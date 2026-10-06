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Kinh tế

Nhiệt điện Cần Thơ chủ động phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn trong sản xuất

P.V

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 04/10 và Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tháng 10/2026, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kiểm tra, huấn luyện và thực hành chữa cháy, góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) và bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất.

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Tuyên truyền Tháng PCCC tại cổng Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I - Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty đã triển khai nhiều nội dung tuyên truyền về an toàn phòng cháy, chữa cháy; cập nhật các quy định, chỉ đạo mới và thông tin về những vụ cháy, sự cố để người lao động chủ động phòng ngừa trong quá trình làm việc. Trong tháng 10, Công ty tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và Tháng an toàn PCCC, CNCH; phổ biến các tài liệu hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, tại nơi làm việc và trong gia đình đến CBCNV.

Công ty chú trọng trang bị kiến thức và kỹ năng thực tế cho lực lượng làm công tác PCCC. 11 CBCNV được đào tạo nghiệp vụ kiểm tra về PCCC với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Trường Đại học PCCC; đồng thời tổ chức hướng dẫn kiến thức, kỹ năng xử lý đám cháy ban đầu và sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng cho người lao động.

Các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở cũng được rà soát, cập nhật và thực hành theo kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty đã tổ chức các buổi thực tập phương án PCCC tại Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I và Khu Quản lý vận hành và sửa chữa, qua đó kiểm tra khả năng phối hợp và xử lý tình huống của lực lượng PCCC tại chỗ.

Qua công tác tự kiểm tra, Công ty duy trì việc theo dõi, phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn PCCC. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty đã thực hiện 09 đợt kiểm tra theo kế hoạch, kết hợp kiểm tra thường xuyên, kiểm tra trước các dịp lễ, Tết và kiểm tra định kỳ. Các kiến nghị phát sinh qua kiểm tra đều được theo dõi, xử lý; 15/15 kiến nghị được khắc phục, không còn tồn tại chưa giải quyết.

Hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tháng 10/2026, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ duy trì các giải pháp đồng bộ: tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động nhận diện nguy cơ và thực hiện đúng các quy định về an toàn PCCC của người lao động; sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị và hoạt động sản xuất.

#phòng cháy #chữa cháy #an toàn #Nhiệt điện Cần Thơ #đào tạo #cứu nạn

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