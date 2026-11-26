Mường Đán giữ hồn bản Thái, mở hướng sinh kế từ du lịch

TPO - Từ những nếp nhà sàn cổ, điệu dân ca, ẩm thực truyền thống đến các mô hình homestay, du lịch cộng đồng ở bản Thái cổ Mường Đán (xã Tiền Phong, Nghệ An) đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân. Phóng viên Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với bà Cao Thị Hà Lê - Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong về hành trình đánh thức tiềm năng du lịch, gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo sinh kế bền vững.

Thưa bà, bà đánh giá như thế nào về thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại bản Mường Đán thời gian qua? Hiện nay, địa phương có những mô hình homestay và sản phẩm du lịch nổi bật nào?

Bà Cao Thị Hà Lê: Mường Đán là địa bàn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng của xã Tiền Phong nói riêng và miền Tây Nghệ An nói chung. Nằm giữa không gian xanh của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên còn khá nguyên sơ, môi trường trong lành cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Thái được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Bản Mường Đán nằm giữa không gian xanh của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ.

Nhận thức rõ tiềm năng đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm định hướng, vận động và đồng hành cùng người dân phát triển du lịch. Đặc biệt, năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An công nhận bản Thái cổ Mường Đán là điểm du lịch cộng đồng theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo động lực để địa phương khai thác tiềm năng du lịch bài bản hơn.

Hoạt động du lịch tại Mường Đán đã có những chuyển biến tích cực. Người dân từng bước chủ động tham gia làm du lịch, một số hộ mạnh dạn cải tạo, chỉnh trang nhà ở truyền thống để phát triển homestay. Hiện bản có 3 hộ phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm văn hóa phục vụ du khách.

Điểm đáng quý là các mô hình chủ yếu khai thác chính không gian nhà sàn, cảnh quan và đời sống văn hóa vốn có, không xây dựng những công trình xa lạ với bản làng. Du khách đến đây có thể nghỉ tại nhà sàn truyền thống, thưởng thức món ăn đặc sản của người Thái, giao lưu văn nghệ, tìm hiểu phong tục tập quán và trải nghiệm sinh hoạt thường ngày của đồng bào.

Địa phương đang hướng tới kết hợp du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Nổi bật là tham quan thác Bảy Tầng, khám phá không gian núi rừng Pù Hoạt, ngắm ruộng bậc thang và những nếp nhà sàn cổ mái sa mu đặc trưng.

Là một bản Thái cổ, Mường Đán có những nét văn hóa, phong tục, kiến trúc và ẩm thực đặc trưng nào tạo sức hút với du khách? Địa phương đã làm gì để thông qua du lịch lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa bản địa?

Bà Cao Thị Hà Lê: Nếu thiên nhiên tạo nên vẻ đẹp của Mường Đán thì văn hóa truyền thống chính là yếu tố làm nên bản sắc và sức hấp dẫn lâu dài của điểm du lịch này.

Nơi đây mang giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Thái.

Mường Đán còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Ấn tượng đầu tiên với du khách là những nếp nhà sàn truyền thống, đặc biệt là nhà có mái lợp bằng gỗ sa mu. Những mái nhà mang màu nâu trầm, nằm nối tiếp nhau giữa núi rừng xanh thẳm, tạo nên diện mạo cổ kính, gần gũi. Đây không chỉ là nét kiến trúc độc đáo mà còn lưu giữ nếp sống, phong tục và ký ức của nhiều thế hệ người Thái.

Bên cạnh đó, bản còn có các làn điệu dân ca khắp, lăm, nhuôn, xuối; tiếng khèn, tiếng pí, tiếng cồng chiêng; những điệu múa xòe và sinh hoạt văn hóa cộng đồng được lưu truyền trong đời sống đồng bào.

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống vẫn được một số phụ nữ trong bản gìn giữ. Những tấm vải với hoa văn, màu sắc đặc trưng thể hiện sự khéo léo, thẩm mỹ và chứa đựng những câu chuyện, quan niệm văn hóa của người phụ nữ Thái. Đây cũng là sản phẩm có giá trị để xây dựng các hoạt động trải nghiệm cho du khách.

Ẩm thực là điểm nhấn không thể thiếu. Du khách đến Mường Đán có thể thưởng thức xôi ngũ sắc, cơm lam, cá mát nướng, gà đồi, canh ột, chẻo măng và những món ăn chế biến từ sản vật địa phương. Nguyên liệu từ núi rừng, nương rẫy và nguồn thực phẩm do người dân cung cấp tạo nên hương vị mộc mạc, tự nhiên.

Quan điểm của xã là phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn văn hóa, không đánh đổi bản sắc truyền thống để chạy theo số lượng khách hay lợi ích kinh tế trước mắt. Thời gian qua, địa phương quan tâm duy trì các câu lạc bộ dân ca, dân vũ; vận động người dân gìn giữ nhà sàn cổ, trang phục, nghề dệt thổ cẩm, làn điệu dân ca và phong tục tốt đẹp. Đồng thời, định hướng đưa những giá trị này trở thành nội dung trải nghiệm trong du lịch cộng đồng.

