Hàng thủ mắc sai lầm, MU ‘tặng’ điểm cho Tottenham

TPO - Ghi bàn trước, thi đấu áp đảo và còn chơi hơn người trong khoảng 15 phút cuối, nhưng MU lại bị đối thủ gỡ hòa từ một tình huống phòng ngự hớ hênh. Trận hòa 1-1 tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng của cả 2 đội. Tuy nhiên, rõ ràng là MU gây thất vọng hơn.

foul Hết giờ! MU 1-1 Tottenham 90+8': MU tưởng như đã nắm chắc chiến thắng sau bàn mở tỷ số của Mbeumo, nhất là khi Bentancur bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, Spurs không bỏ cuộc và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Solanke ở phút bù giờ. yellow Thẻ vàng liên tiếp 90+6': Dalot của MU nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Tonali. Ngay sau đó, Gray của Tottenham cũng bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Heaven. substitution MU thay người 90+5': Heaven và Rashford vào sân thay Cunha và Shaw. goal VÀO, Tottenham gỡ hoà 90+2': Từ quả tạt của Tonali, Solanke khẽ lắc đầu đưa bóng vào lưới trong tư thế khó, khiến thủ thành Lammens của MU chôn chân đứng nhìn. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 8 phút bù giờ. substitution Tottenham thay người 89': Mateus Fernandes được tung vào sân thay Senesi. yellow Cơn mưa thẻ phạt 87': Martinez là cầu thủ tiếp theo nhận thẻ vàng sau pha vào bóng với Maddison bên phía Tottenham. report Kinsky cứu thua! 85': Mbeumo xâm nhập bên phải vòng cấm Tottenham rồi tung cú sút uy lực về phía cột gần, nhưng thủ môn Kinsky kịp thời đổ người đẩy bóng ra. yellow Thẻ vàng cho đội trưởng MU 84': Fernandes bị thẻ vàng cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Van Hecke. Trong khi đó, HLV De Zerbi của Tottenham tỏ vẻ căng thẳng ngoài đường biên. Điều đó dễ hiểu khi đội bóng của ông đang bị dẫn một bàn và chơi thiếu người. red Thẻ đỏ! Bentancur bị truất quyền thi đấu 78': Shaw nổi giận sau pha vào bóng nguy hiểm của Bentancur và đẩy ngã tiền vệ Tottenham. Bentancur lập tức húc đầu vào Shaw và nhận thẻ đỏ từ trọng tài. Trong lúc hỗn loạn, Van Hecke và Shaw cũng phải nhận thẻ vàng. report Va chạm nảy lửa 77': Các pha vào bóng quyết liệt liên tiếp khiến cầu thủ hai đội lao vào nhau. goal VÀO! Mbeumo mở tỷ số cho MU 73': MU khai thông thế bế tắc. Cunha chuyền bóng vào vòng cấm cho Mbeumo. Tiền đạo này xoay người khéo léo rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Kinsky và găm vào góc thấp khung thành Tottenham. report Mainoo giải nguy cho MU 69': Mainoo kịp thời trượt người cản phá cú sút một chạm của Savio từ cự ly gần, chếch bên phải vòng cấm MU. Pha can thiệp quan trọng giúp MU tránh khỏi bàn thua. report Tottenham thay người 66': Marmoush và Bentancur được tung vào sân thay Kudus và Bergvall. report Fernandes dứt điểm 64': Zirkzee tung đường chuyền thuận lợi cho Fernandes. Đội trưởng MU dứt điểm đưa bóng đi chệch cột gần khung thành thủ môn Kinsky của Tottenham. report MU điều chỉnh nhân sự 59': Tiền vệ trị giá 700 triệu bảng Baleba có màn ra mắt đội bóng khi được tung vào sân, cùng với Zirkzee và Dalot. report Lưới Tottenham rung lên 55': Old Trafford bùng nổ khi Tielemans dứt điểm vào góc thấp khung thành Tottenham, sau đường chuyền của Cunha. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì bóng đã đi hết đường biên ngang trước đó. report Tottenham quyết tâm...không ghi bàn 51': Savio đột phá bên cánh trái rồi tạt bóng cho Solanke ở gần khung thành MU. Dù chịu sức ép từ Martinez, tiền đạo Tottenham vẫn có cơ hội dứt điểm, nhưng cú chích bóng của anh lại đi vọt xà. report Nguy hiểm! 48': Sau pha phối hợp đá phạt góc của MU, bóng bật ra đến vị trí Amad Diallo. Cầu thủ này bắt volley nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Tottenham. report Hiệp 2 bắt đầu! 46': MU giao bóng. report Hết hiệp 1 45': Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. report Tottenham lại bỏ lỡ cơ hội 42': Gallagher vượt qua hai cầu thủ MU, nhưng không thể tung ra cú dứt điểm như ý. report MU phản công 40': MU có thêm cơ hội phản công, nhưng Fernandes chuyền quá mạnh khiến Amad Diallo không thể theo kịp bóng. report Cú sút đầu tiên của MU 34': Quả phạt góc của Tottenham bị hàng thủ MU phá ra đúng vị trí Tonali. Cú sút của tiền vệ này bị chặn, bóng bật đến chân Mbeumo. Tiền đạo MU dẫn bóng mở ra pha phản công. Mbeumo chuyền sang trái cho Amad, nhưng cú sút sệt của cầu thủ này không gây khó khăn cho thủ thành Kinsky. report Không được! 30': MU bắt đầu gây sức ép. Shaw tạt bóng vào vòng cấm Tottenham, nhưng đường chuyền chưa đủ tốt để đến được vị trí đồng đội. report MU chưa tung ra cú sút nào 25': Trong tình huống đá phạt, Fernandes phối hợp với Shaw rồi nhận lại bóng và tạt vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Spurs dễ dàng đánh đầu giải nguy. Đội chủ nhà vẫn chưa tung ra cú sút nào từ đầu trận. report Phối hợp ăn ý 20': Các cầu thủ Tottenham phối hợp đạp nhả ăn ý, trước khi bóng được đưa đến chân Kudus. Tiền đạo của Tottenham dứt điểm một chạm, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên phải khung thành MU. report Bergvall sút vọt xà 17': Bergvall có nhiều thời gian và khoảng trống ở trung lộ, nhưng cú sút chân phải của anh đưa bóng bay đi quá cao so với khung thành MU. report Kudus khởi đầu ấn tượng 13': Shaw gặp nhiều khó khăn khi theo kèm Kudus bên hành lang trái của MU. Tiền đạo Spurs đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngược vào trong, nhưng hàng thủ đội chủ nhà kịp thời hóa giải tình huống tấn công. report Không được! 8': Kudus khéo léo thoát khỏi sự đeo bám rồi treo bóng vào vòng cấm MU, nhưng Solanke không kịp băng vào tiếp ứng. yellow Thẻ vàng đầu tiên 4': Gallagher nhận thẻ vàng sớm sau pha phạm lỗi với Maguire của MU. report Tottenham suýt mở tỷ số 3': Thủ môn Lammens chuyền bóng bất cẩn về phía Mainoo, tạo cơ hội để Bergvall áp sát, cắt bóng rồi chọc khe cho Solanke băng xuống đối mặt. Tiền đạo Tottenham có thời gian chỉnh thước ngắm nhưng cú sút lòng trong lại đi đúng vị trí của Lammens. Thủ môn MU kịp thời cứu thua, trước khi lao ra khống chế pha đá bồi của cầu thủ đối phương. start Trận đấu bắt đầu 1': Tottenham giao bóng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Tottenham thay đổi sáu vị trí Bên phía Tottenham, HLV Roberto De Zerbi thực hiện tới sáu sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Trong hàng thủ, Jan Paul van Hecke là hậu vệ duy nhất được giữ lại sau trận thua Aston Villa. Marcos Senesi, Conor Gallagher, Destiny Udogie, Archie Gray, Lucas Bergvall và Mohammed Kudus được trao cơ hội đá chính. Trong khi đó, Rodrigo Bentancur, Mateus Fernandes và Omar Marmoush nằm trong số những cầu thủ đáng chú ý phải ngồi dự bị. report MU có hai sự thay đổi MU có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gần nhất khi Marcus Rashford và Diogo Dalot vắng mặt. Amad trở lại trên hàng công, còn Leny Yoro được bố trí ở hàng thủ. report Đội hình xuất phát Tottenham report Đội hình xuất phát MU

Sau khi khép lại mùa giải trước ở vị trí thứ ba Premier League, MU chỉ giành được 5 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên mùa này. Đây là thành tích khởi đầu tệ nhất của đội bóng ở giai đoạn này, ngang với mùa giải 2014-2015.

