Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

MU gục ngã trước Chelsea, ghế của HLV Carrick lung lay

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân

TPO - Lisandro Martinez khiến MU bị phạt đền sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân do đánh nguội Fofana. Trên chấm 11m, Cole Palmer đánh bại thủ thành Lammens, nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

foul MU thua 0-2, hứng chịu trận không thắng thứ 9 liên tiếp. Liệu ghế của Carrick có chính thức đổ?
chelsea-7480.jpg
report Quá khó tin, Chelsea bỏ lỡ bàn thứ 3

90'+10: Barco đón bóng một mình bên cánh trái, anh không chịu áp lực nào nhưng lại đệm bóng lên trời. Bàn thắng thứ 3 vẫn đang ngoảnh mặt với MU.

report Bóng đập xà ngang, quá tiếc cho MU

90'+2: Mbeumo đón bóng ở rìa vòng cấm rồi bắt volley cực căng. Bóng đập xà ngang bật xuống nhưng không đi vào lưới. MU chưa thể ghi bàn danh dự.

gettyimages-2302837397-2048x2048.jpg
time Sẽ có tới 10 phút bù giờ
report Lại là Lammens xuất sắc

84': Estevao nhận bóng rồi tung ra cú sút nguy hiểm. Nhưng Lammens một lần nữa cản phá.

report Hàng thủ MU đang chao đảo

82': Với tâm lý hưng phấn, Chelsea đang tấn công dồn dập. Họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng thủ môn Lammens vẫn chơi tốt, giúp số bàn thua mới dừng lại ở con số 2.

report MU loay hoay trong tình thể hiểm nghèo

75': Các cầu thủ áo đỏ vẫn đang lên bóng, nhưng quá khó cho họ khi đôi chân đã quá nặng nề.

chelsea-8818.jpg
var MU thoát thua bàn thứ 3

71': Thẻ đỏ của Lisandro Martinez đã khiến MU sụp đổ. Các cầu thủ của họ buông xuôi, để Estevao dễ dàng ghi bàn thứ 3. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối vì lỗi việt vị.

report MU suýt thua thêm

68': Hàng thủ áo đỏ để lộ ra nhiều khoảng trống, giúp Chelsea tạo ra cơ hội rõ ràng. May mắn là ở tình huống then chốt, Maguire đã kịp phá bóng giải nguy.

gettyimages-2302835091-2048x2048.jpg
goal 2-0 cho Chelsea

64': Cole Palmer thực hiện cú sút cực căng. Lammens đã chạm tay vào bóng nhưng không thể đẩy bóng ra. 2-0 và Chelsea coi như nắm chắc 3 điểm.

chelsea-1246.jpg
chelsea-9607.jpg
red Lisandro Martinez dính thẻ đỏ, MU nhận phạt đền

61': Trong một pha tranh chấp không có gì đáng nói, Lisandro Martinez đã phi tay thẳng vào mặt Fonfana. Trọng tài xem VAR và rút thẻ vàng thứ 2 cho Lisandro Martinez. Đồng nghĩa MU thiếu người và họ còn bị phạt penalty.

gettyimages-2302843284-2048x2048.jpg
report MU đang lúng túng

55': Sau bàn thua, các cầu thủ MU đang đánh mất sự liên kết. Họ mất bóng liên tục, khiến Chelsea lấn lướt.

chelsea-3281.jpg
goal VÀO, Rogers lập siêu phẩm cho Chelsea

49': Rogers đi bóng qua hàng loạt cầu thủ áo đỏ. Sau đó, trong pha đối mặt Lammens, anh đã bấm bóng nhạy cảm làm tung lưới MU. Chelsea mở điểm ngay từ đầu hiệp 2, mang tới vô vàn khó khăn cho MU.

chelsea-1.jpg
chelsea-4.jpg
chelsea-3.jpg
chelsea-2.jpg
foul Hiệp 2 bắt đầu

46': Chelsea đưa bóng trở lại với cuộc chơi.

foul Hết hiệp 1

Hai đội tạo ra vô số cơ hội, thậm chí đã 2 lần đưa bóng vào lưới của nhau. Nhưng rốt cuộc, tỷ số vẫn là 0-0.

chelsea-vs-mu.jpg
report Lại thêm tình huống bị lãng phí

43': Pedro chớp thời cơ đi bóng áp sát khung thành. Anh dứt điểm vội vàng từ góc hẹp, bóng đi chệch cột. Nếu tạt vào cho đồng đội, chắc chắn cơ hội làm bàn của Chelsea sẽ lớn hơn.

