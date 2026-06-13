Trực tiếp Mỹ vs Paraguay 0-0 (H1): Không vào!!! Tuyển Mỹ ép sân

TPO - Hậu vệ số 3 Richards bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch xà ngang khung thành Paraguay trong gang tấc.

report Paraguay đang bị dồn ép 10': Sau hơn 10 phút đầu tiên, đội tuyển Mỹ hoàn toàn chiếm thế chủ động. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép bằng những pha lên bóng tốc độ và pressing quyết liệt, khiến Paraguay phải lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ. report Hình ảnh tuyển Mỹ ăn mừng bàn thắng mở tỷ số yellow Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu 10: Paraguay phải nhận thẻ vàng đầu tiên khi Juan Cáceres phạm lỗi với Christian Pulisic bên hành lang cánh trái. goal VÀO! Mỹ mở tỷ số nhờ bàn phản lưới nhà của Bobadilla 7': Bàn mở tỷ số của tuyển Mỹ đến từ một pha phối hợp tấn công sắc nét. Weston McKennie dẫn bóng từ giữa sân trước khi mở biên cho Christian Pulisic bên cánh trái. Pulisic phối hợp trả ngược để McKennie băng xuống đối mặt thủ môn Orlando Gill rồi căng ngang vào trong. Trong nỗ lực cản phá, Bobadilla lúng túng đưa bóng về lưới nhà, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0. report Tuyển Mỹ đáp trả 3': Freeman tung đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác cho Folarin Balogun băng xuống sát vòng cấm Paraguay. Tiền đạo tuyển Mỹ tung cú dứt điểm chạm chân một cầu thủ Paraguay đối hướng và đi đúng vị trí thủ môn Orlando Gill. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 2': Từ phần sân nhà, Alderete thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác để Antonio Sanabria khống chế bằng ngực rồi bứt tốc xuống biên ngang. Tiền đạo Paraguay căng ngang thuận lợi cho Diego Gomez băng lên dứt điểm. Từ góc sút khá hẹp, Gomez quyết định dứt điểm nhưng thủ môn Matt Freese đã phản xạ nhanh đấm bóng ra ngoài. report Trận đấu bắt đầu 1': Đội tuyển Mỹ ra sân trong bộ trang phục sân nhà với áo sọc đỏ - trắng truyền thống, trong khi Paraguay lựa chọn bộ trang phục màu xanh đậm. report Katy Perry biểu diễn khai mạc report Dàn sao hai đội khởi động report Lịch sử đối đầu report CĐV Mỹ rực rỡ sắc màu report World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Mỹ World Cup 2026 chính thức ra mắt trên đất Mỹ khi đội tuyển Mỹ bước vào trận mở màn gặp Paraguay tại thành phố Inglewood, bang California. Đây là trận đấu World Cup đầu tiên diễn ra trên lãnh thổ Mỹ sau khi giải đấu khai mạc bằng hai trận đấu tại hai quốc gia đồng đăng cai Mexico và Canada. Trong tổng số 114 trận đấu của World Cup 2026, có 78 trận được tổ chức tại Mỹ, bao gồm cả trận chung kết diễn ra ngày 19/7 tại thành phố East Rutherford, bang New Jersey. report Thay đổi đội hình So với lần ra sân gần nhất, đội chủ nhà Mỹ chỉ có một sự thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát khi trung vệ Chris Richards được lựa chọn đá chính thay cho Miles Robinson ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự. Về phía Paraguay, thủ môn Orlando Gill sẽ bắt chính thay cho Roberto Junior Fernandez. Ngoài ra, tiền vệ Damian Bobadilla được tung vào đội hình xuất phát thay thế Alejandro Romero. Như vậy, tuyển Mỹ chỉ điều chỉnh một vị trí ở hàng thủ, trong khi Paraguay có hai sự thay đổi nhân sự, gồm một ở vị trí thủ môn và một ở tuyến giữa. report Đội hình xuất phát Paraguay report Đội hình xuất phát tuyển Mỹ

Là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026, tuyển Mỹ cùng Canada và Mexico đều đặt kỳ vọng lớn vào việc tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tiến sâu tại giải đấu. Với riêng đội tuyển Mỹ, hành trình chinh phục World Cup bắt đầu bằng cuộc đối đầu với Paraguay ở bảng D, trận đấu được xem là có thể định hình toàn bộ chiến dịch của thầy trò HLV Mauricio Pochettino.

