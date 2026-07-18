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Trực tiếp Việt Nam vs Myanmar 1-0 (H1): Không vào!!! M. Aung dứt điểm

Trọng Đạt
Tiểu Phùng

TPO - Từ vị trí khoảng ngoài 20m trước vòng cấm, số 7 M. Aung của Myanmar tung pha dứt điểm chân trái khá căng nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành đội tuyển Việt Nam.

report Myanmar có pha dứt điểm đầu tiên

15': Mue Aung tung ra cú sút vô hại từ ngoài vòng cấm. Đây là pha kết thúc một tình huống lên bóng khá thoáng nhưng Myanmar đã không biết triển khai sao cho mượt mà nhất.

report Hoàng Đức dứt điểm

11': Hoàng Đức tự tin cầm bóng rồi tung ra cú sút căng từ rìa vòng cấm. Bóng đã bị thủ môn Myanmar chặn lại sau 2 nhịp.

report Tài Lộc lại gây ấn tượng

6': Hoàng Đức chọc khe rất vừa tầm để Tài Lộc băng xuống. Anh tạt bóng cắt ngang qua khung thành Myanmar nhưng bên trong không có ai tiếp cận.

goal VÀO, Xuân Son ghi bàn bằng cú volley đẳng cấp

5': Pha phối hợp tam tấu 3 cầu thủ nhập tịch đã giúp Việt Nam ghi bàn. Hoàng Hên tạt bóng, Tài Lộc mớm bóng ra và Xuân Son bắt volley đưa bóng vào góc chết đánh bại thủ môn Myanmar.

report Tài Lộc khiến đối thủ nhận thẻ vàng

2': Tài Lộc (Geovane Magno) băng tốc để triển khai pha phản công 3 đấu 2. Tuy nhiên, anh bị đối thủ kéo thô thiển. Cầu thủ Myanmar nhận ngay tấm thẻ vàng.

foul Trận đấu bắt đầu
report Tròn 10 năm Myanmar không thể ghi bàn vào lưới Việt Nam

Dù gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan hay Indonesia nhưng hễ gặp Việt Nam là Myanmar chịu trận. Họ đã trải qua 3 trận liên tiếp trong tròn 10 năm không thể ghi được bàn nào vào lưới đội tuyển Việt Nam. Trong giai đoạn này, Myanmar nhận đến 8 bàn thua. 3 trong số đó do Xuân Son ghi.

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report Đội hình thiên về tấn công của đội tuyển Việt Nam

Ngày ở lần đầu tiên được triệu tập và đội tuyển, thủ môn Lê Giang đã có suất bắt chính. Ở bên trên, 3 cầu thủ nhập tịch gồm Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc cũng sát cánh.

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Với mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Kim Sang-sik đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Lực lượng của "Những chiến binh Sao Vàng" tại giải đấu năm nay có sự hòa quyện giữa kinh nghiệm và làn gió mới. Dù phải tiếc nuối chia tay trung vệ kỳ cựu Duy Mạnh trước thềm giải đấu, song HLV Kim Sang-sik vẫn sở hữu bộ khung rất chất lượng.

Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được tin tưởng trao tấm băng thủ quân. Sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Xuân Son (đội phó) hứa hẹn sẽ mang lại bước đột phá lớn cho hàng công, bên cạnh những mũi nhọn sắc bén khác như Gia Hưng, Hoàng Hên và đặc biệt là tân binh Tài Lộc (Geovane Magno).

Chuyến tập huấn vừa qua cùng trận giao hữu cuối cùng gặp Myanmar là cơ hội để ông Kim thử nghiệm các phương án chiến thuật, tối ưu hóa sơ đồ 3-4-3 nhằm hướng tới chiến dịch vòng bảng vững chắc, nơi Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ như Indonesia và Singapore.

Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Myanmar cũng cho thấy quyết tâm không kém. Nằm ở bảng B cùng các đối thủ mạnh như Thái Lan và Malaysia, Myanmar hiểu rằng họ cần phải có sự chuẩn bị nghiêm túc nhất nếu muốn cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Đội hình của Myanmar hành quân sang Việt Nam lần này mang theo sức trẻ và lối chơi kỷ luật. Những cái tên nổi bật như Lwin Moe Aung, Soe Moe Kyaw hay thủ thành Pyae Phyo Thu tiếp tục là điểm tựa vững chắc.

Việc lựa chọn đội tuyển Việt Nam làm đối thủ cọ xát cuối cùng cho thấy ban huấn luyện Myanmar muốn các cầu thủ làm quen với áp lực đỉnh cao, từ đó tìm ra những kẽ hở trong hệ thống phòng ngự và cải thiện khả năng chuyển đổi trạng thái trước khi bước vào trận đánh lớn.

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Trọng Đạt
Tiểu Phùng
#Việt Nam #Myanmar #ASEAN Cup #trận đấu #chuẩn bị #trực tiếp Việt Nam vs Myanmar #Xuân Son #Hoàng Hên #Quang Hải

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