report MU quá lãng phí

42': Diallo một mình một bóng đối mặt thủ môn Chelsea. Lần này, anh lại dứt điểm lên trời. Các cơ hội của Chelsea và MU đều rất rõ nét. Nhưng không hiểu sao họ lại phung phí.

chelsea-vs-mu-3174.jpg
report Chelsea đưa bóng đi trúng cột dọc

39': Rogers vừa có tình huống dứt điểm đưa bóng đập cột. Bóng tìm đến chân tiền vệ Chelsea nhưng tư thế dứt điểm chưa thuận lợi khiến anh không thể làm rung mành lưới.

var MU ghi bàn nhưng không được công nhận

34': Bruno đá phạt góc, Maguire không chiến thành công để Cunha chớp thời cơ đánh đầu vào góc gần. Trọng tài tham khảo VAR và từ chối bàn thắng của MU.

chelsea-vs-mu-5945.jpg
report MU vẫn chưa thể ghi bàn dù cơ hội đến dồn dập

32': Fonfana mắc sai lầm mất bóng tai hại để Diallo băng lên đối mặt thủ môn Chelsea. Lần này, do góc sút hẹp nên chân sút áo đỏ bị từ chối.

report Quá tiếc cho MU

30': Diallo sút rất hiểm từ ngoài vòng cấm. Bóng bật ra đến chân Mbeumo. Anh chuyền vào để Cunha băng cắt nhưng hậu vệ Chelsea đã giải nguy. Đây là cơ hội nguy hiểm thứ 3 liên tiếp mà MU tạo ra.

chelsea-vs-mu-9161.jpg
report Thêm cơ hội bị MU bỏ lỡ

23': Cunha được đồng đội đặt vào tư thế thuận lợi. Tiếc rằng trong pha chạm bóng, anh lại xử lý không tốt, lỡ mất cơ hội dứt điểm.

gettyimages-2302312605-2048x2048.jpg
report Quá tiếc cho MU

19': Mbeumo mở đầu pha phản công rất thoáng của MU. Anh chuyền sang cánh trái đặt Bruno vào thế đối mặt thủ môn. Tuy nhiên cú đá của tiền vệ 32 tuổi lại đi lên trời, ném đi cơ hội mười mươi để MU mở điểm.

gettyimages-2302312604-2048x2048.jpg
report Bóng đã vào lưới MU nhưng bàn thắng không được công nhận

14': Dalot phá bóng phiêu lưu tạo điều kiện để Chelsea tấn công. Sau đó, Pedro Neto có bóng, dứt điểm từ cánh phải. Bóng bật ra đến vị trí của Estevao. Cầu thủ này dứt điểm tung lưới nhưng trọng tài từ chối vì lỗi việt vị.

report Không vào, MU đáp trả

9': Dalot kéo bóng lên dũng mãnh, sau đó anh chuyền lại để Bruno kiến tạo cho Santos dứt điểm. Tuy nhiên cú đá lại đi chệch cột trong gang tấc.

chelsea-mu-2.jpg
report Không được!

8': Thấy Lammens băng lên cao, tiền vệ Chelsea thử sức mình với cú sút từ rất xa. Tuy nhiên thủ môn MU đã kịp băng về.

report 2 đội đang đá rát

5': MU pressing liên tục trong khi Chelsea cũng vào bóng quyết liệt, biến thế trận trở nên căng thẳng từ những phút đầu.

chelsea-mu-1.jpg
foul Trận đấu bắt đầu

1': MU là đội giao bóng trước.

report Đội hình ra sân của 2 đội không có một tiền đạo thực sự

Trong đội hình ra sân của 2 đội, không xuất hiện bất cứ tiền đạo cắm nào thực thụ. MU mất Sesko trong khi Chelsea vắng Joao Pedro. Đó là lý do họ để tiền vệ Rogers đá cao nhất còn MU tin vào Mbeumo.

capture.jpg
report Tần suất bàn thắng từ cả hai phía

Trong 50 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, có tới 58% số trận xuất hiện kịch bản cả hai đội cùng ghi bàn, cho thấy tính chất cởi mở và căng thẳng của cuộc đại chiến này.

skysports-cole-palmer-chelsea_6770864.jpg
report Bữa tiệc rượt đuổi kịch tính nhất thập kỷ

Chelsea và MU sở hữu cặp đấu được coi là ngược dòng hay nhất thập kỷ ở Ngoại hạng Anh. Màn so tài tại Stamford Bridge ngày 04/04/2024 đi vào lịch sử khi Cole Palmer hoàn tất cú hat-trick bằng 2 bàn thắng ở các phút 90+10' và 90+11', giúp Chelsea lội ngược dòng thắng nghẹt thở 4-3 dù bị dẫn 2-3 trước đó.

