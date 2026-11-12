Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Làm rõ trách nhiệm vụ đường tránh Cao Bằng hư hỏng

Trọng Đảng

TPO - Ngày 10/11, thông tin về tiến độ sửa chữa hư hỏng ở đoạn đường nối tiếp đường tránh Cao Bằng, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, nhà thầu cam kết xong trong tháng 11. Cùng với đó, liên ngành tỉnh đã kiểm tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các đơn vị liên quan.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng Trịnh Thị Thảo cho biết, việc sửa chữa đoạn đường nối tiếp tuyến tránh trung tâm Cao Bằng đã cơ bản hoàn thành. “Sau khi thảm vá các vị trí bị bong bật, các đơn vị thi công đang huy động vật liệu để thảm lại nhựa mặt đường. Các doanh nghiệp dự án và đơn vị thi công cam kết hoàn thành công việc trong tháng 11” – bà Thảo thông tin.

tp_5-9981.jpg
Đoạn đường nối tiếp tuyến đường tránh Cao Bằng chưa sửa chữa xong. Ảnh chụp ngày 9/11.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, mặc dù vừa đưa vào sử dụng, nhưng tuyến đường nối tiếp tuyến tránh trung tâm Cao Bằng đoạn từ Quốc lộ 3 đến đường Võ Nguyên Giáp, dài khoảng 1 km đã nham nhở ổ gà. Nhiều vị trí hư hỏng, có nơi phải căng rào, đặt biển cảnh báo; tốc độ phương tiện lưu thông được hạ xuống 50 km/h, hạn chế nhiều loại xe. Đáng chú ý, lòng đường hẹp, không có dải phân cách giữa, trong khi các điểm hư hỏng và công trường sửa chữa tiếp tục thu hẹp mặt đường.

Đến ngày 9/11, việc sửa chữa các vị trí hư hỏng chưa được các đơn vị thi công hoàn thành.

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cho biết, tình trạng mặt đường xảy ra thuộc đoạn tuyến do liên danh nhà đầu tư dự án đô thị số 7A đầu tư, xây dựng. Liên danh các nhà đầu tư bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang

Lớp kết cấu nhựa mặt đường tạm chịu tải thấp

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, Sở đã thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra thực tế mặt đường hư hỏng tại đoạn đường nối tiếp tuyến đường tránh. Theo biên bản kiểm tra, đoạn hư hỏng có chiều dài hơn 500 m, thuộc Dự án Phát triển đô thị số 7A. Đây là đoạn đường tạm, mặt đường rộng 7,5 m, không có dải phân cách giữa, kết cấu láng nhựa ba lớp.

“Tình trạng bong bật lớp láng nhựa, xuất hiện ổ gà, lồi lõm được xác định trên diện tích khoảng 392 m², tương đương 10% diện tích mặt đường đoạn tuyến, ảnh hưởng độ êm thuận và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông” – báo cáo của Sở Xây dựng Cao Bằng nêu.

tp_12-9862.jpg
Do đường hư hỏng và công trường thi công dở dang, đoạn đường phải cắm biển hạn chế xe qua lại. Ảnh chụp ngày 9/11.

Về nguyên nhân, Sở Xây dựng xác định, do lớp kết cấu láng nhựa của mặt đường tạm có khả năng chịu tải thấp. Sau khi tuyến tránh được đưa vào khai thác, lưu lượng và tải trọng phương tiện qua đoạn đường này tăng, vượt khả năng chịu tải của kết cấu, dẫn đến bong bật và hình thành ổ gà. Việc bố trí biển báo, rào chắn ban đầu chưa đầy đủ, thiếu đèn cảnh báo ban đêm cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Về trách nhiệm, báo cáo của Sở Xây dựng xác định, liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang, nhà đầu tư Dự án 7A, phải chịu trách nhiệm khắc phục toàn bộ hư hỏng bằng nguồn vốn của mình, không sử dụng ngân sách nhà nước. Công ty CP Quản lý đường bộ Cao Bằng có trách nhiệm thực hiện bảo hành, sửa chữa theo hợp đồng.

Xem thêm

#đường tránh Cao Bằng #đường tránh Cao Bằng #hư hỏng mặt đường #Sở Xây dựng Cao Bằng #TNR Holdings Việt Nam #Dự án đô thị 7A #sửa chữa đường #an toàn giao thông

Cùng chuyên mục

Cần 1.800 tỷ đồng sửa chữa Quốc lộ 80 qua An Giang nhưng không có vốn

Cần 1.800 tỷ đồng sửa chữa Quốc lộ 80 qua An Giang nhưng không có vốn

TPO - Lý giải tình trạng Quốc lộ 80 xuống cấp, lãnh đạo Sở Xây dựng An Giang cho biết, do lưu lượng phương tiện hiện tăng hơn 10 lần so với thiết kế ban đầu. Để nâng cấp, dự kiến tổng mức đầu tư cần khoảng 1.800 tỷ đồng, nhưng chưa thể triển khai do khó khăn về nguồn vốn.

Hàng nghìn hộ dân ở Nghệ An 'khát' nước sạch

Hàng nghìn hộ dân ở Nghệ An 'khát' nước sạch

TPO - Đường ống cấp nước đã được lắp đặt nhiều năm nhưng chưa thể vận hành, khiến hàng nghìn hộ dân ở phường Vinh Phú (Nghệ An) vẫn phải dùng nước giếng khoan, tốn kém chi phí lọc và lo ngại chất lượng nước sinh hoạt.

Sông Cha 'kêu cứu'

Sông Cha 'kêu cứu'

TPO - “Bất an” là cụm từ lột tả rõ nhất nỗi lòng của người dân sống ven sông Krông Nô (sông Cha) khi tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Thậm chí, có người phải rời nhà đi ngủ nơi khác mỗi khi đêm xuống vì sợ sạt lở có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Thái Nguyên tạm dừng khởi công Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức sau phản ứng của dân

Thái Nguyên tạm dừng khởi công Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức sau phản ứng của dân

TPO - Lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, hơn 400 hộ dân tổ dân phố Đầm Mương (phường Phúc Thuận) kiến nghị di chuyển vị trí Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức. Trước phản ứng của người dân, tỉnh Thái Nguyên đã tạm dừng khởi công, giao Thanh tra tỉnh rà soát các nội dung phản ánh.

Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

TPO - Sau phản ánh về bãi cọc bê tông phân chia vùng nuôi vẹm đe doạ an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Kênh Mới, ngành chức năng Cà Mau yêu cầu địa phương chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ số cọc đã cắm, hoàn thành trước ngày 15/11, để bảo đảm an toàn giao thông thủy và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân.

Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

TPO - Lượng rác khổng lồ tồn đọng tại Khu liên hợp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, nhiều năm qua chưa được xử lý triệt để. Những núi rác chất cao, ngày đêm bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe