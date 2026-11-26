Tạo sinh kế để người dân miền núi thoát nghèo bền vững

TPO - Sa Lý là xã miền núi đặc biệt khó khăn của thành phố Bắc Ninh. Những năm qua, hàng loạt công trình dân sinh, mô hình sản xuất và chính sách hỗ trợ người nghèo được thực hiện, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Phóng viên Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Bạch Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Sa Lý về kết quả thực hiện các chương trình và giải pháp giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

Trong giai đoạn 2021-2025, các chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo nguồn lực như thế nào cho công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại Sa Lý, thưa ông?

Ông Bạch Đức Hồng: Các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có giảm nghèo có ý nghĩa rất quan trọng đối với một xã miền núi còn nhiều khó khăn như Sa Lý. Đây là nguồn lực để địa phương đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất và cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến hết tháng 11/2025, tổng nguồn vốn bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn đạt gần 36 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 29,15 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 2,49 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 4,34 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này, xã tập trung triển khai các dự án có tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Một số hạng mục hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nông thôn, điện, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư. Nhiều công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với đồng bằng.

Thông qua triển khai chương trình, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, kết quả rà soát hộ nghèo hằng năm cho thấy tỷ lệ hộ nghèo có xu hướng giảm.

Những chính sách hỗ trợ trực tiếp về nhà ở, nước sinh hoạt và chuyển đổi nghề đã mang lại kết quả cụ thể ra sao đối với các hộ nghèo?

Ông Bạch Đức Hồng: Chúng tôi xác định ổn định điều kiện sống là nền tảng quan trọng để người dân yên tâm lao động, sản xuất và từng bước thoát nghèo. Vì vậy, xã đặc biệt quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt và chuyển đổi nghề cho những hộ đủ điều kiện.

Ông Bạch Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Sa Lý.

Trong giai đoạn 2021-2025, địa phương đã hỗ trợ 38 hộ về nhà ở với tổng kinh phí hơn 1,672 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 187 hộ, kinh phí 561 triệu đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 69 hộ với kinh phí 690 triệu đồng. Bên cạnh đó, hai công trình nước sinh hoạt tập trung được triển khai với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng.

Đây đều là những nhu cầu thiết yếu, nhất là đối với các hộ nghèo ở khu vực miền núi, nơi điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Chính sách hỗ trợ giúp các gia đình cải thiện nhà ở, có điều kiện tiếp cận nguồn nước sinh hoạt và từng bước chuyển đổi phương thức lao động, sản xuất.

Để giảm nghèo thực chất, tránh tình trạng tái nghèo, Sa Lý đã chú trọng phát triển các mô hình sinh kế như thế nào?

Ông Bạch Đức Hồng: Chúng tôi xác định hỗ trợ sinh kế là giải pháp quan trọng để người dân có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.

Với lợi thế diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, xã tập trung phát triển nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, đồng thời khuyến khích chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Trong giai đoạn vừa qua, địa phương đã hỗ trợ các hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng với kinh phí gần 177 triệu đồng.

Đáng chú ý, xã triển khai các mô hình nuôi ngựa, dê thương phẩm với tổng nguồn vốn hỗ trợ hơn 7,155 tỷ đồng. Đây là hướng phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần khai thác tiềm năng chăn nuôi, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Trong quá trình thực hiện, xã chú trọng lựa chọn đối tượng tham gia, gắn hỗ trợ với điều kiện sản xuất và khả năng tổ chức chăn nuôi của từng hộ. Mục tiêu không chỉ là trao con giống hay hỗ trợ vốn mà phải giúp người dân biết cách tổ chức sản xuất, chăm sóc vật nuôi, chủ động phòng chống dịch bệnh và từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Mô hình chăn nuôi đà điểu giúp người dân xã Sa Lý giảm nghèo bền vững. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương còn gặp khó khăn gì trong quá trình triển khai chính sách giảm nghèo?