Palmer-Jackson.jpg
report Chelsea sợ sân của MU

Chelsea từng trải qua chuỗi hơn 11 năm liên tiếp không biết mùi chiến thắng khi làm khách tại "Nhà hát của những giấc mơ" trong khuôn khổ Premier League (kể từ tháng 5/2013). Nhưng hôm nay họ là chủ nhà nên cái dớp này sẽ không phải là vấn đề của The Blues.

chelsea-vs-malmo-2-6919.jpg
report 2 bên sẽ lại hòa nhau?

Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, cuộc so tài giữa Chelsea và MU giữ kỷ lục là cặp đấu có nhiều kết quả hòa nhất (hơn 26 trận chia điểm), trong đó có giai đoạn đôi bên hòa nhau liên tiếp 5 trận từ năm 2020 đến 2022.

MU vs Chelsea.jpg
report MU đang lấn lướt Chelsea về đối dầu

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 199 lần trên mọi đấu trường: Manchester United chiếm ưu thế với 85 chiến thắng, Chelsea có 57 chiến thắng, và 57 trận kết thúc với tỷ số hòa.

nhan dinh chelsea vs mu.jpg
dfqror7owzulq5fa7hb3hvc24s3mn4j78q3mwfhad3wuywyzwwfsbfx8eeoqno7klru.jpg

Sau thất bại bẽ bàng 0-3 ngay tại Old Trafford trước Bournemouth - trận thua thứ 3 trên sân nhà trước đối thủ này trong 4 mùa giải gần đây - tương lai của HLV Michael Carrick tưởng chừng đã đi đến hồi kết.

Dẫu vậy, ban lãnh đạo đội bóng bất ngờ quyết định trao thêm thời gian cho ông, phần lớn nhờ vào sự kiên nhẫn và ủng hộ từ người hâm mộ. Quỷ đỏ đang chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường (6 trận tại Premier League), tụt xuống vị trí thứ 16 và chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm.

Với vỏn vẹn 7 điểm sau 8 vòng đấu, đây là khởi đầu tệ hại nhất của câu lạc bộ kể từ mùa giải 1986/87. Đây thực sự là gánh nặng đặt lên vai Carrick, yêu cầu ông phải thay đổi, trước mắt là trong trận gặp Chelsea.

arsenal-fc-v-chelsea-fc-premier-league-2026-27-10.jpg

Rất may cho MU là đối thủ của họ cũng không khá hơn nhiều. Dù đang xếp trên MU 11 bậc và hơn 6 điểm, song Chelsea của HLV Alonso cũng đang trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng. Đội bóng Tây London vừa liên tiếp nhận hai thất bại đau đớn: để thua trắng 0-2 trước đại kình địch Tottenham trên sân nhà khi vắng chân sút chủ lực Joao Pedro, rồi sau đó bị Liverpool loại khỏi vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh trên chấm luân lưu.

Hàng phòng ngự The Blues trở nên lỏng lẻo báo động khi nhận tới 15 bàn thua - tệ nhất trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng, chỉ xếp sau Crystal Palace và Ipswich Town, đồng thời để lọt lưới trung bình 2 bàn mỗi trận sân nhà.

Lịch sử đối đầu cũng mở ra hy vọng cho đội khách, khi Chelsea từng để thua MU ở cả 2 lượt trận mùa trước và chỉ thắng vỏn vẹn 3 trong 19 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên. Liệu MU sẽ vượt ải hay Chelsea sẽ tìm lại niềm vui trên sân nhà?

Xem thêm

#Chelsea vs MU #trực tiếp bóng đá #Manchester United #Chelsea #Michael Carrick #HLV Alonso #Premier League

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026

Sôi động giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026

TPO - Sáng 31/10, tại Sân Havana (Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, TP Hà Nội), báo Tiền Phong tổ chức giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026, chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày báo Tiền Phong ra số báo đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026) và 35 năm báo Hoa học trò ra số báo đầu tiên (15/10/1991 - 15/10/2026).

