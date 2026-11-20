Trực tiếp Thể Công Viettel vs Sông Lam Nghệ An 0-0 (H1): Không vào!!! Văn Khang lỡ cơ hội đáng tiếc

TPO - Doãn Ngọc Tân tung pha dứt điểm từ xa cực căng khiến thủ môn Sông Lam Nghệ An không thể bắt dính. Bóng bật ra và Văn Khang ập vào đá bồi cận thành nhưng không chính xác.

report Không vào 39': Cơ hội tốt nhất được Thể Công Viettel tạo ra. Ngọc Tân bắt volley đẳng cấp khiến Văn Bình chật vật cản phá bóng. Sau đó đồng đội của anh băng vào dứt điểm từ cự ly gần nhưng lại thiếu chuẩn xác. report Trận đấu đang nóng 36': Ngọc Tân vừa có pha vung tay thừa thãi với cầu thủ SLNA, sau đó Văn Quý đáp lễ bằng động tác không đẹp với Hernandez khiến hai bên xô xát. report SLNA cũng không vội lên bóng 30': Trong các pha xâm nhập vòng cấm, đội khách chủ động cầm bóng chậm rãi. Họ đang làm giảm nhịp độ khiển trai bóng của Thể Công Viettel. report Quá khó cho Thể Công Viettel 24': Các pha lên bóng của Thể Công Viettel vẫn chưa tìm thấy đột biến. Dường như họ không có ý tưởng dàn xếp tấn công. report Thể Công Viettel bỏ phí một pha lên bóng thoáng 18': Trong pha 4 đánh 3, các cầu thủ Thể Công Viettel lại xử lý vụng về, cuối cùng tình huống kết thúc bằng cú sút không hề nguy hiểm từ Andre Luis và pha chạm bóng thiếu nhạy cảm của Ngọc Tân. report SLNA đang chơi kín kẽ 11': Các cầu thủ khách nhập cuộc chậm rãi, chơi áp sát khiến Thể Công Viettel có quá ít khoảng trống. report Không được 5': Thể Công Viettel được hưởng cú đá phạt hàng rào. Bóng đi căng nhưng không hiểm và Văn Bình đã ôm gọn. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của Thể Công Viettel report Đội hình ra sân của Sông Lam Nghệ An

Cán cân phong độ đang nghiêng hẳn về phía SLNA trước Thể Công Viettel. Sau 7 vòng đấu tại LPBank V.League 1, đội bóng xứ Nghệ vẫn duy trì mạch bất bại ấn tượng với 3 chiến thắng và 4 trận hòa, giành 13 điểm để đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trái ngược hoàn toàn, Thể Công Viettel lại chìm sâu trong khủng hoảng khi mới có 5 điểm, xếp thứ 13 cùng chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Khó khăn của đội bóng áo lính bắt nguồn từ cơn bão chấn thương, thể lực suy giảm và thiếu hụt nhân sự, buộc đội hình phải liên tục xáo trộn. Có thời điểm, HLV Velizar Popov thừa nhận chỉ còn khoảng 18 cầu thủ đủ sức khỏe để tập luyện và thi đấu. Thành tích bết bát kéo dài khiến chiến lược gia người Bulgaria phải ra đi, nhường ghế cho Guilherme Almeida.

Thực tế, Thể Công Viettel không thiếu những nhân tố chất lượng có thể tạo đột biến như Brandao, Hữu Thắng, Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Wesley Nata hay Andre Luiz. Nút thắt nằm ở sự gắn kết và sức mạnh tập thể. HLV mới có thể điều chỉnh chiến thuật hay nhân sự, nhưng không ai có thể chơi bóng thay các cầu thủ. Khi mùa giải đã qua 7 vòng, thời gian sửa sai không còn nhiều; đã đến lúc các trụ cột phải tự cứu lấy mình thay vì chờ đợi phép màu từ băng ghế chỉ đạo.

Ở chiều ngược lại, mạch bất bại của SLNA không chỉ là những con số khô khan mà còn phản ánh rõ dấu ấn chiến thuật của HLV Văn Sỹ Sơn. Dù không sở hữu lực lượng vượt trội, đội bóng xứ Nghệ lại biết cách chơi bóng phù hợp với năng lực. Họ phòng ngự chặt chẽ, đề cao kỷ luật, tranh chấp quyết liệt và đặc biệt giỏi trừng phạt những khoảnh khắc đối phương mất tập trung. Chính sự thực dụng ấy đang biến SLNA thành một trong những tập thể khó bị đánh bại nhất LPBank V.League 1 mùa này.