“Quỷ đỏ” không thắng trong 4 trận quốc nội gần nhất, với 2 trận hòa và 2 thất bại. Sau khi dẫn Brighton hai bàn trong hiệp một nhưng thua ngược 2-3 trên sân nhà ở Cúp Liên đoàn Anh, MU tiếp tục hòa Fulham 1-1 ngay trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Matheus Cunha ghi bàn gỡ hòa ở phút 89, với cú sút chạm người đổi hướng.

MU đang đứng thứ 12 tại Premier League, kém đội đầu bảng Man City 10 điểm. HLV Michael Carrick khẳng định ông không bận tâm đến những “ồn ào” xung quanh vị trí của mình, nhưng hiểu rằng đội bóng không còn nhiều dư địa để mắc sai lầm. Nhà cầm quân này đang tìm cách tái hiện lối chơi thực dụng từng giúp MU vực dậy ở mùa giải trước.

Khả năng phòng ngự là vấn đề “Quỷ đỏ” cần sớm cải thiện. Họ mới giữ sạch lưới một lần sau 7 trận trên mọi đấu trường mùa này, trong chiến thắng 4-0 trước Sabah tại Champions League, đồng thời để thủng lưới ít nhất hai bàn ở 4 trận.

MU chỉ thắng một trong 9 lần chạm trán Tottenham gần nhất, bên cạnh 3 trận hòa và 5 thất bại. Chiến thắng 2-0 tại Old Trafford mùa trước là lần duy nhất họ đánh bại Spurs trong chuỗi trận này. Lần gần nhất “Quỷ đỏ” thắng Tottenham hai trận liên tiếp là từ tháng 3 đến tháng 10/2022.

Trong khi đó, lần đầu tiên kể từ mùa giải 2008-2009, Tottenham đứng cuối bảng Premier League sau 5 vòng đấu. Spurs cũng là một trong ba đội chưa giành chiến thắng tại giải mùa này, bên cạnh Bournemouth và Fulham.

Tottenham chấm dứt chuỗi 4 trận không ghi bàn ở Premier League bằng hai pha lập công muộn trước Aston Villa. Tuy nhiên, họ vẫn không thể hoàn tất màn ngược dòng và để thua 2-3 trên sân nhà. Đó là thất bại thứ ba của Spurs tại giải mùa này.

HLV Roberto De Zerbi nhận hoàn toàn trách nhiệm về khởi đầu tệ hại của đội bóng. Ông cũng yêu cầu các học trò phải thể hiện tinh thần chiến đấu tốt hơn và cải thiện khả năng phòng ngự, sau khi Tottenham chi hơn 300 triệu bảng tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau trận thua Villa, De Zerbi mô tả những bàn thua của đội nhà là “không thể chấp nhận được” và “ngớ ngẩn”.

Đà sa sút của Spurs còn thể hiện qua thành tích chỉ giành 18 điểm tại Premier League trong năm 2026, thấp nhất trong số các đội góp mặt ở giải đấu suốt năm dương lịch này.

Nếu tiếp tục không thắng cuối tuần này, Tottenham sẽ trải qua trận thứ sáu liên tiếp không biết đến chiến thắng. Đây mới là lần thứ tư trong lịch sử CLB họ khởi đầu mùa giải mà không thắng trận nào sau 6 vòng đầu tiên.

Dù vậy, Spurs có thể phần nào tự tin khi đã thắng 3 trong 4 trận Premier League gần nhất trên sân khách. De Zerbi cũng hướng đến mục tiêu trở thành HLV thứ năm trong lịch sử giải đấu thắng cả hai lần đầu làm khách tại Old Trafford. Ông từng cùng Brighton đánh bại MU 3-1 tại đây vào năm 2023.