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TPHCM cấm ô tô trên đường Trường Chinh từ ngày 7/11

Hữu Huy

TPO - Từ ngày 7/11, TPHCM cấm xe tải và ô tô khách (trừ xe buýt) lưu thông trên đường Trường Chinh, đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen để phục vụ thi công ga Nguyễn Hồng Đào thuộc tuyến metro số 2.

Ngày 30/10, Sở Xây dựng TPHCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen, nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào) thuộc dự án tuyến metro số 2, Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, kể từ ngày 7/11/2026, xe tải và ô tô khách, trừ xe buýt, bị cấm lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen.

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Từ ngày 7/11, TPHCM cấm xe tải và ô tô khách (trừ xe buýt) lưu thông trên đường Trường Chinh, đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen để phục vụ thi công ga Nguyễn Hồng Đào thuộc tuyến metro số 2. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Các phương tiện thuộc diện hạn chế được hướng dẫn lưu thông theo lộ trình thay thế: đường Trường Chinh - Trương Công Định - Bàu Cát hoặc Bàu Cát 1 - Đồng Đen - Trường Chinh.

Đối với ô tô từ các đường nhánh nối với đường Trường Chinh, đoạn từ đường Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh, các phương tiện chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng từ đường Đồng Đen đi đường Trương Công Định.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông và hệ thống báo hiệu trên đường.

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