Trực tiếp MU vs Aston Villa, 23h30 ngày 8/11: Quỷ đỏ thắng để thoát hiểm?

TPO - Chỉ có 7 điểm sau 9 vòng, Manchester United (MU) đã rơi vào nhóm xuống hạng. Cuộc tiếp đón Aston Villa tại Old Trafford trong khuôn khổ vòng 10 Premier League 2026/27 mang ý nghĩa quan trọng với cả đội chủ nhà lẫn tương lai của HLV Michael Carrick.

tatic Đội hình xuất phát Manchester United - Aston Villa Đội chủ sân Old Trafford ra sân trong trận đấu gặp Aston Villa không có quá nhiều thay đổi so với chiến thắng tại UEFA Champions League. Hai sự thay đổi của HLV Michael Carrick đến ở vị trí tiền vệ và hậu vệ cánh phải. Tielemans trở lại đội hình chính đá cặp cùng Mainoo. Tiền vệ người Pháp đá thay vị trí của Baleba. Tân binh mới chuyển đến từ Brighton gặp chấn thương trong trận đấu hồi giữa tuần. Vị trí bên hành lang cánh phải sẽ được đảm nhận bởi Mazraoui. Yoro sẽ được điều chuyển đá trung vệ cùng Harry Maguire. Bên kia chiến tuyến, HLV Unai Emery cũng thực hiện sự thay đổi bất dĩ bên cánh phải do Matty Cash gặp chấn thương. Người thay thế cho anh là Harwood-Bellis. Hai sự thay đổi còn lại của ông thầy người Tây Ban Nha là sự trở lại đội hình chính của Leon Goretzka và tiền vệ trẻ sinh năm 2006 Alyson Santos.

MU khởi đầu mùa giải kém kỳ vọng sau khi đứng thứ ba ở mùa trước, khiến sức ép dành cho HLV Michael Carrick ngày càng lớn. Chiến thắng ngược Roma 3-2 tại Champions League hôm thứ Ba giúp nhà cầm quân người Anh tạm thời giảm áp lực.

Bị dẫn trước hai bàn, Quỷ đỏ rút ngắn cách biệt nhờ quả phạt đền của đội trưởng Bruno Fernandes. Matheus Cunha sau đó tận dụng sai lầm nghiêm trọng của Leonardo Balerdi để gỡ hòa, trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng chỉ ba phút sau đó.

Kết quả này chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường của MU, trong đó có 6 thất bại. Trước trận đấu này, đội bóng của HLV Carrick đứng thứ 18 với 7 điểm sau 9 vòng, chỉ xếp trên Crystal Palace nhờ hiệu số bàn thắng bại và hơn đội cuối bảng Sunderland hai điểm.

Nếu giành chiến thắng, MU sẽ có trận thắng đầu tiên tại Premier League kể từ tháng 8 và bước vào kỳ nghỉ quốc tế với bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Ngược lại, một thất bại có thể đẩy Quỷ đỏ xuống vị trí cuối bảng, đồng thời làm tăng sức ép lên HLV Carrick.

Aston Villa cũng không có phong độ tốt nhất khi trải qua ba trận liên tiếp không thắng. Dù vậy, tình hình ở đội khách vẫn tích cực hơn nhiều so với đối thủ khi HLV Unai Emery đang tiến gần đến một bản hợp đồng mới, dù ông được cho là nằm trong nhóm ứng viên MU cân nhắc để thay Carrick.

“Tôi đã có cuộc gặp rất tốt và tích cực với ông Nassef Sawiris. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi vào tuần tới, cố gắng đưa những điều đã bàn bạc vào một thỏa thuận”, HLV Emery nói trong buổi họp báo hôm thứ Sáu.

Villa từng có chuỗi bảy trận bất bại từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, trong đó giành sáu chiến thắng, gồm trận thắng Manchester City 2-1. Tuy nhiên, đội bóng bắt đầu chững lại sau thất bại 0-3 trước Bournemouth ở Cúp Liên đoàn Anh. Họ tiếp tục hòa Fulham 1-1 tại Premier League, trước khi thua Barcelona 0-3 ở Champions League hôm thứ Ba, trận đầu tiên Villa mất điểm tại đấu trường này mùa giải năm nay.

Sau 9 vòng đấu, Villa đứng thứ 12 với 12 điểm, kém Everton ở vị trí thứ năm 4 điểm. Khoảng cách giữa đội bóng của HLV Emery với các CLB xếp từ thứ 13 đến thứ 17 cũng không lớn, khiến cuộc đua cải thiện thứ hạng vẫn rất sít sao.