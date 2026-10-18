Trực tiếp Leeds 0-1 MU (Hiệp 1): Quỷ đỏ mở tỷ số

TPO - MU đã cụ thể hóa nỗ lực bằng bàn thắng của Mbeumo. Anh nhận đường truyền vừa tầm từ Tielemans rồi dứt điểm gọn gàng làm tung lưới.

report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. report Leeds phản công 39': Calvert-Lewin đánh đầu chệch khung thành MU trong gang tấc sau đường chuyền tinh tế của Bogle. goal VÀO, MU mở tỷ số 35': Từ đường căng ngang của Tielemans, Mbeumo băng vào dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho MU. report Yoro giải nguy 32': Yoro lại đánh đầu giải nguy cho MU. Lần này, Ampadu tạt bóng về phía cột xa, tìm cách đưa bóng đến vị trí đồng đội bên phía Leeds. report Nguy hiểm 27': MU có cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận. Mbeumo ôm đầu khi đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc từ cự ly gần, sau đường tạt bóng bên cánh phải của đồng đội. report Lammens cứu thua 26': Elvedi chạm được bóng sau quả đá phạt của Stach, nhưng thủ môn MU đã kịp thời cản phá. Đây là tình huống đáng chú ý đầu tiên của Leeds report Dalot giải nguy 23': Leeds dâng cao đội hình, nhưng Dalot kịp thời cản phá quả tạt từ cánh trái, giải nguy cho MU. Những phút đầu trận, thầy trò HLV Carrick đang phải hạn chế sức tấn công của đội chủ nhà. report Hai đội đá rát 19': Đến lượt Gudmundsson của Leeds bị phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Santos. Hai đội đang chơi rất quyết liệt. report Fernandes bị phạt thẻ vàng 17': Đội trưởng MU nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Muharemovic. report MU đá phạt 12': Mbeumo bị Ampadu phạm lỗi ngày bên ngoài vòng cấm Leeds, giúp MU được hưởng quả đá phạt ở vị trí khá thuận lợi. Fernandes treo bóng về phía cột xa, bóng đi quá mạnh và không cầu thủ MU nào chạm được bóng. report Leeds liên tục dồn ép 8': Leeds liên tục rót bóng vào vòng cấm MU, nhưng đều bị đánh đầu phá ra. Cả hai lần, Yoro đều là người giải nguy. Hai đội đều chơi với tốc độ cao. report Không được! 5': Fernandes tung đường chọc khe tinh tế cho Mbeumo băng xuống sau lưng hàng thủ Leeds, nhưng đường chuyền không đủ lực để đến được vị trí đồng đội. report Đội hình MU gây bất ngờ 2': MU gây bất ngờ với đội hình ra sân khi không sử dụng một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Fernandes chơi với vai trò số 9 ảo, còn Mbeumo chơi bên cánh trái. foul Trận đấu bắt đầu! 1': MU giao bóng trước. report Đội hình ra sân Leeds report Đội hình ra sân MU

Leeds United của HLV Daniel Farke tạo dấu ấn ở nửa sau mùa giải 2025-2026, qua đó trụ hạng thành công. Bước vào mùa giải mới, đội chủ sân Elland Road tiếp tục duy trì đà khởi sắc và đang hướng tới mục tiêu phát huy những nền tảng đã xây dựng.

Sau những vòng đấu đầu tiên, Leeds đứng thứ bảy với 9 điểm, bằng điểm Liverpool và chỉ kém nhóm bốn đội dẫn đầu 1 điểm. Tuy nhiên, cuối tuần trước, thầy trò HLV Farke nhận thất bại đầu tiên tại Premier League mùa này khi thua Arsenal 1-2 trên sân Emirates.

Leeds đã chơi kiên cường ở London và vượt lên dẫn trước ngay sau giờ nghỉ nhờ bàn thắng của James Justin. Dù vậy, đội khách không thể giữ lợi thế, để Arsenal lật ngược tình thế chỉ trong 8 phút. Cách trận đấu đổi chiều chắc chắn khiến HLV Farke không hài lòng, dù thất bại trước đối thủ được đánh giá cao hơn không phải kết quả quá bất ngờ.

Trước cuộc tiếp đón Manchester United vào chủ nhật, Leeds có thêm điểm tựa từ phong độ sân nhà. Họ bất bại trong tám trận gần nhất tại Elland Road trên mọi đấu trường, trong đó thắng 5 trận và có 5 lần giữ sạch lưới. Đây là cơ sở để đội chủ nhà tự tin hướng tới một kết quả tích cực trước đối thủ đang gặp nhiều vấn đề.

Manchester United của HLV Michael Carrick đến Leeds trong bối cảnh phong độ sa sút và tâm lý chịu sức ép. “Quỷ đỏ” mới thắng một trong 6 trận Premier League mùa này, đồng thời trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường. Kể từ trận thắng Sabah 4-0 tại Champions League hôm 10/9, họ thua 3 và hòa 2 trận.

Ở trận gần nhất tại Premier League, Manchester United bị Tottenham Hotspur cầm hòa 1-1, dù đối thủ phải chơi thiếu người sau khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ. Đến giữa tuần, đội bóng của HLV Carrick tiếp tục gây thất vọng khi thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League.

Thất bại trên đất Tây Ban Nha càng thêm cay đắng khi Manchester United để thủng lưới chỉ sau 53 giây. Leny Yoro sau đó bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai, trước khi Ademola Lookman ghi bàn ấn định chiến thắng cho Atletico.

Tuy nhiên, kết quả trận đấu nhanh chóng bị lu mờ bởi những phát biểu của Lisandro Martinez. Trong cuộc phỏng vấn với Amazon Prime, trung vệ người Argentina công khai bày tỏ sự không hài lòng với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

“Tôi kỳ vọng được đầu tư nhiều hơn. Chắc chắn là vậy. Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ Giám đốc bóng đá (Jason Wilcox). Tôi phải thành thật rằng với tư cách cầu thủ, chúng tôi cần làm tốt hơn. Nhưng khi xây dựng một đội hình mạnh, việc chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu như thế này cũng rất quan trọng”, Martinez nói.

Martinez được dự đoán sẽ góp mặt trong trận gặp Leeds sau khi đưa ra tuyên bố đính chính. Dẫu vậy, những căng thẳng và tranh cãi quanh Manchester United vẫn gia tăng trong tuần qua, tạo thêm áp lực lên HLV Carrick cùng các học trò.

Một thất bại vào đêm nay sẽ là đòn giáng mạnh vào Manchester United. Nỗi lo của người hâm mộ càng có cơ sở khi đội bóng chưa thắng trận sân khách nào trong 4 lần làm khách mùa này. Họ thua 2 trận, đồng thời có 3 lần để đối thủ ghi ít nhất hai bàn. Với phong độ hiện tại và điểm tựa Elland Road của Leeds, chuyến đi này hứa hẹn nhiều thử thách cho thầy trò HLV Carrick.