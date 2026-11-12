Làm rõ trách nhiệm vụ đường tránh Cao Bằng hư hỏng

TPO - Ngày 10/11, thông tin về tiến độ sửa chữa hư hỏng ở đoạn đường nối tiếp đường tránh Cao Bằng, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, nhà thầu cam kết xong trong tháng 11. Cùng với đó, liên ngành tỉnh đã kiểm tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các đơn vị liên quan.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng Trịnh Thị Thảo cho biết, việc sửa chữa đoạn đường nối tiếp tuyến tránh trung tâm Cao Bằng đã cơ bản hoàn thành. “Sau khi thảm vá các vị trí bị bong bật, các đơn vị thi công đang huy động vật liệu để thảm lại nhựa mặt đường. Các doanh nghiệp dự án và đơn vị thi công cam kết hoàn thành công việc trong tháng 11” – bà Thảo thông tin.

Đoạn đường nối tiếp tuyến đường tránh Cao Bằng chưa sửa chữa xong. Ảnh chụp ngày 9/11.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, mặc dù vừa đưa vào sử dụng, nhưng tuyến đường nối tiếp tuyến tránh trung tâm Cao Bằng đoạn từ Quốc lộ 3 đến đường Võ Nguyên Giáp, dài khoảng 1 km đã nham nhở ổ gà. Nhiều vị trí hư hỏng, có nơi phải căng rào, đặt biển cảnh báo; tốc độ phương tiện lưu thông được hạ xuống 50 km/h, hạn chế nhiều loại xe. Đáng chú ý, lòng đường hẹp, không có dải phân cách giữa, trong khi các điểm hư hỏng và công trường sửa chữa tiếp tục thu hẹp mặt đường.

Đến ngày 9/11, việc sửa chữa các vị trí hư hỏng chưa được các đơn vị thi công hoàn thành.

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cho biết, tình trạng mặt đường xảy ra thuộc đoạn tuyến do liên danh nhà đầu tư dự án đô thị số 7A đầu tư, xây dựng. Liên danh các nhà đầu tư bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang

Lớp kết cấu nhựa mặt đường tạm chịu tải thấp

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, Sở đã thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra thực tế mặt đường hư hỏng tại đoạn đường nối tiếp tuyến đường tránh. Theo biên bản kiểm tra, đoạn hư hỏng có chiều dài hơn 500 m, thuộc Dự án Phát triển đô thị số 7A. Đây là đoạn đường tạm, mặt đường rộng 7,5 m, không có dải phân cách giữa, kết cấu láng nhựa ba lớp.

“Tình trạng bong bật lớp láng nhựa, xuất hiện ổ gà, lồi lõm được xác định trên diện tích khoảng 392 m², tương đương 10% diện tích mặt đường đoạn tuyến, ảnh hưởng độ êm thuận và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông” – báo cáo của Sở Xây dựng Cao Bằng nêu.

Do đường hư hỏng và công trường thi công dở dang, đoạn đường phải cắm biển hạn chế xe qua lại. Ảnh chụp ngày 9/11.

Về nguyên nhân, Sở Xây dựng xác định, do lớp kết cấu láng nhựa của mặt đường tạm có khả năng chịu tải thấp. Sau khi tuyến tránh được đưa vào khai thác, lưu lượng và tải trọng phương tiện qua đoạn đường này tăng, vượt khả năng chịu tải của kết cấu, dẫn đến bong bật và hình thành ổ gà. Việc bố trí biển báo, rào chắn ban đầu chưa đầy đủ, thiếu đèn cảnh báo ban đêm cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Về trách nhiệm, báo cáo của Sở Xây dựng xác định, liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang, nhà đầu tư Dự án 7A, phải chịu trách nhiệm khắc phục toàn bộ hư hỏng bằng nguồn vốn của mình, không sử dụng ngân sách nhà nước. Công ty CP Quản lý đường bộ Cao Bằng có trách nhiệm thực hiện bảo hành, sửa chữa theo hợp đồng.