Ông Bạch Đức Hồng: Khó khăn lớn nhất là điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân còn hạn chế, nguồn lực huy động tại chỗ chưa nhiều, trong khi nhu cầu đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sinh kế rất lớn.

Đáng chú ý, trên địa bàn vẫn còn những hộ có nhu cầu được hỗ trợ nhà ở nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, dẫn đến chưa đáp ứng điều kiện thụ hưởng chính sách. Đây là vướng mắc cần được quan tâm tháo gỡ để các hộ thực sự khó khăn có cơ hội tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Ngoài ra, quá trình triển khai một số dự án còn gặp khó khăn do quy định, hướng dẫn có nội dung chưa thống nhất; thủ tục phân bổ, điều chỉnh và thanh quyết toán nguồn vốn còn phức tạp. Việc lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình cũng cần được thực hiện linh hoạt hơn để tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để địa phương chủ động triển khai các dự án sát với nhu cầu thực tế.

Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững?

Ông Bạch Đức Hồng: Qua quá trình triển khai, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm quan trọng. Trước hết, cấp ủy, chính quyền phải thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Cán bộ cơ sở phải sâu sát địa bàn, gần gũi với người dân, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ để xác định đúng nguyên nhân nghèo và có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Thứ hai, việc triển khai chính sách phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh bình quân, dàn trải. Nguồn lực cần tập trung vào những nhu cầu thiết thực, có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt đối với đời sống người dân. Đặc biệt, phải gắn hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt với phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, tránh tình trạng chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà chưa tạo được nền tảng thoát nghèo lâu dài.

Thứ ba, phải phát huy vai trò chủ thể của người dân. Trong quá trình thực hiện, xã chú trọng tuyên truyền, vận động để người nghèo thay đổi nhận thức, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp. Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín, các tổ chức đoàn thể trong vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ khó khăn.

Xã Sa Lý đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo. Ảnh: Nguyễn Thắng

Từ thực tế địa phương, chúng tôi cho rằng muốn giảm nghèo bền vững phải kết hợp hài hòa giữa nguồn lực Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng và nội lực của chính người dân. Chính sách hỗ trợ dù quan trọng đến đâu cũng cần được chuyển hóa thành sinh kế, việc làm và thu nhập thực tế. Khi người dân có ý chí vươn lên, có phương thức sản xuất phù hợp và được tiếp cận đầy đủ các điều kiện phát triển thì công tác giảm nghèo mới đạt hiệu quả lâu dài.

Trong giai đoạn 2026-2030, Sa Lý sẽ tập trung vào những giải pháp nào để tiếp tục giảm nghèo bền vững, thưa ông?

Ông Bạch Đức Hồng: Giai đoạn 2026-2030, xã Sa Lý xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên nguồn lực cho địa bàn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước hết, địa phương sẽ rà soát, đánh giá đúng thực trạng và nguyên nhân nghèo của từng hộ để có phương án hỗ trợ phù hợp. Những hộ thiếu vốn sản xuất cần được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn; hộ thiếu kỹ thuật được hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn; những hộ có khả năng lao động cần được khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất phù hợp.

Thứ hai, tiếp tục phát huy lợi thế về kinh tế rừng, chăn nuôi và sản xuất nông, lâm nghiệp; quan tâm nhân rộng những mô hình hiệu quả, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Thứ ba, ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe; đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Đặc biệt, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia của người dân. Việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, gắn với trách nhiệm và ý thức tự lực vươn lên của từng hộ gia đình. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá sau hỗ trợ và kịp thời điều chỉnh những mô hình không còn phù hợp.

Chúng tôi xác định giảm nghèo là nhiệm vụ lâu dài, không thể chỉ trông chờ vào nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. Điều quan trọng là phải tạo được sinh kế ổn định, giúp người dân có việc làm, có thu nhập và chủ động phát triển kinh tế gia đình. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể trong quá trình giảm nghèo, những kết quả đạt được mới có thể duy trì bền vững.

Xin cảm ơn ông!