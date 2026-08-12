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TPHCM:

Vị trí UAV uy hiếp an toàn bay khiến Tân Sơn Nhất 2 lần phải đóng cửa

Duy Quang

TPO - Đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, UAV không xuất hiện ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. UAV cách Tân Sơn Nhất 10 dặm, tức là vị trí của UAV đang bay ở khu vực Hóc Môn, Củ Chi hoặc tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm xảy ra sự cố có khoảng 60 chuyến bay đến/đi từ Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), tối 11/8 cơ sở điều hành bay tại Tân Sơn Nhất nhận được thông tin từ tổ lái về việc phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV) tại khu vực lân cận đường bay.

Ngay sau đó, VATM đã triển khai phương án xử lý, điều tiết hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất và phối hợp các đơn vị chức năng xác minh sự xuất hiện của UAV.

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VATM thống kê, có 19 chuyến bay bị ảnh hưởng. Ảnh: Hữu Huy.

Theo đó, từ 18h14-19h14, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được tạm thời hạn chế. Các chuyến chuẩn bị cất cánh phải tạm dừng. Máy bay đang trên đường đến Tân Sơn Nhất được điều hành bay chờ tùy theo tình hình thực tế. VATM thống kê, có 19 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 12/8, đại diện ACV cho biết, tại thời điểm xảy ra sự cố UAV tối 11/8 có 23 chuyến bay phải chuyển hướng, 18 chuyến bay không thể hạ cánh, 19 chuyến dừng cất cánh.

Đại diện ACV thông tin, UAV không xuất hiện ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. UAV cách sân bay Tân Sơn Nhất 10 dặm, tức là vị trí của UAV đang bay ở khu vực Hóc Môn, Củ Chi hoặc tỉnh Tây Ninh.

VATM cho biết, đây là lần đầu tiên UAV xâm nhập khu vực cấm bay của sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài tạm dừng cất, hạ cánh, VATM kích hoạt phương án điều phối luồng không lưu đối với các chuyến có kế hoạch khai thác tại Tân Sơn Nhất nhằm hạn chế ảnh hưởng dây chuyền. Hoạt động bay được khôi phục sau khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Về phía hãng hàng không, Vietnam Airlines cho biết, tổng cộng có gần 70 chuyến bay với khoảng 10.000 hành khách bị ảnh hưởng liên quan tới sự cố UAV xâm nhập khu vực cấm bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, tối 11/8, Vietnam Airlines có 15 chuyến không thể cất cánh rời Tân Sơn Nhất, 15 chuyến không thể hạ cánh, 14 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh ở các sân bay dự bị. Vụ việc gây ảnh hưởng dây chuyền tới hơn 20 chuyến bay của Vietnam Airlines sáng 12/8.

Theo Vietnam Airlines, đây là tình huống không mong muốn. Toàn hệ thống khai thác Vietnam Airlines đang nỗ lực cao nhất để sớm đưa lịch bay trở lại ổn định, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay và phục vụ hành khách tốt nhất.

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Hành khách xuống máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất tối qua. Ảnh: Hữu Huy.

Hãng hàng không Vietjet cũng có một số chuyến bay đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất phải thay đổi kế hoạch khai thác, bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh do phát hiện drone gần khu vực sân bay. Việc điều chỉnh phương án khai thác nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách.

Duy Quang
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