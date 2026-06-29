Trực tiếp Brazil vs Nhật Bản 0-1 (Hết H1): Vào!!! Sano phá lưới Brazil

goal VÀO!!! Nhật Bản mở tỷ số 1-0

Phút 30: Bàn thắng tuyệt vời của Kaishu Sano. Tiền vệ Nhật Bản cướp bóng từ giữa sân, tự rê bóng để đâm trực diện vào trung lộ trước khi dứt điểm đánh bại Allison. Cú sút của Sano đưa bóng đi chìm, hướng vào góc xa khung thành Brazil.

Brazil hãy tự trách chính mình vì để mất bóng từ giữa sân. Sau đó, Selecao để lộ quá nhiều khoảng trống ở khu vực "zone 14".