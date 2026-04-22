Trực tiếp bán kết U17 Việt Nam vs U17 Australia 1-1 (H2): VAR lại cho U17 Việt Nam hưởng penalty, có bàn gỡ hòa

TPO - Ít phút sau tình huống bị VAR can thiệp, từ chối quả 11m cho tuyển U17 Việt Nam, tổ VAR tiếp tục can thiệp, mang lại quả penalty cho Đại Nhân sau khi anh bị cản ngã trong vòng cấm. Và Mạnh Cường đã đánh đầu bồi ghi bàn gỡ 1-1 sau khi cú sút của Đại Nhân dội cột bật ra.

foul Hết hiệp 1, tỷ số là 1-1 Một hiệp đấu thành công của U17 Việt Nam. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cầu thủ áo đỏ đã gỡ hòa sau hàng loạt pha hãm thành, dồn đối thủ vào thế chống đỡ vất vả. goal VÀO, U17 Việt Nam ghi bàn sau 2 cú dứt điểm 45'+4: Đại Nhân dứt điểm không thành nhưng đồng đội của anh là Mạnh Cường đã băng vào đội đầu chuẩn xác. Tỷ số là 1-1. var Trọng tài lại xem VAR, liệu có penalty cho U17 Việt Nam? 45': Trong nỗ lực giành bóng gần cầu môn, Đại Nhân đã bị cầu thủ áo vàng ngáng chân. Trọng tài tiếp tục cân nhắc VAR. Lần này, liệu trọng tài có từ chối cơ hội của U17 Việt Nam? report Không có penalty cho U17 Việt Nam Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không cho U17 Việt Nam hưởng phạt đền. Đây là một tình huống gây tranh cãi vì O'Carroll không chạm bóng trước khi tác động tới Sỹ Bách. penalty Penalty cho U17 Việt Nam ​ 38': Sỹ Bách đi bóng mạnh mẽ từ sân nhà rồi băng lên đột nhập vòng cấm. O'Carroll nỗ lực xoạc bóng nhưng không thành. Trọng tài thổi phạt đền cho U17 Việt Nam. report Nguy hiểm 37': Vẫn là cái chân trái của Becvinovski. Tiền đạo này đi bóng cắt ngang vòng cấm rồi dứt điểm căng. Bóng đập chân cầu thủ U17 Việt Nam đi ra ngoài. report U17 Việt Nam vẫn khó áp sát vòng cấm 32': Các pha triển khai bóng của U17 Việt Nam là khá mượt nhưng khi áp sát vòng cấm, các cầu thủ bí ý tưởng do bị vây bắt. Vì vậy mà dù cầm bóng nhiều hơn nhưng U17 Việt Nam không tạo ra nhiều pha bóng sóng gió. report Không vào, Văn Dương nỗ lực dứt điểm 26': Trước vòng vây của hàng thủ U17 Australia, Văn Dương xử lý khéo léo rồi tung ra cú đá hiểm hóc. Tiếc rằng bóng đi sát sạt cột dọc. report Nguy hiểm 25': Từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ U17 Việt Nam, các cầu thủ áo vàng đã phối hợp nhanh và dứt điểm. Cú sút của chân sút Australia đi sát sạt cột dọc. report Thế trận vẫn khó khăn với U17 Việt Nam 20': Các pha phối hợp của U17 Việt Nam dường như đang bị bắt bài. U17 Australia áp sát quyết liệt khiến đội bóng áo đỏ khó tiếp cận vòng cấm. report Tiếc quá, U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội 17': Nguyễn Lực nhận bóng rất thoáng bên cánh phải. Bên trong Văn Dương nhập thành và sẵn sàng dứt điểm cắt mặt nhưng cú căng ngang của Nguyễn Lực lại đi quá nhẹ. report U17 Việt Nam cải thiện thế trận 14': Sau bàn thua đáng tiếc, U17 Việt Nam đang cầm bóng tốt hơn, tổ chức lên bóng tuần tự hơn. Nguyễn Lực vừa thực hiện pha sút phạt hàng rào nguy hiểm nhưng thủ môn Australia đã chủ động. goal VÀO, Australia mở điểm bằng siêu phẩm ​ 9': Sau pha bỏ lỡ của Đại Nhân, U17 Australia đã mở điểm bằng siêu phẩm sút xa của Becvinovski. Tiền đạo này xoay người mềm mại rồi tung cú đá trái phá bằng chân trái găm bóng vào góc chữ A. report U17 Việt Nam đang cố gắng phòng thủ ​ 8': Trong thời gian đầu, U17 Australia đang dâng cao sức ép. Họ luân chuyển bóng khá mượt khiến U17 Việt Nam gần như chỉ biết phòng ngự. report Không vào, may mắn cho U17 Việt Nam 2': Các cầu thủ áo vàng đã tổ chức một pha dàn xếp bóng bổng rất hiệu quả. Bóng được tạt vào góc xa để một cầu thủ áp sát. Cú đánh đầu đã đánh bại thủ môn Xuân Hòa nhưng bóng đi ra ngoài trong gang tấc. foul Trận đấu bắt đầu report U17 Việt Nam và U17 Australia, đội nào sẽ lập kỷ lục Ở giải U16/U17 Đông Nam Á (nay là ASEAN U17 Boys' Championship), đội vô địch nhiều nhất đang là Thái Lan, Việt Nam và Australia. Nhưng Thái Lan đã bị loại sớm. Do vậy, đội nào thắng ở cặp Việt Nam và Australia tối nay, đội đó sẽ rộng đường lập kỷ lục trở thành cái tên giàu thành tích nhất ở sân chơi Đông Nam Á. ​ report Lợi thế thể lực thuộc về Australia U17 Australia còn có lợi thế khi họ được nghỉ tới 4 ngày để chuẩn bị cho trận này. Trong khi đó U17 Việt Nam chỉ có 3. Trận cuối, các cầu thủ Australia cũng thi đấu như đi dạo vẫn thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Campuchia. ​ report Đội hình ra sân của U17 Australia Allen, Milliner, Ashburner, Savic, Nasiri, Demuth, Becvinovski, O'Carroll, Brown, Gerald, Sikora report Đội hình ra sân của U17 Việt Nam Những cái tên như Sỹ Bách, Nguyễn Lực... vẫn đá chính. Nhìn chung HLV Roland không xáo trộn đội hình so với 3 trận vòng bảng.

