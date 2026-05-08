Trực tiếp bán kết Aston Villa vs Nottingham Forest, 02h00 ngày 8/5: Villa Park rực lửa

TPO - Nottingham Forest đang bay cao dưới thời Vitor Pereira và chỉ còn cách trận chung kết Europa League một trận đấu. Tuy nhiên, Villa Park luôn là pháo đài đáng sợ ở cúp châu Âu, nơi Aston Villa nuôi hy vọng tạo nên màn lội ngược dòng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Tái đấu tại Villa Park ở trận bán kết lượt về Europa League, Aston Villa và Nottingham Forest bước vào màn thư hùng mang tính quyết định cho tấm vé tới Istanbul. Forest đang nắm lợi thế mong manh sau chiến thắng 1-0 ở lượt đi, nhưng Villa vẫn còn nguyên cơ hội nhờ phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng tại đấu trường châu Âu.

Sau hành trình liên tiếp tiến sâu ở cúp châu Âu những mùa gần đây, bán kết Conference League 2024 rồi tứ kết Champions League mùa trước, Aston Villa đang đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt ở một trận chung kết châu Âu sau hơn bốn thập kỷ.

Lần gần nhất đội bóng thành Birmingham chạm tay vào đỉnh cao châu lục là chiến thắng trước Bayern Munich trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1982. Tuy nhiên, giấc mơ ấy đang bị đe dọa sau thất bại 0-1 ở lượt đi trên sân của Nottingham Forest.

Tuần trước, Forest tạo lợi thế nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Chris Wood, sau tình huống để bóng chạm tay của Lucas Digne trong vòng cấm.

Giữa hai trận bán kết Europa League, HLV Unai Emery chủ động xoay tua đội hình ở Premier League và phải nhận thất bại 1-2 trước Tottenham. Aston Villa chơi thiếu sức sống, gần như không tạo được áp lực đáng kể lên hàng thủ đối phương và nhận trận thua thứ 5 trong 8 vòng gần nhất tại Premier League.

Dù vậy, đội chủ sân Villa Park vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 5 và suất dự Champions League mùa tới. Quan trọng hơn, họ đang sở hữu điểm tựa lớn tại sân chơi châu Âu.

Aston Villa đã thắng 9 trận sân nhà liên tiếp ở cúp châu Âu và ghi bàn trong 31/32 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đó là nền tảng để người hâm mộ tin vào một cuộc lội ngược dòng.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Unai Emery cũng là yếu tố đặc biệt đáng chú ý. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng 4 lần vô địch Europa League và chưa thua bất kỳ cặp đấu knock-out hai lượt nào tại giải đấu này trong suốt 14 năm qua, với chuỗi 22 lần đi tiếp liên tiếp.

Villa cũng có thành tích đối đầu rất tốt trước Forest tại sân nhà, khi bất bại trong 10 lần tiếp đón đối thủ này kể từ năm 1994, bao gồm chiến thắng ở Premier League hồi tháng 1.

Tuy nhiên, Nottingham Forest hiện không còn là tập thể mong manh như giai đoạn đầu mùa. Kể từ khi HLV Vitor Pereira tiếp quản đội bóng hồi tháng 2, “Tricky Trees” đã có màn hồi sinh đầy ấn tượng.

Chuỗi 10 trận bất bại không chỉ giúp Forest bứt xa khỏi nhóm xuống hạng mà còn đưa họ tiến sát trận chung kết châu Âu đầu tiên sau 42 năm.

Mới đây, Forest tiếp tục tạo dấu ấn bằng chiến thắng 3-0 trước Chelsea tại Premier League. Trong trận đấu đó, Taiwo Awoniyi lập cú đúp, xen giữa là bàn thắng trên chấm phạt đền của Igor Jesus.

Dưới thời Pereira, Forest chơi đầy tự tin và hiệu quả. Họ lần lượt vượt qua Fenerbahçe, FC Midtjylland và FC Porto để góp mặt ở bán kết, tái hiện phần nào hào quang châu Âu trong quá khứ.

Nottingham Forest từng hai lần vô địch Cúp C1 châu Âu các năm 1979 và 1980 dưới thời huyền thoại Brian Clough. Thống kê lịch sử cũng đang ủng hộ họ khi đội bóng này chỉ thua 1 trong 13 cặp đấu knock-out sau khi thắng lượt đi, với thất bại duy nhất xảy ra ở bán kết UEFA Cup năm 1984 trước RSC Anderlecht.