Không phải tham dự vòng loại khu vực CONCACAF nhờ suất đặc cách dành cho nước chủ nhà, tuyển Mỹ có gần hai năm chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Khoảng thời gian đó giúp HLV Mauricio Pochettino có điều kiện xây dựng lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và hoàn thiện bộ khung đội hình.

Tuy nhiên, mọi sự chuẩn bị giờ chỉ còn mang tính tham khảo. Khi World Cup chính thức khởi tranh, từng trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định.

Đội tuyển Mỹ bước vào giải đấu với những tín hiệu trái chiều. Sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Senegal ở trận giao hữu áp chót, họ lại để thua Đức 1-2 trong màn tổng duyệt cuối cùng trước World Cup, dù hậu vệ Antonee Robinson đã ghi một bàn thắng đẹp mắt.

Ngay sau trận đấu đó, toàn bộ đội hình 26 cầu thủ của Pochettino đã di chuyển từ Chicago đến California để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Paraguay tại Los Angeles.

Hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Mỹ tham dự World Cup lần thứ 12 trong lịch sử. Mục tiêu tối thiểu của đội bóng xứ cờ hoa là tái lập thành tích vào vòng 1/8 như tại World Cup 1994 - giải đấu mà họ cũng là chủ nhà.

Nếu tính từ vị trí thứ ba tại kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, thành tích tốt nhất của Mỹ trong kỷ nguyên hiện đại là tấm vé vào tứ kết World Cup 2002. Đáng chú ý, đội bóng này đều vượt qua vòng bảng trong cả ba lần gần nhất góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Một lợi thế khác dành cho tuyển Mỹ là họ được thi đấu toàn bộ các trận vòng bảng trên sân nhà tại Los Angeles và Seattle. Bầu không khí quen thuộc cùng sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho Christian Pulisic và các đồng đội.

Lịch sử cũng đang đứng về phía đội chủ nhà. Đây là lần đầu tiên Mỹ và Paraguay gặp nhau tại World Cup kể từ năm 1930. Trong lần đối đầu duy nhất trước đó ở sân chơi này, tuyển Mỹ từng giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Tuy nhiên, Paraguay chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng Nam Mỹ trở lại World Cup sau quãng thời gian dài vắng bóng. La Albirroja giành vé dự giải lần thứ chín trong lịch sử sau khi cán đích ở vị trí thứ sáu tại vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gustavo Alfaro, Paraguay đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Điểm nhấn lớn nhất trong chiến dịch vòng loại là chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch thế giới Argentina.

Ông là chiến lược gia người Argentina thứ ba dẫn dắt Paraguay tại một kỳ World Cup, mang theo kỳ vọng tái hiện những dấu ấn từng giúp đội bóng này trở thành hiện tượng của bóng đá Nam Mỹ.

Paraguay từng thua Mỹ 1-2 trong trận giao hữu hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của họ rất đáng chú ý khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất, trong đó có màn hủy diệt Nicaragua 4-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup.

Không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật như các ứng viên vô địch, Paraguay xây dựng lối chơi dựa trên tính tổ chức, kỷ luật và sự thực dụng. Đội bóng này sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, tập trung phòng ngự số đông và tận dụng tối đa các tình huống cố định - thứ vũ khí từng nhiều lần mang lại thành công cho họ.

Chính vì không được đánh giá là ứng viên tiến sâu nên Paraguay bước vào giải đấu với tâm lý khá thoải mái. Áp lực gần như thuộc về đội chủ nhà Mỹ, trong khi đại diện Nam Mỹ có thể thoải mái theo đuổi mục tiêu tạo nên bất ngờ.

Lần gần nhất Paraguay góp mặt tại vòng chung kết World Cup là năm 2010. Đó cũng là giải đấu thành công nhất trong lịch sử của họ khi lần đầu tiên lọt vào tứ kết.

Sau 16 năm chờ đợi, La Albirroja đã trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới với khát vọng tái hiện kỳ tích trong quá khứ. Và trong ngày khai màn bảng D, họ vẫn có thể trở thành đội bóng phá hỏng bữa tiệc mà người Mỹ đã chuẩn bị suốt nhiều năm qua.