Mong muốn của chúng tôi là mỗi du khách đến Mường Đán không chỉ mang về những bức ảnh đẹp mà còn có ấn tượng sâu sắc về một bản làng người Thái giàu bản sắc, chân thành và mến khách.

Nhiều hộ gia đình trên địa bàn làm mô hình homestay phục vụ du khách.

Du lịch cộng đồng đang mang lại những thay đổi gì về việc làm, thu nhập và đời sống của người dân? Theo bà, mô hình này có thể trở thành sinh kế bền vững, góp phần giảm nghèo cho đồng bào địa phương như thế nào?

Bà Cao Thị Hà Lê: Giá trị lớn nhất của du lịch cộng đồng không chỉ là nguồn thu trước mắt, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới, giúp người dân chủ động khai thác những giá trị sẵn có của quê hương để phát triển kinh tế.

Trước đây, đời sống phần lớn người dân Mường Đán chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và khai thác sản vật tự nhiên. Thu nhập phụ thuộc nhiều vào mùa vụ, trong khi các ngành nghề dịch vụ còn hạn chế. Khi du lịch cộng đồng hình thành, người dân có thêm cơ hội việc làm, thu nhập từ kinh doanh homestay, phục vụ ăn uống, hướng dẫn khách tham quan, biểu diễn văn nghệ, cung cấp nông sản, thực phẩm và sản phẩm đặc trưng.

Lợi ích từ du lịch không chỉ tập trung ở những hộ trực tiếp kinh doanh homestay mà còn có khả năng lan tỏa đến các hộ khác trong cộng đồng. Một số gia đình đã có thêm nguồn thu từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mỗi mùa du lịch. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy du lịch đang từng bước bổ sung sinh kế bên cạnh sản xuất nông, lâm nghiệp.

Điều đáng mừng là du lịch còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân. Bà con quan tâm hơn đến chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn cảnh quan môi trường, bảo tồn nhà sàn, trang phục, tiếng nói, dân ca và món ăn truyền thống. Người dân dần nhận ra những giá trị văn hóa của cha ông không chỉ là tài sản tinh thần mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế nếu biết khai thác đúng cách.

Về lâu dài, chúng tôi xác định du lịch cộng đồng có thể trở thành hướng sinh kế bổ trợ bền vững, góp phần giảm nghèo. Tuy nhiên, du lịch không thay thế hoàn toàn nông, lâm nghiệp mà cần kết hợp hài hòa với sản xuất nông nghiệp, kinh tế vườn rừng và các sản phẩm bản địa.

Ẩm thực ở Mường Đán cũng mang văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái.

Thời gian tới, xã Tiền Phong có định hướng, giải pháp gì để tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng tại Mường Đán, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút du khách, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo sinh kế lâu dài cho người dân?

Bà Cao Thị Hà Lê: Trong thời gian tới, xã Tiền Phong xác định phát triển du lịch cộng đồng tại Mường Đán là hướng đi có ý nghĩa quan trọng trong khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và quảng bá hình ảnh quê hương đến du khách trong, ngoài tỉnh.

Chúng tôi không phát triển du lịch nóng vội, chạy theo số lượng, mà hướng tới khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa bản địa và bảo đảm người dân thực sự được hưởng lợi.

Trước hết, địa phương sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch như giao thông, biển chỉ dẫn, khu vệ sinh, điểm dừng chân và không gian giới thiệu sản phẩm địa phương.

Du lịch được kỳ vọng mang đến luồng gió mới, giúp người dân bản địa vươn lên thoát nghèo.

Đồng thời, khuyến khích người dân phát triển homestay, nâng cao chất lượng lưu trú, ẩm thực và kỹ năng phục vụ; đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm gắn với khám phá thiên nhiên, văn hóa và đời sống đồng bào Thái.

Xã cũng chú trọng bảo tồn nhà sàn cổ, nghề dệt thổ cẩm, trang phục, dân ca, dân vũ và phong tục truyền thống; đẩy mạnh quảng bá Mường Đán trên các nền tảng số, kết nối với doanh nghiệp lữ hành và các điểm du lịch trong khu vực để thu hút du khách.

Chúng tôi xác định phát triển du lịch không chỉ nhằm thu hút khách tham quan mà quan trọng hơn là tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Mong muốn của chúng tôi là xây dựng Mường Đán trở thành điểm du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa Thái giữa đại ngàn Pù Hoạt. Để mỗi du khách đến đây không chỉ được ngắm cảnh đẹp, mà còn trải nghiệm văn hóa, cảm nhận sự thân thiện, mến khách và lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp về vùng đất này.

Vâng, xin cảm ơn bà!