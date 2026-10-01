Khép lại hành trình bóng chuyền Sinh viên toàn quốc 2026, hướng tới VCK bóng đá

Ngày 1/10/2026, hành trình kéo dài gần 1 tháng của môn Bóng chuyền tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 đã khép lại tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng. 30 trận đấu đã kết thúc, qua đó xác định những nhà vô địch nam, nữ cùng các danh hiệu cá nhân của mùa giải năm nay.

Đại học Trà Vinh xưng vương ở nội dung dành cho nam

Từ 116 đội bóng đến 16 đội xuất sắc nhất

Nếu Vòng chung kết là nơi những đội bóng mạnh nhất gặp nhau, thì hành trình của giải đấu thực tế đã bắt đầu từ hàng nghìn kilomet trước đó, tại ba khu vực Bắc, Trung và Nam, với sự tham dự của 116 đội bóng và hơn 150 trận đấu vòng loại.

Đó là một hành trình thu hẹp dần từ 116 đội xuống 16 đội, từ hàng nghìn vận động viên sinh viên xuống những cái tên cuối cùng bước lên bục cao nhất.

Mùa giải 2026 ghi nhận quy mô lớn của bóng chuyền sinh viên trên toàn quốc khi có 116 đội bóng tham dự vòng loại.

Trong gần một tháng, các đội lần lượt tranh tài tại ba khu vực. Hơn 150 trận đấu đã diễn ra trước khi 16 tấm vé vào Vòng chung kết được xác định.

Con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của giải đấu mà còn cho thấy sức sống của bóng chuyền trong môi trường giáo dục đại học. Phía sau mỗi đội bóng là quá trình tập luyện, tuyển chọn và chuẩn bị của các trường; phía sau mỗi trận đấu là hàng nghìn sinh viên có cơ hội được bước lên sân, thi đấu và trải nghiệm không khí của một giải đấu quy mô toàn quốc.

Từ hành trình vòng loại ấy, 8 đội nam và 8 đội nữ xuất sắc nhất đã hội tụ tại Hải Phòng.

30 trận đấu khép lại chặng tranh tài cao nhất

Từ ngày 27/9 đến 1/10, Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành điểm kết nối cuối cùng của hành trình.

30 trận đấu đã diễn ra tại Vòng chung kết, nơi 16 đội bóng tiếp tục trải qua những cuộc đối đầu quyết liệt để tiến đến các vị trí cao nhất.

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Mỗi trận đấu là một lần khoảng cách giữa các đội được rút ngắn, áp lực được đẩy lên cao và bản lĩnh của các vận động viên sinh viên được thử thách.

Nếu vòng loại là cuộc cạnh tranh để giành quyền đi tiếp, Vòng chung kết là cuộc đua của những chi tiết nhỏ nhất: khả năng duy trì sự ổn định, bản lĩnh ở thời điểm quyết định và tinh thần thi đấu của cả tập thể.

Sau 30 trận đấu, Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã hoàn thành chặng đường cuối cùng để trở thành những nhà vô địch nam và nữ của mùa giải.

Đại học Trà Vinh đăng quang nội dung nam

Ở nội dung nam, Đại học Trà Vinh (TVU) xuất sắc giành chức vô địch NUC Bóng chuyền 2026 sau một hành trình đầy thuyết phục.

Các chàng trai TVU duy trì thành tích toàn thắng xuyên suốt giải đấu. Càng tiến sâu, bản lĩnh của đội bóng càng được khẳng định trước những thử thách lớn nhất.

Ở bán kết, Đại học Trà Vinh vượt qua nhà vô địch khu vực miền Trung để giành quyền vào trận đấu cuối cùng. Tại chung kết, trước nhà vô địch miền Bắc – một đối thủ giàu sức mạnh và sở hữu hành trình ấn tượng không kém – TVU đã tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc để chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Đó là chiến thắng được tạo nên từ ý chí, sự lì lợm và tinh thần không bỏ cuộc của tập thể Đại học Trà Vinh.

Bên cạnh chức vô địch, Lê Quang Tâm (Đại học Trà Vinh) được vinh danh MVP nam NUC Bóng chuyền 2026, ghi dấu ấn cá nhân nổi bật trong hành trình đưa TVU lên ngôi cao nhất.

Nhà vô địch nữ - ĐHTDTT Đà Nẵng

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng trở lại đỉnh cao bóng chuyền nữ

Ở nội dung nữ, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (DSU) xuất sắc giành chức vô địch sau hành trình đầy bản lĩnh.

Ngay ở trận ra quân vòng bảng, DSU từng để ĐHQG Hà Nội ngược dòng đáng tiếc. Tuy nhiên, thất bại ấy không làm đội bóng chùn bước mà trở thành động lực để toàn đội bứt phá mạnh mẽ trong chặng đường còn lại.

Kể từ sau trận thua đó, DSU thể hiện phong độ gần như hoàn hảo khi toàn thắng tất cả các trận đấu với cùng tỷ số 2-0, không để mất thêm bất cứ set đấu nào. Trong màn tái đấu ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, DSU đã đòi lại món nợ đã vay một cách đầy thuyết phục để nâng cao chiếc cúp vô địch.

