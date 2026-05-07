Trực tiếp bán kết Bayern vs PSG 0-1 (H1): Đôi công hấp dẫn

TPO - Giống trận lượt đi, những phút đầu tiên trên sân Allianz Arena diễn ra với tốc độ cực cao. Cả 2 CLB đang lao sang phần sân của đối thủ để tổ chức tấn công. Và khi PSG ghi bàn mở tỷ số, trận đấu càng hấp dẫn hơn.

report Diaz khiến tất cả "nín thở" Phút 22: Tiền đạo người Colombia cầm bóng solo bên cánh trái trước khi dứt điểm quyết đoán. Thủ môn của PSG đã đứng chôn chân nhưng bóng đi vọt xà. Từ ngoài đường biên, HLV Kompany vỗ tay khích lệ cho quyết định xử lý đầy bất ngờ của Diaz. report Kvaratskhelia dứt điểm bất thành Phút 21: Kvaratskhelia cầm bóng bên cánh trái, ngoặt vào trung lộ và dứt điểm sở trường. Hậu vệ của Bayern đã kịp cản phá tình huống dứt điểm quyết định. report Olise không kịp dứt điểm Phút 15: Diaz cầm bóng đột biến từ cánh trái và chuyền ngược cho Olise dứt điểm. Tiếc cho Bayern khi tiền đạo người Pháp không kịp vung chân để tạo điểm cắt. report Thế trận đặc biệt hấp dẫn Phút 10: Giống trận lượt đi, những phút đầu tiên trên sân Allianz Arena diễn ra với tốc độ cực cao. Cả 2 CLB đang lao sang phần sân của đối thủ để tổ chức tấn công. Và khi PSG ghi bàn mở tỷ số, trận đấu càng hấp dẫn hơn. yellow Nuno Mendes bị cảnh cáo Phút 8: Hậu vệ PSG bắt buộc phạm lỗi để ngăn Olise thoát xuống và nhận một tấm thẻ vàng. goal VÀO!!! PSG mở tỷ số Phút 3: Ousmane Dembele dứt điểm tung lưới Bayern trong khu vực cấm địa. Trước đó, Kvaratskhelia cầm bóng từ cánh trái và tung đường kiến tạo thuận lợi cho Dembele. start Trận đấu bắt đầu report Đội hình xuất phát PSG report Đội hình xuất phát Bayern

Sau màn rượt đuổi tỷ số điên rồ với 9 bàn thắng, PSG tạm chiếm ưu thế mong manh ở bán kết Champions League 2025/26 với cách biệt một bàn. Thầy trò HLV Luis Enrique sẽ có chuyến làm khách giông bão đến sân của Bayern. Ở chiều ngược lại, HLV Vincent Kompany cũng gửi chiến thư đanh thép khi tuyên bố mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Hùm xám đã mài sẵn "nanh vuốt" để đón PSG vào sào huyệt của mình.

Trở về sân nhà Allianz Arena, Bayern mang mệnh lệnh buộc phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn để tự định đoạt số phận. Điểm tựa của "Hùm xám" là hàng công hủy diệt đã ghi tới 20 bàn chỉ sau 5 trận knock-out mùa này. Dù vậy, cái dớp lịch sử lại đang khiến đại diện nước Đức ít nhiều run sợ. Trong 5 lần bị dẫn trước ở lượt đi bán kết cúp châu Âu trước đây, Bayern chưa từng một lần lội ngược dòng thành công.

Ngược lại, PSG nổi tiếng với bản lĩnh lỳ lợm và rất biết cách bảo vệ thành quả. Thống kê cho thấy, đội bóng nước Pháp đã thắng chung cuộc ở 14/17 trận knock-out khi có lợi thế dẫn trước một bàn. Dù chỉ cần kết quả hòa, PSG chắc chắn sẽ không chọn lối chơi phòng ngự tử thủ. Sở hữu dàn hỏa lực mạnh mẽ, thầy trò Enrique sẵn sàng tạo ra một thế trận đôi công sòng phẳng ngay trên đất Đức.

Siêu máy tính Opta đánh giá Bayern có 52,7% cơ hội thắng trận lượt về, trong khi con số này của PSG là 27,2%. Hai CLB vừa bị cầm hòa ở trận đấu gần nhất tại giải quốc nội nhưng đó là cuộc dạo chơi của họ với đội hình dự bị. Đêm nay, dàn sao tấn công của Bayern và PSG được chờ đợi tạo nên màn đôi công rực lửa, tái hiện sự điên rồ ở trận lượt đi.