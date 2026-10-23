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Quảng Trị rà soát dự án du lịch Sài Gòn - Bảo Ninh

Hoàng Nam

TPO - Bên cạnh phát triển sản phẩm phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2027, Quảng Trị sẽ phối hợp rà soát, tìm phương án tiếp tục triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, tránh lãng phí nguồn lực.

UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp phát triển các tuyến du lịch kết nối di tích lịch sử, di sản, biển, sinh thái và cộng đồng; ưu tiên trục sản phẩm “Hòa bình - Ký ức - Di sản - Thiên nhiên - Biển”.

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Lễ ký kết được thực hiện tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động liên kết được mở rộng giữa Quảng Trị với TPHCM, các tỉnh miền Trung và thị trường quốc tế, đặc biệt qua Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Một nội dung đáng chú ý là việc rà soát pháp lý, đầu tư, đất đai, tài chính và hiện trạng dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh. Trên cơ sở đó, hai bên hướng đến phương án tiếp tục triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động, kết nối với du lịch biển Đồng Hới - Bảo Ninh, Phong Nha - Kẻ Bàng và hệ thống tour của Saigontourist Group.

Hai bên cũng thống nhất xây dựng tour, tổ chức các chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành và báo chí; phối hợp quảng bá điểm đến, đào tạo nhân lực, nghiên cứu cơ hội đầu tư hạ tầng và dịch vụ du lịch. Trọng tâm trước mắt là phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

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Saigontourist Group tặng học bổng cho những sinh viên nghèo đang học ngành du lịch.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bùi Hoàng Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết, các hoạt động đầu tư trước đây của Saigontourist tại Quảng Bình và Quảng Trị là nền tảng để mở rộng hợp tác. Tỉnh cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý cho các dự án của doanh nghiệp.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - đề nghị lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả hợp tác, hướng đến lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Để triển khai thỏa thuận, hai bên sẽ cử nhân sự phối hợp xây dựng kế hoạch định kỳ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực; đánh giá kết quả thông qua lượng khách, chất lượng dịch vụ, doanh thu du lịch và sự tham gia của doanh nghiệp địa phương.

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#Quảng Trị #Saigontourist #ký kết #biên bản ghi nhớ hợp tác #kết nối du lịch #Năm Du lịch quốc gia

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