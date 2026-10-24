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Khuyến công mở đường cho đặc sản vùng miền vươn xa

Uyên Phương

TPO - Hàng nghìn sản phẩm vùng miền đang được giới thiệu tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam – TPHCM năm 2026. Không chỉ quảng bá thương hiệu, sự kiện còn mở ra cơ hội kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các cơ sở sản xuất, hợp tác xã.

Tối 23/10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương TPHCM khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam – TPHCM năm 2026. Diễn ra từ ngày 23 - 27/10, sự kiện quy tụ khoảng 350 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất từ nhiều vùng miền.

Đặc sản địa phương tìm cơ hội bứt phá

Tại gian hàng Cơ sở mứt dừa sáp Cẩm Hằng, anh Phạm Văn Cư giới thiệu các sản phẩm từ dừa sáp của tỉnh Vĩnh Long gồm mứt, kẹo với nhiều hương vị truyền thống, ca cao, lá dứa, gấc và chuối dừa sáp. Cơ sở còn phát triển nước màu dừa sáp nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

Hiện đơn vị bán hàng qua sàn thương mại điện tử và cung ứng cho hệ thống siêu thị. “Chúng tôi được địa phương hỗ trợ rất nhiều như tạo điều kiện tham gia các hội chợ ở các tỉnh thành, kết nối để quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng. Tham gia hội chợ lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ quảng bá thương hiệu và đưa đặc sản dừa sáp đến gần hơn với khách hàng ở các tỉnh, thành” – anh Cư chia sẻ.

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Anh Cư kỳ vọng sẽ quảng bá sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn tại hội chợ

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bé Mười – chủ cơ sở Trà thảo dược Võ Dũng đang cung cấp ba dòng sản phẩm chính gồm trà sâm bố chính, trà gừng đen và trà thốt nốt giồng tím. Không chỉ bán trong nước, cơ sở còn có hợp đồng gia công cho một công ty tại Canada.

“Chúng tôi được tỉnh hỗ trợ và tạo điều kiện rất nhiều. Cụ thể, địa phương hướng dẫn để chúng tôi nâng tầm sản phẩm, hỗ trợ về máy móc, bao bì, mẫu mã và mặt bằng trưng bày. Nhờ đó, từ việc tự trồng nguyên liệu khi mới khởi nghiệp, hiện nay chúng tôi đã chuyển sang liên kết bao tiêu, thu mua sản phẩm của người dân địa phương, vừa ổn định nguồn cung vừa tạo việc làm. Sản lượng tiêu thụ qua các đại lý đạt trung bình khoảng 1.000 hộp/tháng” – bà Mười vui vẻ nói.

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Đặc sản Tây Bắc hút khách

Từ phía Bắc, anh Nguyễn Hữu Vương đại diện giới thiệu nông sản của các hợp tác xã tiêu biểu tỉnh Lào Cai, trong đó có một số được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia như gạo Séng Cù.

Kết nối giao thương, mở rộng đầu ra

Hội chợ trưng bày hàng nghìn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, VietGAP, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, nông – lâm – thủy sản, thực phẩm, dược liệu, đồ gỗ và thiết bị phục vụ sản xuất. Bên cạnh hoạt động giới thiệu trực tiếp, chương trình livestream quảng bá sản phẩm được triển khai nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

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Bà Mười cho biết được địa phương hỗ trợ rất nhiều để nâng tầm sản phẩm

Theo các hộ kinh doanh tham gia giới thiệu sản phẩm tại hội chợ, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí, cử đại diện tham gia hội chợ, triển lãm; đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ vốn và công nghệ sản xuất, cải tiến bao bì góp phần nâng cao năng lực sản xuất. Trong khi các đơn vị chủ động phát triển kênh thương mại điện tử và đưa hàng vào siêu thị, việc giới thiệu trực tiếp tại hội chợ vẫn giữ vai trò quan trọng trong tiếp cận khách hàng và mở rộng mạng lưới phân phối.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương ) nhận định, TPHCM là trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo, đồng thời là đầu mối kết nối các vùng sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế. Việc tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm RISEP (sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu) cấp khu vực tại TPHCM không chỉ tạo điều kiện giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của các địa phương mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa cơ sở sản xuất với nhà phân phối, doanh nghiệp chế biến, hệ thống bán lẻ và các đối tác thương mại.

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Hộ kinh doanh livestream tại chỗ để giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Theo bà Trâm, khu vực phía Nam có tiềm năng lớn về nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm thủ công. Để gia tăng giá trị kinh tế, các cơ sở cần đầu tư công nghệ, nâng năng suất, chuẩn hóa chất lượng, cải tiến mẫu mã và phát triển thị trường. Hoạt động khuyến công cần gắn với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao sức cạnh tranh.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, nhấn mạnh trong giai đoạn 2026-2030, tăng cường hợp tác, liên kết vùng, kết nối các ngành và mở rộng thị trường có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Theo ông Phương, ngành Công Thương giữ vai trò thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa, phát triển thị trường và kết nối cung cầu. Ban tổ chức kỳ vọng những kết nối tại hội chợ sẽ phát triển thành quan hệ hợp tác, đơn hàng, hợp đồng mua bán, liên kết sản xuất và cơ hội đầu tư thiết thực, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn, tạo việc làm và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030.

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#Hội chợ nông thôn #Sản phẩm đặc sản vùng miền #Khuyến công #OCOP #Thương mại điện tử

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