VINAFOSA tổ chức hội thảo về bao bì an toàn và kinh tế tuần hoàn

Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam (VINAFOSA) phối hợp với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (NIFC), Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn TH tổ chức Hội thảo “Bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn”, nhân dịp Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VINAFOSA.

Sự kiện đón tiếp gần 250 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các viện nghiên cứu, trường đại học, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí. Đây là dịp nhìn lại hành trình 25 năm hoạt động của Hội trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Việt Nam, đồng thời là diễn đàn để các bên trình bày, phản biện và tham vấn về hệ sinh thái an toàn thực phẩm.

Hội thảo “Bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn” diễn ra trong bối cảnh ngành thực phẩm và đồ uống hiện đang có những đổi mới trong công nghệ chế biến, đóng gói, và yêu cầu về kiểm soát chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc. Trước bối cảnh này, Hội thảo đóng vai trò là không gian đối thoại, kết nối các bên trong hệ sinh thái để cùng cập nhật chính sách, yêu cầu pháp lý mới, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn và thống nhất định hướng phát triển.

Dấu mốc 25 năm VINAFOSA hoạt động vì an toàn thực phẩm

Được Nhà nước cho phép thành lập từ năm 2001, VINAFOSA là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia và những người hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và các lĩnh vực liên quan. Trong 25 năm qua, Hội đã tham gia phổ biến kiến thức, tư vấn và phản biện chính sách, kết nối giới khoa học với cơ quan quản lý và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VINAFOSA là dịp nhìn lại chặng đường hoạt động, tri ân các thế hệ lãnh đạo, hội viên, chuyên gia và các tổ chức đồng hành; đồng thời khẳng định định hướng phát huy vai trò khoa học, tăng cường hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Trên hành trình này, cùng với các cơ quan quản lý, chuyên gia trong hệ sinh thái, Tetra Pak và TH là các doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng Hội trong các công tác tham vấn, thúc đẩy an toàn thực phẩm trong sản xuất nói riêng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm, Tetra Pak đồng hành cùng các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống thông qua giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói, vận hành và bao bì. Các giải pháp này hướng tới hỗ trợ nhà sản xuất quản lý rủi ro an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng sản phẩm và nâng cao khả năng truy xuất trong quá trình sản xuất.

Theo ông Lê Văn Giang – Chủ tịch VINAFOSA: “An toàn thực phẩm là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn liền với sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân, sự phát triển của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng thời, trong bối cảnh ngành thực phẩm đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về an toàn, chất lượng, đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, vấn đề bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới có ý nghĩa ngày càng thiết thực. Trong đó, bao bì không chỉ thực hiện chức năng chứa đựng, bảo quản và vận chuyển thực phẩm, mà còn liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, giảm thiểu tác động môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.”

Bao bì an toàn thực phẩm và kinh tế tuần hoàn cần thực hành song hành

Hội thảo “Bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn” tập trung trao đổi về các quy chuẩn, quy định pháp luật đối với bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; nguy cơ mất an toàn từ vật liệu, bao bì; giải pháp công nghệ tương thích đồng bộ nhằm giảm rủi ro trong sản xuất; bao bì xanh gắn với kinh tế tuần hoàn; và nhận diện, phòng tránh rủi ro pháp lý về an toàn thực phẩm.

Các tham luận có sự tham gia của đại diện Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, NIFC, Tetra Pak Việt Nam, Tập đoàn TH và VINAFOSA. Nội dung trình bày và thảo luận tập trung về vấn đề như khung pháp lý, giải pháp công nghệ, bao bì bền vững và các cơ hội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành thực phẩm Việt Nam. Từ đó, hội thảo sẽ tạo bệ phóng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hành sản xuất trách nhiệm, góp phần đóng góp vào hoàn thiện khung chính sách và tiến trình chuyển đổi xanh của ngành thực phẩm.

Liên quan đến dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đã rà soát toàn bộ 66 QCVN. Trong đó, có 04 QCVN đối với nhóm bao bì, dụng cụ, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Các QCVN này được đại diện Cục An toàn thực phẩm trình bày kỹ lưỡng tại Hội thảo, đồng thời chia sẻ những định hướng quản lý trong dự thảo Luật an toàn thực phẩm (sửa đổi).

Phiên tọa đàm “Hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất thực phẩm an toàn và bền vững tại Việt Nam” sẽ trao đổi về hoàn thiện quy chuẩn, ứng dụng công nghệ mới và các giải pháp thúc đẩy sản xuất, sử dụng bao bì theo hướng an toàn, bền vững.

Bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam, cho biết: “An toàn và chất lượng thực phẩm cần được tiếp cận xuyên suốt trong quá trình sản xuất, thay vì ở từng công đoạn riêng lẻ. Qua hội thảo, chúng tôi đã có dịp giới thiệu các giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến đến đóng gói, giúp nhà sản xuất giảm thiểu rủi ro và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về an toàn và chất lượng. Chúng tôi hy vọng hội thảo sẽ thúc đẩy những trao đổi thiết thực, cùng các bên tìm ra những hướng đi phù hợp cho thực tiễn sản xuất và sự phát triển của ngành.”