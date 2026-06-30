Trực tiếp Hà Lan vs Morocco, 08h00 ngày 30/6: Chung kết sớm

TPO - Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng bất bại ở vòng bảng, Hà Lan và Morocco, được đánh giá là một trong những cặp đấu cân tài cân sức nhất vòng knock-out World Cup 2026. Phong độ cao của cả hai đội khiến trận đấu được ví như một "chung kết sớm" ở vòng 32 đội.

Sân Gillette sẽ chứng kiến một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng 32 đội World Cup 2026 khi Hà Lan chạm trán Morocco. Một bên là ứng viên vô địch đang đạt phong độ cao, bên kia là đại diện châu Phi giàu kỷ luật và từng tạo nên kỳ tích tại World Cup 2022.

Hà Lan bước vào vòng đấu loại trực tiếp với vị thế đội nhất bảng F sau khi giành 7 điểm. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman khởi đầu bằng trận hòa 2-2 trước Nhật Bản, trước khi liên tiếp đánh bại Thụy Điển và Tunisia để khép lại vòng bảng với thành tích bất bại.

Điều gây ấn tượng nhất trong hành trình của Hà Lan là sức mạnh hàng công. "Cơn lốc màu da cam" đã ghi tới 10 bàn sau ba trận, nằm trong nhóm những đội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất giải đấu. Lối chơi tấn công đa dạng, khả năng chuyển trạng thái nhanh cùng sự hiệu quả trong những tình huống cố định giúp Hà Lan trở thành một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Dù chưa từng chạm tay vào cúp vàng World Cup, Hà Lan luôn được xem là một thế lực của bóng đá thế giới. Đội bóng áo cam từng ba lần giành ngôi á quân vào các năm 1974, 1978 và 2010, bên cạnh vị trí thứ tư năm 1998 và hạng ba năm 2014.

Tại World Cup 2022, Hà Lan chỉ dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước Argentina trên chấm luân lưu. Bốn năm sau, mục tiêu của thầy trò HLV Koeman rõ ràng không chỉ dừng ở việc tiến sâu mà còn hướng tới chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.

Nếu vượt qua Morocco, Hà Lan sẽ gặp đội thắng trong cặp Nam Phi - Canada ở vòng 16 đội. Đây được xem là nhánh đấu tương đối thuận lợi, mở ra cơ hội lớn để đại diện châu Âu tiến vào tứ kết trước khi có khả năng chạm trán những đối thủ sừng sỏ như Đức hoặc Pháp.

Tuy nhiên, trước mắt họ là một Morocco không hề dễ bị khuất phục. Đại diện Bắc Phi cũng giành được 7 điểm ở vòng bảng, chỉ xếp sau Brazil do kém hiệu số bàn thắng bại. "Những chú sư tử Atlas" khởi đầu bằng trận hòa 1-1 đầy thuyết phục trước ứng viên vô địch Brazil, sau đó lần lượt đánh bại Scotland 1-0 và thắng Haiti 4-2 để giành vé đi tiếp.

Điểm mạnh lớn nhất của Morocco vẫn là tính tổ chức. Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ, chơi kỷ luật và luôn biết cách tận dụng những pha phản công tốc độ. Họ cũng cho thấy khả năng thích ứng tốt trước nhiều phong cách thi đấu khác nhau.

Sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022, thành tích cao nhất trong lịch sử của một đội tuyển châu Phi, Morocco không còn bị xem là "ngựa ô". Những màn trình diễn tại World Cup 2026 tiếp tục khẳng định họ đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ ông lớn nào.

Việc cầm hòa Brazil ngay trận ra quân là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của đại diện châu Phi. Trong khi đó, chiến thắng 4-2 trước Haiti cũng cho thấy Morocco không chỉ biết phòng ngự mà còn sở hữu khả năng tấn công đáng gờm khi có khoảng trống.

Xét về tương quan lực lượng, Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình đồng đều, chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Tuy nhiên, nếu không duy trì được sự tập trung, đội bóng áo cam hoàn toàn có thể phải trả giá trước những pha phản công sắc bén của Morocco.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng nhẹ về phía Hà Lan. Hai đội từng gặp nhau ba lần, trong đó đáng nhớ nhất là chiến thắng 2-1 của đại diện châu Âu tại vòng bảng World Cup 1994.