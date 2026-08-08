Trực tiếp Thái Lan 1-0 Myanmar (Hiệp 1): Thái Lan đang thoải mái làm chủ cuộc chơi

TPO - Thái Lan luân chuyển bóng liên tục với những đường triển khai mềm mại. Họ khiến Myanmar chỉ biết đuổi theo bóng trong vô vọng.

report Thế trận rất giống khi Thái Lan hạ Malaysia 33': Thái Lan đang làm chủ cuộc chơi bằng sự bình thản. Giống như trận gặp Malaysia, Thái Lan không cần quá tăng tốc nhưng vẫn dễ dàng khiến đối thủ không thể tấn công. report 2 đội đang de dọa nhau bằng những pha không chiến 28': Từ cánh phải, Hein Lin vừa bật cao đánh đầu đưa bóng ra cột cờ phạt góc. Sau đó, Oussama cũng có cơ hội từ không chiến. Anh lắc đầu đi ra ngoài. report Thái Lan đang ung dung làm chủ trận đấu 21': Như trận thắng Malaysia 2-0, Thái Lan đang ung dung làm chủ cuộc chơi. Các pha chuyền bóng qua lại của họ khiến Myanmar chỉ biết chạy theo bóng. report Myanmar tung ra cú sút trúng đích đầu tiên 18': Myanmar đang chơi rất nỗ lực. Tuy nhiên họ chưa thể tiến sâu vào vòng cấm đối thủ. Min Oo vừa tung ra cú sút căng từ 25 mét đưa bóng đi chính xác nhưng không hiểm. Tình huống này phản ánh rõ sự bế tắc của đội khách. goal VÀO, Thái Lan dẫn bàn 1-0 12': Woorachit thực hiện cú đá rất hiểm hóc, Thái Lan ghi bàn mở điểm từ sớm. Đây là trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà Thái Lan được hưởng penalty. penalty Thái Lan được hưởng penalty 10': Trong pha tạt bóng của hậu vệ Thái Lan, Naing Tun đã dùng tay cản đường bóng. Trọng tài cho Thái Lan được hưởng penalty. report Myanmar đang ép sân 5': Trong những phút đầu, Thái Lan đang bị dồn ép với những đường tạt liên tục của Myanmar. Hàng thủ Thái Lan thực sự đang phải cảnh giác cao độ. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình xuất phát của Myanmar report Đội hình ra sân của Thái Lan report Thái Lan áp đảo theo dự đoán của siêu máy tính BeSoccer) Thái Lan nắm giữ 83,9% cơ hội giành trọn 3 điểm, tỷ lệ hòa là 11,8%, trong khi cơ hội gây bất ngờ của Myanmar chỉ dừng ở mức 4,3%. Đây là dự đoán rất chênh lệch, cho thấy cơ hội làm nên bất ngờ của Myanmar gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết. report Hàng công Myanmar chỉ kém Việt Nam Myanmar sở hữu sức tấn công ấn tượng với 12 bàn thắng sau 3 trận (trung bình 4 bàn/trận), trong đó có các chiến thắng đậm 4-1 trước Philippines và 7-2 trước Lào. Họ hơn cả Thái Lan và chỉ thua đội tuyển Việt Nam (13 bàn). report Hàng thủ thép của Thái Lan Sau 3 lượt trận đầu tiên tại Bảng B, Thái Lan là đội duy nhất duy trì thành tích 0 bàn thua (thắng Lào 5-0, Malaysia 2-0 và Philippines 1-0), giữ sạch lưới 100% số trận. Đội tuyển Việt Nam đã mất mạch trận trắng lưới sau khi bị Campuchia làm tung lưới và tối qua. report Thành tích đối đầu áp đảo tuyệt đối Trong 6 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội tuyển quốc gia (từ 2014 đến 2022), Thái Lan thắng trọn vẹn 6/6 trận (100%), ghi tới 21 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn.

Trận đối đầu giữa Thái Lan và Myanmar vào tối ngày 8/8/2026 tại lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026 được coi là cuộc chạm trán quyết định trực tiếp tới tấm vé vào vòng bán kết cũng như thứ hạng chung cuộc của bảng đấu.

Tương quan lực lượng và phong độ hiện tại giữa hai đội bóng phản ánh sự trái ngược giữa một bên là bản lĩnh kỷ luật của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và một bên là lối chơi bùng nổ nhưng đầy phiêu lưu. Đội tuyển Thái Lan bước vào trận đấu này với tâm thế cực kỳ tự tin khi đang nắm giữ vị trí dẫn đầu bảng B cùng 9 điểm tuyệt đối sau ba chiến thắng thuyết phục.

"Voi chiến" đang sở hữu một tập thể thi đấu thực dụng, linh hoạt và đặc biệt là hệ thống phòng ngự cực kỳ chắc chắn khi chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào từ đầu giải. Họ là đội tuyển duy nhất cho đến lúc này vẫn giữ sạch lưới.

Điểm tựa sân nhà Rajamangala cùng dàn nhân sự đồng đều, giàu kinh nghiệm giúp Thái Lan hoàn toàn chủ động về mặt chiến thuật. Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đội bóng xứ Chùa Vàng thẳng tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng, nhưng với vị thế của cựu vương khu vực, mục tiêu của họ chắc chắn vẫn là một chiến thắng trọn vẹn để khẳng định sức mạnh.

Ở chiều ngược lại, Myanmar lại mang đến một bộ mặt vô cùng khó lường tại giải đấu năm nay. Sau thất bại ở ngày ra quân trước Malaysia, thầy trò HLV Andersen đã có màn trở lại đầy ngoạn mục bằng hai chiến thắng tưng bừng trước Philippines và Lào. Hàng công của Myanmar đang thi đấu thăng hoa rực rỡ khi nã vào lưới các đối thủ tới 12 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu, trở thành một trong những đội sở hữu sức tấn công đáng sợ nhất giải.

Lối chơi rực lửa, tốc độ ở hai biên cùng tinh thần cống hiến là vũ khí nguy hiểm nhất của Myanmar. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của họ lại nằm ở hàng phòng ngự thường xuyên bộc lộ khoảng trống khi dâng cao, cùng với tổn thất nhân sự lớn khi thiếu vắng trụ cột Maung Maung Lwin do án treo giò.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng lệch hoàn toàn về phía Thái Lan khi họ áp đảo Myanmar trong hầu hết các cuộc chạm trán tại đấu trường Đông Nam Á suốt những năm qua. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng sai lầm đối phương của Thái Lan luôn là thử thách quá tầm đối với sự hưng phấn nhưng thiếu ổn định của Myanmar.