Cuộc chạm trán giữa U17 Việt Nam và U17 Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026 được xem như trận đấu quyết định sớm cho ngôi vô địch, bởi đây là hai đội thể hiện phong độ thuyết phục nhất từ đầu giải. U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng A, ghi 14 bàn và chưa để lọt lưới lần nào.

Ở chiều ngược lại, U17 Australia cũng toàn thắng, có 15 pha lập công và giữ sạch lưới tuyệt đối. Việc nhiều ứng viên đáng chú ý như U17 Thái Lan hay U17 Indonesia đã dừng bước càng khiến màn đối đầu này trở thành tâm điểm của giải đấu.

Điểm đáng chú ý của U17 Việt Nam nằm ở sự ổn định trong cách vận hành lối chơi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng trẻ áo đỏ cho thấy hình ảnh một tập thể thi đấu kỷ luật, tổ chức tốt và biết cách giải quyết trận đấu bằng sự hiệu quả thay vì chỉ dựa vào cảm hứng.

Hàng công ghi bàn đều đặn, trong khi hàng thủ duy trì sự chắc chắn cao, giúp U17 Việt Nam đi qua vòng bảng theo cách gần như trọn vẹn. Đó là nền tảng để đội bóng bước vào trận bán kết với sự tự tin lớn, dù đối thủ bên kia chiến tuyến được đánh giá rất cao về thể hình, tốc độ và sức mạnh.

Trước giờ bóng lăn, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ U17 Australia và nắm được những điểm mạnh đáng chú ý của đối thủ. Theo ông, đây chắc chắn sẽ là thử thách rất lớn, nhưng U17 Việt Nam đã chuẩn bị những phương án cần thiết để hạn chế sức mạnh bên kia chiến tuyến và hướng tới màn trình diễn tốt nhất.

Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh các học trò đang có trạng thái tinh thần tích cực, sẵn sàng bước vào trận đấu quan trọng nhất kể từ đầu giải. Ông đánh giá đây là thời điểm để đội thể hiện năng lực sau quãng chuẩn bị dài hơi, đồng thời khẳng định toàn đội luôn cố gắng đem đến những điều tốt nhất để cầu thủ có thể chơi tự tin và tìm kiếm kết quả thuận lợi.