Nam Định ngược dòng đánh bại Thể Công Viettel

TPO - Dẫn bàn trước đối thủ nhờ pha lập công của Wesley nhưng Thể Công Viettel không bảo vệ được thành quả khi để Nam Định ngược dòng đánh bại 3-1 trong cuộc đối đầu ở vòng 6 LPBank V.League 2026/27, diễn ra tối 31/10 trên sân Thiên Trường.

Elite Fitness tuổi 16: Đầu tư toàn diện, nâng chuẩn trải nghiệm tập luyện

Elite Fitness tuổi 16: Đầu tư toàn diện, nâng chuẩn trải nghiệm tập luyện

Đánh dấu hành trình 16 năm phát triển, Elite Fitness đẩy mạnh đầu tư vào hệ sinh thái tập luyện, công nghệ số và chất lượng dịch vụ nhằm cá nhân hóa trải nghiệm cho hội viên. Cùng chiến lược nâng cấp toàn diện, thương hiệu chuẩn bị khai trương câu lạc bộ mới tại HUD Tower, 37 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Nhận định Bayern Munich vs Dortmund, 00h30 ngày 1/11: Mọi ánh mắt đổ dồn vào Kane

Nhận định Bayern Munich vs Dortmund, 00h30 ngày 1/11: Mọi ánh mắt đổ dồn vào Kane

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Dortmund, 00h30 ngày 1/11, vòng 8 Bundesliga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trở lại sau khi giành Quả bóng Vàng 2026, Harry Kane đứng trước cơ hội khẳng định vị thế trong trận Der Klassiker đầu tiên của mùa giải, nơi Bayern Munich và Dortmund đang cùng chia sẻ ngôi đầu Bundesliga.

Bóng đá Việt Nam: Sau chu kỳ lịch sử và sức ép ngàn cân của nhiệm kỳ 10

Bóng đá Việt Nam: Sau chu kỳ lịch sử và sức ép ngàn cân của nhiệm kỳ 10

TPO - Trong bối cảnh nguồn lực đã có dấu hiệu tới hạn, bóng đá Việt Nam đang hướng đến những cột mốc mới đầy thách thức. Bộ máy Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 10 liệu có thể tạo nên đột phá hay gãy dưới sức ép từ sự kỳ vọng của giới hâm mộ là câu hỏi khó trả lời.

U17 Việt Nam bước ra sân chơi World Cup: Ai có thể trở thành ngôi sao mới?

U17 Việt Nam bước ra sân chơi World Cup: Ai có thể trở thành ngôi sao mới?

TPO - Đội tuyển U17 Việt Nam đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết để sẵn sàng cho World Cup sắp tới. Trong hành trình chinh phục thử thách, 5 gương mặt xuất sắc dưới đây hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, có thể trở thành ngôi sao mới ở sân chơi thế giới.

Nhận định Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 31/10: Đại chiến trên đỉnh

Nhận định Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 31/10: Đại chiến trên đỉnh

TPO - Nhận định bóng đá Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là một trận đại chiến trên đỉnh BXH, và cũng là bài test hạng nặng, kiểm chứng bản lĩnh thực sự của hiện tượng SLNA trước nhà đương kim vô địch CAHN.

Hải Phòng vs Đồng Nai

Nhận định Hải Phòng vs Đồng Nai, 18h00 ngày 31/10: Lạch Tray rực lửa

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Đồng Nai, vòng 6 LPBank V. League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hải Phòng đang khát khao tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận thiếu ổn định. Liệu điểm tựa Lạch Tray có giúp đội bóng đất Cảng giành trọn 3 điểm, hay đội khách sẽ tạo nên bất ngờ?

Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng trên sân nhà

Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng trên sân nhà

TPO - Dẫn trước Hà Tĩnh 1-0 đến gần cuối trận nhưng rồi Thanh Hóa lại để thủng lưới và đánh rơi chiến thắng. Chia điểm 1-1 trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh nối dài mạch không thắng ở LPBank V.League lên 3 trận và có nguy cơ rơi xuống gần nhóm xuống hạng.

Hà Nội ngược dòng khiến Ninh Bình trắng tay tại Hàng Đẫy

TPO - Sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Lê Phát nhưng Ninh Bình không bảo vệ được thành quả khi để CLB Hà Nội ngược dòng đánh bại 2-1 trong cuộc đối đầu ở vòng 6 LPBank V.League 2026/27. Kết quả khiến đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua đầu bảng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe