Trực tiếp bóng đá Chelsea vs MU 0-0 (H1): Không vào!!! Chelsea bị từ chối bàn thắng

TPO - Lưới MU rung lên sau pha dứt điểm bên phía Chelsea nhưng bàn thắng không được công nhận cho đội chủ nhà.

report Thêm cơ hội bị MU bỏ lỡ 23': Cunha được đồng đội đặt vào tư thế thuận lợi. Tiếc rằng trong pha chạm bóng, anh lại xử lý không tốt, lỡ mất cơ hội dứt điểm. report Quá tiếc cho MU 19': Mbeumo mở đầu pha phản công rất thoáng của MU. Anh chuyền sang cánh trái đặt Bruno vào thế đối mặt thủ môn. Tuy nhiên cú đá của tiền vệ 32 tuổi lại đi lên trời, ném đi cơ hội mười mươi để MU mở điểm. report Bóng đã vào lưới MU nhưng bàn thắng không được công nhận 14': Dalot phá bóng phiêu lưu tạo điều kiện để Chelsea tấn công. Sau đó, Pedro Neto có bóng, dứt điểm từ cánh phải. Bóng bật ra đến vị trí của Estevao. Cầu thủ này dứt điểm tung lưới nhưng trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. report Không vào, MU đáp trả 9': Dalot kéo bóng lên dũng mãnh, sau đó anh chuyền lại để Bruno kiến tạo cho Santos dứt điểm. Tuy nhiên cú đá lại đi chệch cột trong gang tấc. report Không được! 8': Thấy Lammens băng lên cao, tiền vệ Chelsea thử sức mình với cú sút từ rất xa. Tuy nhiên thủ môn MU đã kịp băng về. report 2 đội đang đá rát 5': MU pressing liên tục trong khi Chelsea cũng vào bóng quyết liệt, biến thế trận trở nên căng thẳng từ những phút đầu. foul Trận đấu bắt đầu 1': MU là đội giao bóng trước. report Đội hình ra sân của 2 đội không có một tiền đạo thực sự Trong đội hình ra sân của 2 đội, không xuất hiện bất cứ tiền đạo cắm nào thực thụ. MU mất Sesko trong khi Chelsea vắng Joao Pedro. Đó là lý do họ để tiền vệ Rogers đá cao nhất còn MU tin vào Mbeumo. report Tần suất bàn thắng từ cả hai phía Trong 50 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, có tới 58% số trận xuất hiện kịch bản cả hai đội cùng ghi bàn, cho thấy tính chất cởi mở và căng thẳng của cuộc đại chiến này. report Bữa tiệc rượt đuổi kịch tính nhất thập kỷ Chelsea và MU sở hữu cặp đấu được coi là ngược dòng hay nhất thập kỷ ở Ngoại hạng Anh. Màn so tài tại Stamford Bridge ngày 04/04/2024 đi vào lịch sử khi Cole Palmer hoàn tất cú hat-trick bằng 2 bàn thắng ở các phút 90+10' và 90+11', giúp Chelsea lội ngược dòng thắng nghẹt thở 4-3 dù bị dẫn 2-3 trước đó. report Chelsea sợ sân của MU Chelsea từng trải qua chuỗi hơn 11 năm liên tiếp không biết mùi chiến thắng khi làm khách tại "Nhà hát của những giấc mơ" trong khuôn khổ Premier League (kể từ tháng 5/2013). Nhưng hôm nay họ là chủ nhà nên cái dớp này sẽ không phải là vấn đề của The Blues. report 2 bên sẽ lại hòa nhau? Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, cuộc so tài giữa Chelsea và MU giữ kỷ lục là cặp đấu có nhiều kết quả hòa nhất (hơn 26 trận chia điểm), trong đó có giai đoạn đôi bên hòa nhau liên tiếp 5 trận từ năm 2020 đến 2022. report MU đang lấn lướt Chelsea về đối dầu Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 199 lần trên mọi đấu trường: Manchester United chiếm ưu thế với 85 chiến thắng, Chelsea có 57 chiến thắng, và 57 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Sau thất bại bẽ bàng 0-3 ngay tại Old Trafford trước Bournemouth - trận thua thứ 3 trên sân nhà trước đối thủ này trong 4 mùa giải gần đây - tương lai của HLV Michael Carrick tưởng chừng đã đi đến hồi kết.

Dẫu vậy, ban lãnh đạo đội bóng bất ngờ quyết định trao thêm thời gian cho ông, phần lớn nhờ vào sự kiên nhẫn và ủng hộ từ người hâm mộ. Quỷ đỏ đang chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường (6 trận tại Premier League), tụt xuống vị trí thứ 16 và chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm.

Với vỏn vẹn 7 điểm sau 8 vòng đấu, đây là khởi đầu tệ hại nhất của câu lạc bộ kể từ mùa giải 1986/87. Đây thực sự là gánh nặng đặt lên vai Carrick, yêu cầu ông phải thay đổi, trước mắt là trong trận gặp Chelsea.

Rất may cho MU là đối thủ của họ cũng không khá hơn nhiều. Dù đang xếp trên MU 11 bậc và hơn 6 điểm, song Chelsea của HLV Alonso cũng đang trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng. Đội bóng Tây London vừa liên tiếp nhận hai thất bại đau đớn: để thua trắng 0-2 trước đại kình địch Tottenham trên sân nhà khi vắng chân sút chủ lực Joao Pedro, rồi sau đó bị Liverpool loại khỏi vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh trên chấm luân lưu.

Hàng phòng ngự The Blues trở nên lỏng lẻo báo động khi nhận tới 15 bàn thua - tệ nhất trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng, chỉ xếp sau Crystal Palace và Ipswich Town, đồng thời để lọt lưới trung bình 2 bàn mỗi trận sân nhà.

Lịch sử đối đầu cũng mở ra hy vọng cho đội khách, khi Chelsea từng để thua MU ở cả 2 lượt trận mùa trước và chỉ thắng vỏn vẹn 3 trong 19 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên. Liệu MU sẽ vượt ải hay Chelsea sẽ tìm lại niềm vui trên sân nhà?