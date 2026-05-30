Giáo dục

Ngữ Văn lớp 10 ở Hà Nội: Gần 400 thí sinh bỏ thi, một em bị đình chỉ

Hà Linh

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sáng nay (30/5), trong thời gian làm bài thi môn Ngữ văn, một thí sinh vi phạm quy chế thi bị lập biên bản đình chỉ thi.

"Dù đã được nhắc nhở nhiều lần trước kỳ thi nhưng thí sinh vẫn mang điện thoại vào phòng thi, bị phát hiện và lập biên bản đình chỉ thi", theo Sở GG&ĐT Hà Nội.

Cũng theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, có gần 124.000 thí sinh đến dự thi môn Ngữ Văn, vắng 390 em. Trước đó, tại buổi đăng ký dự thi có hơn 600 em vắng có thể do đi học nghề, học trường tư.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, một thí sinh bị lập biên bản vì mang điện thoại vào phòng thi (ảnh minh hoạ)

Hà Nội tổ chức kỳ thi tại 224 điểm thi với 5.300 phòng thi và 385 phòng thi dự phòng. Trong buổi thi sáng nay, có 5 thí sinh gặp vấn đề sức khoẻ cần đến sự hỗ trợ của các điểm thi trong quá trình làm bài.

Những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi

Sở GD&ĐT lưu ý, chiều nay thí sinh tiếp tục dự môn thi Ngoại ngữ. Phụ huynh nhắc nhở thí sinh không mang vật dụng bị cấm vào khu vực thi.

Đặc biệt đồ đạc, tư trang được gửi ở khu vực quy định cách phòng khi ít nhất 150 mét. Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi.

Năm nay, Hà Nội có gần 124.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 20.000 thí sinh so với năm ngoái. Tuy nhiên, trong số đó, sẽ chỉ có khoảng hơn 55% đỗ trường THPT công lập. Thí sinh thực hiện 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ nhằm lấy kết quả tuyển vào lớp 10. Chính vì thế, kỳ thi có "sức nóng", gây áp lực lớn cho thí sinh, phụ huynh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến từ ngày 19- 22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn các trường.

#Thi tuyển lớp 10 Hà Nội #Thí sinh mang điện thoại vào phòng thi #Đình chỉ thí sinh

