chọn hương trầm Quỳ Châu để khởi nghiệp. Tôi nhận thấy, nghề làm hương trầm không chỉ gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân mà còn có tiềm năng phát triển thành sản phẩm hàng hóa mang lại giá trị kinh tế. Trăn trở lớn nhất của tôi là làm sao để nghề truyền thống không bị mai một, đồng thời tạo sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Chị Lương Thị Nga – Phó Bí thư Đoàn xã Quỳ Châu (Nghệ An) khởi nghiệp từ nghề làm hương trầm truyền thống.

Theo tôi, miền núi có nhiều lợi thế riêng, từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, bản sắc văn hóa đến tri thức dân gian và những nghề truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nếu biết khai thác hiệu quả, kết hợp kinh nghiệm truyền thống với tư duy sản xuất hiện đại, chú trọng chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, những lợi thế này hoàn toàn có thể trở thành động lực phát triển kinh tế.

Tôi mong muốn mô hình hương trầm Quỳ Châu không chỉ giúp phát triển kinh tế gia đình mà còn lan tỏa đến cộng đồng, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, nhất là phụ nữ và lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo tôi, muốn thoát nghèo bền vững, người dân miền núi cần phát huy nội lực, biến những giá trị văn hóa và tài nguyên sẵn có thành sản phẩm có giá trị kinh tế. Qua đó, vừa nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho các thế hệ mai sau.

PV: Trong quá trình xây dựng và phát triển dự án, chị đã áp dụng những giải pháp cụ thể nào để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân địa phương? Từ thực tế triển khai, đâu là kinh nghiệm quan trọng nhất để một mô hình khởi nghiệp ở vùng khó khăn có thể duy trì hiệu quả lâu dài, tránh nguy cơ tái nghèo?

Chị Lương Thị Nga: Trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình hương trầm Quỳ Châu, tôi luôn xác định muốn duy trì sản xuất lâu dài thì phải chú trọng cả chất lượng sản phẩm lẫn thị trường tiêu thụ. Vì vậy, tôi tập trung lựa chọn nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, giữ gìn phương pháp sản xuất truyền thống, đồng thời từng bước cải tiến mẫu mã, bao bì để sản phẩm phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng.

Bên cạnh các kênh tiêu thụ trực tiếp, tôi cũng chú trọng quảng bá sản phẩm thông qua mạng xã hội, các hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối với các cửa hàng, đại lý nhằm mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng và tạo đầu ra ổn định.

Cơ sở hương trầm Quỳ Châu của chị Nga tạo việc làm ổn định cho người dân trên địa bàn.

Một trong những mục tiêu quan trọng của tôi là không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình mà còn tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Tôi mong muốn huy động thêm lao động tại chỗ, nhất là phụ nữ và những người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia vào các công đoạn sản xuất phù hợp, qua đó tận dụng được nguồn lao động sẵn có, giúp người dân có thêm thu nhập mà không phải rời quê hương đi làm ăn xa.

Từ thực tế triển khai, theo tôi, kinh nghiệm quan trọng nhất để một mô hình khởi nghiệp ở vùng khó khăn phát triển bền vững là phải bắt đầu từ lợi thế và điều kiện thực tế của địa phương, lấy chất lượng sản phẩm và nhu cầu thị trường làm nền tảng. Người khởi nghiệp cần kiên trì, chủ động học hỏi, mạnh dạn đổi mới cách làm, biết tính toán chi phí, quản lý sản xuất và đặc biệt phải có định hướng đầu ra lâu dài.

Bên cạnh đó, cần tạo được sự liên kết, cùng tham gia và cùng hưởng lợi giữa cơ sở sản xuất với người dân. Tôi cho rằng, thoát nghèo bền vững không chỉ là có việc làm hay thu nhập trong một thời điểm, mà quan trọng hơn là xây dựng được một sinh kế ổn định, có khả năng phát triển và thích ứng trước những biến động của thị trường.

PV: Từ kinh nghiệm của bản thân, theo chị, đâu là những rào cản lớn nhất khiến thanh niên nông thôn, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, còn e ngại khởi nghiệp và khó vươn lên thoát nghèo? Cần có những giải pháp gì để giúp người trẻ thay đổi tư duy, chủ động học nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận vốn và thị trường để phát triển kinh tế?

Chị Lương Thị Nga: Theo tôi, rào cản lớn nhất đối với thanh niên nông thôn, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, chính là tâm lý e ngại, thiếu tự tin, sợ thất bại và chưa mạnh dạn thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ còn thiếu kiến thức, kỹ năng quản lý sản xuất, kinh doanh; hạn chế trong việc tiếp cận khoa học công nghệ, nguồn vốn và thị trường tiêu thụ. Một số bạn có ý tưởng, có mong muốn khởi nghiệp nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, chưa tìm được hướng đi phù hợp với điều kiện và lợi thế của địa phương.

Chị Nga bên các sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Thái.

Để tháo gỡ những khó khăn này, trước hết cần giúp thanh niên thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thử sức và chủ động vươn lên bằng chính nội lực của mình. Các tổ chức Đoàn, Hội và chính quyền địa phương cần tăng cường tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, hướng dẫn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, được tư vấn xây dựng mô hình kinh tế và kết nối với doanh nghiệp, các kênh phân phối, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, cần quan tâm phát hiện, hỗ trợ và nhân rộng những mô hình khởi nghiệp hiệu quả ngay tại địa phương để các bạn trẻ có cơ hội học hỏi từ thực tế. Theo tôi, thanh niên miền núi không thiếu sự cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên, điều quan trọng là cần có thêm kiến thức, sự tự tin và môi trường thuận lợi để biến ý tưởng thành hành động.

Tôi mong muốn mỗi bạn trẻ hãy mạnh dạn bắt đầu từ những lợi thế sẵn có của quê hương, không nhất thiết phải khởi nghiệp bằng những mô hình lớn, mà hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, phù hợp với khả năng, kiên trì học hỏi và từng bước phát triển. Khi có quyết tâm của người trẻ cùng sự đồng hành, hỗ trợ của gia đình, cộng đồng và các cấp, các ngành, khởi nghiệp sẽ trở thành con đường thiết thực giúp thanh niên miền núi phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên quê hương mình.

PV: Sau khi đạt giải Nhì cuộc thi khởi nghiệp thanh niên nông thôn toàn quốc năm 2026 và tham gia đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, chị mong muốn có thêm những chính sách hỗ trợ gì để thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp và góp phần giảm nghèo bền vững?

Chị Lương Thị Nga: Điều tôi mong muốn là Nhà nước và các cấp, các ngành tiếp tục có những chính sách thiết thực hơn để đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp. Trong đó, cần tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với thủ tục đơn giản, thời gian vay phù hợp; tăng cường các chương trình đào tạo nghề, tập huấn kỹ năng quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường tiêu thụ, nhất là đối với những sản phẩm đặc trưng của vùng miền núi.

Chị Lương Thị Nga (hàng đầu, thứ 7 từ phải qua) đạt giải Nhì cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn 2026.

Tôi cũng mong muốn có thêm những chính sách hỗ trợ riêng, phù hợp với điều kiện thực tế của thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng sâu, vùng xa; không chỉ hỗ trợ về vốn mà còn cần có cơ chế tư vấn, hướng dẫn và đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án. Bởi thực tế, nhiều bạn trẻ có ý tưởng, có quyết tâm nhưng còn thiếu kiến thức, kinh nghiệm và điều kiện để biến ý tưởng thành mô hình kinh tế hiệu quả.

Tôi tin rằng, khi được tiếp sức bằng những chính sách phù hợp, cùng với tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, thanh niên nông thôn hoàn toàn có thể phát huy tiềm năng, lợi thế quê hương, tạo ra những mô hình kinh tế có giá trị, vừa nâng cao thu nhập cho bản thân, vừa tạo việc làm cho cộng đồng và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

PV: Trong thời gian tới, chị có kế hoạch gì để mở rộng mô hình, tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương? Từ kinh nghiệm của mình, chị muốn gửi gắm thông điệp gì đến thanh niên, học sinh vùng khó khăn về tinh thần tự lập, khởi nghiệp và vai trò của gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn, chính quyền trong hỗ trợ người trẻ vươn lên thoát nghèo bền vững?

Chị Lương Thị Nga: Trong thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất hương trầm Quỳ Châu theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã, cải tiến bao bì và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số để mở rộng thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, tôi sẽ từng bước xây dựng liên kết với người dân địa phương trong việc cung ứng nguyên liệu và tham gia các công đoạn sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại chỗ, đặc biệt là phụ nữ và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tôi cũng mong muốn mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần gìn giữ, phát huy nghề truyền thống và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở Quỳ Châu.

Lương Thị Nga được tuyên dương là Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2026.

Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn thanh niên, học sinh ở vùng khó khăn rằng: Đừng mặc cảm vì xuất phát điểm của mình, cũng đừng nghĩ rằng ở miền núi thì ít cơ hội phát triển. Mỗi người đều có những lợi thế và khả năng riêng, điều quan trọng là phải có ước mơ, có ý chí tự lập, tinh thần ham học hỏi và dám hành động. Khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng nguồn vốn lớn hay những ý tưởng quá xa vời, mà có thể bắt đầu từ chính những điều gần gũi, những sản phẩm và lợi thế sẵn có của quê hương.

Tuy nhiên, để người trẻ có thể đi xa và phát triển bền vững, rất cần sự đồng hành của gia đình trong việc động viên, định hướng; nhà trường trong trang bị kiến thức, kỹ năng và khơi dậy tinh thần sáng tạo; tổ chức Đoàn trong kết nối, hỗ trợ các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp; cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, vốn và thị trường của chính quyền địa phương.

Tôi tin rằng, khi người trẻ có ý chí vươn lên, được trang bị kiến thức và nhận được sự đồng hành của gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn và xã hội, các bạn hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống, phát triển kinh tế và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hãy tự tin khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình, bởi quê hương không chỉ là nơi để trở về mà còn là nơi có thể bắt đầu hành trình lập thân, lập nghiệp và làm giàu bền vững.