Chức vô địch năm 2026 cũng đánh dấu sự trở lại của Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng sau 3 năm chờ đợi để giải đấu được tổ chức trở lại, đồng thời tiếp tục khẳng định truyền thống và chất lượng chuyên môn của đội bóng trên sân chơi bóng chuyền nữ sinh viên Việt Nam.

Trong hành trình ấy, Hồ Thị Kim Dung là một trong những nhân tố nổi bật nhất và được vinh danh MVP nữ NUC Bóng chuyền 2026.

Kim Dung không chỉ là điểm tựa chuyên môn trên sân mà còn đóng vai trò đầu tàu, truyền lửa cho toàn đội ở những thời điểm quan trọng. Xuyên suốt giải đấu, nữ vận động viên gây ấn tượng bằng lối chơi giàu năng lượng, tinh thần thi đấu máu lửa và sự quyết tâm trong từng pha bóng.

Những bước đà đầy uy lực, các tình huống tấn công cắm sàn cùng khả năng xử lý kỹ thuật ổn định đã nhiều lần mang về lợi thế cho đội nhà, góp phần tạo nên hành trình lên ngôi của DSU.

Hai nhà vô địch và những danh hiệu cá nhân

Khép lại mùa giải 2026, Đại học Trà Vinh trở thành nhà vô địch nội dung nam, trong khi Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đăng quang ở nội dung nữ.

Hai danh hiệu MVP cũng được trao cho những gương mặt tiêu biểu của hai đội vô địch: Lê Quang Tâm – MVP nam và Hồ Thị Kim Dung – MVP nữ.

Những danh hiệu tập thể và cá nhân là sự ghi nhận cho màn trình diễn của các đội bóng và vận động viên sau một hành trình dài từ vòng loại khu vực đến Vòng chung kết tại Hải Phòng.

Không chỉ có những nhà vô địch

Giá trị của một giải đấu sinh viên không chỉ được đo bằng số huy chương được trao.

Từ 116 đội bóng ban đầu, hàng nghìn vận động viên đã có cơ hội thi đấu tại một sân chơi có quy mô toàn quốc. Những đội bóng không thể đi đến trận cuối cùng vẫn có thêm những trận đấu, kinh nghiệm và sự kết nối; những vận động viên lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn có thêm cơ hội cọ xát; còn các trường có thêm một môi trường để phát triển phong trào thể thao trong sinh viên.

Đặc biệt, việc vòng loại được tổ chức tại cả ba miền giúp hành trình của giải đấu không tập trung ở một địa phương mà thực sự trở thành một sân chơi có tính kết nối toàn quốc.

Cầu thủ xuất sắc nhất - Lê Quang Tâm (ĐH Trà Vinh)

Từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam, các đội bóng cùng hướng về Vòng chung kết tại Hải Phòng. Khoảng cách địa lý được thay thế bằng những cuộc đối đầu trên sân, những cuộc gặp gỡ giữa sinh viên các trường và những trải nghiệm chung của một giải đấu thể thao.

Khi thể thao sinh viên được đưa đến gần khán giả hơn

Một dấu ấn khác của mùa giải 2026 nằm ở cách giải đấu được tiếp cận tới khán giả.

Ngay từ vòng loại, hơn 150 trận đấu đã được truyền trực tiếp trên các nền tảng số. Đến Vòng chung kết, hành trình của 16 đội tiếp tục được đưa đến người xem thông qua hệ thống truyền thông và phát sóng đồng hành cùng giải đấu.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên VTV đồng hành cùng Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI trong công tác truyền thông và phát sóng.

Điều này giúp một giải đấu vốn diễn ra trong môi trường học đường có thêm không gian tiếp cận khán giả bên ngoài nhà thi đấu. Những trận đấu, vận động viên, đội bóng và câu chuyện của các trường không còn chỉ được chứng kiến bởi những người có mặt trực tiếp tại địa điểm thi đấu mà có thể tiếp tục được lan tỏa trên các nền tảng truyền hình và số.

Đây cũng là một trong những thay đổi đáng chú ý của mùa giải năm nay: thể thao sinh viên không chỉ được tổ chức để sinh viên thi đấu, mà ngày càng được kể lại và lan tỏa như một sản phẩm thể thao có sức hút với cộng đồng.

Bóng đá tiếp tục mở ra chặng tranh tài mới

Sau khi môn Bóng chuyền khép lại tại Hải Phòng, Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 sẽ tiếp tục sôi động với Vòng chung kết môn Bóng đá, diễn ra từ ngày 19 đến 30/10 tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Vòng chung kết quy tụ 16 đội bóng, gồm 15 đội xuất sắc vượt qua vòng loại tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam và đội chủ nhà Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là những đại diện đã vượt qua hành trình vòng loại để giành quyền góp mặt ở chặng tranh tài cao nhất của môn Bóng đá tại Đại hội.

16 đội tham dự Vòng chung kết gồm:

• Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh – Chủ nhà đăng cai Đại hội.

• Đại học Huế – Đương kim vô địch Giải Bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025.

• Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM – Giải Nhất vòng loại khu vực miền Nam.

• Trường Đại học Văn Lang – Giải Nhì vòng loại khu vực miền Nam.

• Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM – Giải Ba vòng loại khu vực miền Nam.

• Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM – Giải Ba vòng loại khu vực miền Nam.

• Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại – Giành suất tham dự Vòng chung kết.

• Trường Đại học Công Thương TP.HCM – Giành suất tham dự Vòng chung kết.

• Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh – Giải Nhất vòng loại khu vực miền Trung.

• Trường Đại học Luật, Đại học Huế – Giải Nhì vòng loại khu vực miền Trung.

• Trường Đại học Thủy Lợi – Giải Nhất vòng loại khu vực miền Bắc.

• Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Giải Nhì vòng loại khu vực miền Bắc.

• Đại học Bách khoa Hà Nội – Giải Ba vòng loại khu vực miền Bắc.

• Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Giải Ba vòng loại khu vực miền Bắc.

• Trường Đại học Công nghệ Đông Á – Giành suất tham dự Vòng chung kết.

• Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội – Giành suất tham dự Vòng chung kết.

Đáng chú ý, Đại học Huế bước vào Vòng chung kết với tư cách đương kim vô địch Giải Bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025. Trong khi đó, đội chủ nhà Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có lợi thế sân nhà trong cuộc đua tranh chức vô địch.

Các trận đấu tại Vòng chung kết Bóng đá sẽ được trực tiếp trên VTV6, ứng dụng VTVGo, fanpage Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc và Webthethao, qua đó tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận của thể thao sinh viên tới khán giả trên cả nền tảng truyền hình và số.

Với 16 đội bóng đại diện cho các trường đại học và cơ sở giáo dục từ ba miền, Vòng chung kết Bóng đá sẽ là chặng tranh tài tiếp theo của Đại hội, nối dài hành trình đưa thể thao sinh viên đến gần hơn với cộng đồng và người hâm mộ.

Sự đồng hành từ cộng đồng doanh nghiệp

Để một hệ thống giải đấu có quy mô trên toàn quốc được tổ chức và vận hành xuyên suốt từ vòng loại đến Vòng chung kết, bên cạnh nỗ lực của Ban Tổ chức và các đơn vị chuyên môn còn có sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Tập đoàn Thể thao Động Lực đồng hành với vai trò Nhà tài trợ bóng thi đấu và trang phục chính thức, góp phần bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị phục vụ thi đấu cũng như hình ảnh thống nhất của giải đấu.

Nestlé Việt Nam với thương hiệu MILO và nhãn hàng Alkari đồng hành cùng giải, góp phần bổ sung nguồn lực cho công tác tổ chức và các hoạt động dành cho vận động viên, sinh viên trong khuôn khổ giải đấu.

Sự tham gia của các doanh nghiệp ở nhiều vai trò khác nhau cho thấy thể thao sinh viên đang ngày càng nhận được sự quan tâm từ xã hội. Không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, sự đồng hành này còn tạo thêm cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và thế hệ trẻ thông qua một sân chơi đề cao tinh thần vận động, đoàn kết và lối sống năng động.

Sự chung tay của các nhà tài trợ, đối tác cùng các đơn vị tổ chức đã góp phần tạo nên điều kiện để các nội dung thi đấu được triển khai xuyên suốt từ ba miền đến những chặng tranh tài cao nhất, đồng thời đưa hình ảnh thể thao sinh viên đến gần hơn với cộng đồng.

Một chặng đường khép lại, một hành trình tiếp tục được nối dài

Vòng chung kết Bóng chuyền Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 khép lại với hai nhà vô địch, hai danh hiệu MVP, những trận đấu đáng nhớ và một hành trình được tạo nên từ 116 đội bóng, hơn 150 trận vòng loại, 16 đội Vòng chung kết và 30 trận đấu tại Hải Phòng.

Nhưng phía sau những con số ấy là một giá trị lớn hơn: hàng nghìn sinh viên được vận động, thi đấu, giao lưu và trải nghiệm tinh thần thể thao trong môi trường giáo dục.

Và khi bóng chuyền vừa khép lại, bóng đá sẽ tiếp tục mở ra một chặng tranh tài mới tại TP.HCM từ ngày 19 đến 30/10, với 16 đội bóng cùng hướng tới chiếc cúp cao nhất.

Sự tiếp nối này cho thấy quy mô và sức sống của Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026, đồng thời khẳng định vai trò của thể thao trong việc tạo dựng môi trường để sinh viên phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, kết nối các cơ sở giáo dục trên phạm vi toàn quốc.

Với sự phối hợp của Vụ Giáo dục thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vietcontent, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, VTV, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, các trường tham dự cùng các đối tác và nhà tài trợ, hành trình năm 2026 đang tiếp tục được nối dài qua từng môn thi đấu, từng sân vận động và từng câu chuyện của sinh viên trên cả nước.

30 trận đấu bóng chuyền tại Hải Phòng đã khép lại. Chặng đường tiếp theo đang chờ đợi tại Vòng chung kết Bóng đá ở TP.HCM.