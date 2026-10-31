Người trẻ đổ đến check-in quả bí ngô nặng 265 kg

TPO - Quả bí ngô nặng hơn hai tạ từ Đà Lạt được đưa về một biệt thự cổ trên phố Châu Long (Hà Nội), trở thành điểm check-in hút khách dịp Halloween, với hàng trăm lượt người ghé mỗi ngày.
TPO - Siêu du thuyền sang trọng MV Odyssey bị mắc kẹt tại cảng Sihanoukville (Campuchia) do giá nhiên liệu tăng vọt làm đình trệ chuyến đi vòng quanh thế giới của 200 hành khách.
TPO - Không chỉ dừng lại ở việc học bơi, cán bộ, giáo viên và học sinh Thủ đô đã được các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp trang bị những kỹ năng sinh tồn, trong đó có việc biến trang phục đang mặc thành phao cứu sinh, kỹ thuật “kết bè” chống chọi với sóng dữ và nguyên tắc vàng thoát hiểm dưới nước.
TPO - Sáng 31/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu tập vũ đạo cùng biên đạo Khoa Nguyễn, bước vào chuỗi ngày tập luyện cường độ cao cho chung kết ngày 7/11.
TPO - Hơn 3 tháng sau khi được bàn giao mặt bằng, đoạn đường Tây Thăng Long qua phường Đông Ngạc (Hà Nội) vẫn chưa thi công trở lại. Dọc tuyến, nhiều khu vực còn ngổn ngang đất đá, phế thải xây dựng, trong khi người dân vẫn phải đi lại qua những lối đường dân sinh sát hành lang dự án.
TPO - "Chị chị em em 3" gây sốt với mức doanh thu hơn 30 tỷ đồng chỉ sau một ngày công chiếu. Phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng lại thu hút khán giả nhờ mối quan hệ tình ái rắc rối, kịch tính giữa 5 mỹ nam mỹ nữ.
TPO - Thủ khoa biết 6 ngoại ngữ, cô gái mang hai dòng máu Việt - Pháp, cựu vận động viên Taekwondo và sinh viên RMIT là những thí sinh đến từ TPHCM góp mặt tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Từ hai căn hộ liền kề gồm 5 phòng ngủ tại khu đô thị Starlake, Tây Hồ (Hà Nội), gia chủ cải tạo thành một không gian sống rộng 215m². Thách thức lớn nhất không nằm ở việc kết nối hai căn hộ mà là xử lý hệ thống tường, cột bê tông và hộp kỹ thuật cố định để tạo sự liền mạch trong sinh hoạt.
TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, một số đoạn Vành đai 2,5 (Hà Nội) phục vụ lượng lớn phương tiện lưu thông dù công trường vẫn ngổn ngang. Nhiều nút giao thiếu đèn tín hiệu, mặt đường gồ ghề, máy móc thi công sát dòng xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
TPO - Với gần 16.000 tác phẩm dự thi, triển lãm "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục khẳng định sức hút và tôn vinh vẻ đẹp thiêng liêng của Tổ quốc.
TPO - Không trực tiếp bước vào cuộc đua kiến thức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp lửa cho nhà leo núi của trường theo cách riêng. Nhiều tiết mục biểu diễn và món quà đặc biệt được chuẩn bị dành tặng Đoàn Lê Anh Đức trước thềm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26.
TPO - Sau 7 lần đấu giá chưa tìm được người mua, khu vực quanh sân vận động (SVĐ) Chi Lăng ở trung tâm TP Đà Nẵng vẫn ngổn ngang rác thải, xà bần và xe hàng lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.
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TPO - Trong Đền Kiếp Bạc (Hải Phòng), một trong 12 di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, hiện nay còn lưu giữ đôi xương chân voi, tương truyền là xương chân voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Mercedes-Benz CLA 200 với mức giá dưới 1,6 tỷ là mẫu xe dễ tiếp cận nhất của hãng xe Đức tại Việt Nam.
TPO - Sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng bắt đầu được thi công từ ngày 26/10. Những khối giàn giáo đang được lắp dựng tại Quảng trường Danh Vọng, chuẩn bị cho sân đêm nhan sắc của 25 thí sinh.