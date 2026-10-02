Cục Tác chiến điện tử đề xuất xây dựng hệ thống quản lý UAV quốc gia

report Từ không gian nghiên cứu đến không gian kinh tế

* Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:

Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra những không gian phát triển mới cho các quốc gia.

Trước đây, không gian vũ trụ chủ yếu được nhìn nhận như lĩnh vực của nghiên cứu khoa học, quốc phòng và khám phá; ngày nay, vũ trụ đang ngày càng trở thành một không gian kinh tế quan trọng.

Cùng với đó, sự phát triển của phương tiện bay không người lái (drone/UAV), cảm biến, kết nối và các nền tảng số đang từng bước hình thành một hệ sinh thái kinh tế mới trong không gian tầm thấp.

Hai không gian này tuy khác nhau về độ cao, công nghệ và cơ chế quản lý, nhưng ngày càng gắn với nhau thông qua dữ liệu, thông tin liên lạc, định vị - dẫn đường, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống điều hành số. Xu hướng cũng đang chuyển rất rõ từ phát triển thiết bị đơn lẻ sang xây dựng hệ thống và cung cấp dịch vụ.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Vệ tinh quan sát Trái Đất, viễn thông, định vị; UAV trong nông nghiệp, logistics, kiểm tra hạ tầng, cứu hộ, cứu nạn; cùng với dữ liệu lớn (big data) và AI đang tạo ra nhiều mô hình ứng dụng mới. Giá trị cuối cùng ngày càng được đo bằng thông tin đến đúng lúc, dịch vụ đủ tin cậy, chi phí hợp lý và khả năng hỗ trợ người sử dụng ra quyết định.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong định hướng chính sách của Việt Nam. Công nghệ hàng không và vũ trụ đã được xác định trong Danh mục công nghệ chiến lược quốc gia; Chính phủ đồng thời giao các nhiệm vụ cụ thể về phát triển UAV, hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái, vệ tinh, chùm vệ tinh quan sát Trái Đất và hạ tầng dữ liệu không gian. Điều đó cho thấy những lĩnh vực chúng ta trao đổi hôm nay đang chuyển từ câu chuyện về tiềm năng sang yêu cầu tổ chức thực hiện bằng sản phẩm, hạ tầng và kết quả cụ thể.

Việt Nam có những nhu cầu rất rõ, rất lớn về phòng, chống thiên tai; quản lý tài nguyên, môi trường và đất đai; nông nghiệp; đô thị; hạ tầng; logistics; kết nối vùng sâu, vùng xa; và nhiều bài toán phát triển kinh tế - xã hội khác. Nhưng cơ hội lớn không tự chuyển thành năng lực và thị trường nếu công nghệ không đi được vào quy trình thực tế của người sử dụng.

Quang cảnh hội trường diễn ra Diễn đàn.

Công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi bắt đầu từ bài toán cần giải quyết, chứ không bắt đầu từ mong muốn có thêm một thiết bị mới. Một chuyến bay UAV chỉ có giá trị khi giúp giảm thời gian, giảm chi phí hoặc tạo ra dịch vụ tốt hơn. Một nguồn ảnh vệ tinh chỉ phát huy hiệu quả khi được chuyển thành cảnh báo, bản đồ, chỉ số hoặc thông tin đủ tin cậy để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân sử dụng. Một chương trình nghiên cứu chỉ tạo ra tác động lâu dài khi năng lực về con người, quy trình, dữ liệu và công nghệ được giữ lại và tiếp tục phát triển sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Với mong muốn tạo một không gian trao đổi thực chất, chia sẻ và kết nối, hôm nay báo Tiền Phong phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn "Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam".

Chúng tôi kỳ vọng từ những góc nhìn khác nhau tại Diễn đàn, một số vấn đề ưu tiên có thể được nhận diện rõ hơn; những nội dung cần hoàn thiện về cơ chế, tiêu chuẩn, dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực được phản ánh cụ thể hơn; đồng thời hình thành thêm những kết nối có thể dẫn tới chương trình thử nghiệm, dự án ứng dụng hoặc sản phẩm thực tế.

Báo Tiền Phong là cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có truyền thống đồng hành với thanh niên và những lĩnh vực mới của đời sống kinh tế - xã hội. Tiền Phong mong muốn có thể góp phần kết nối các tiếng nói, đưa những mô hình tốt đến gần hơn với xã hội, đồng thời phản ánh trung thực những khó khăn, điểm nghẽn cần được tháo gỡ.

Các sinh viên Đại học Quốc gia chăm chú theo dõi phát biểu của ban tổ chức.

Sau Diễn đàn hôm nay, Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục theo dõi những ý tưởng, mô hình và đề xuất được nêu ra, lan tỏa những kết quả có giá trị; tạo thêm không gian để nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, địa phương và thế hệ trẻ cùng trao đổi; qua đó góp phần thúc đẩy những sáng kiến có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước.