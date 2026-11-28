Hành trình truyền cảm hứng phát triển du lịch giúp đồng bào thoát nghèo

TPO - Từ một bản vùng cao nghèo khó, Nậm Nghẹp (xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Bắc. Đằng sau sự chuyển mình ấy có dấu ấn lớn của ông Nguyễn Cao Cường (Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nậm Nghẹp), người khơi dậy tiềm năng bản địa, kết nối cộng đồng làm du lịch, tạo sinh kế và mở hướng giảm nghèo bền vững cho đồng bào Mông.

Cơ duyên nào đưa ông đến với Nậm Nghẹp và điều gì khiến ông quyết định gắn bó, đồng hành cùng người dân phát triển du lịch cộng đồng?

Ông Nguyễn Cao Cường: Trước khi đến Nậm Nghẹp, tôi từng tham gia xây dựng du lịch cộng đồng tại làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang).

Năm 2018, tôi lần đầu đến Nậm Nghẹp và ấn tượng với cảnh quan nguyên sơ, rừng sơn tra cổ thụ, khí hậu trong lành cùng văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông nơi đây.

Nằm ở độ cao khoảng 2.400m so với mực nước biển, nơi đây có tiềm năng phát triển trekking, săn mây, trải nghiệm thiên nhiên và đặc biệt là mùa hoa sơn tra trắng tinh khôi.

Ông Nguyễn Cao Cường giới thiệu sản phẩm thảo dược đặc trưng của địa phương với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm.

Tôi nhận thấy vùng đất giàu tiềm năng nhưng đời sống người dân còn khó khăn. Nơi đây có cảnh quan, văn hóa và sản vật đặc trưng, song người dân chưa biết cách chuyển những lợi thế ấy thành giá trị kinh tế.

Tôi quan niệm, làm du lịch vùng cao không chỉ là xây homestay hay đưa khách đến tham quan, mà trước hết phải giúp người dân nhận ra giá trị quê hương mình.

Ngôi nhà, khu vườn sơn tra, món ăn truyền thống hay câu chuyện văn hóa đều có thể trở thành sản phẩm du lịch nếu được tổ chức và giới thiệu phù hợp.

Từ suy nghĩ đó, tôi dành nhiều thời gian ở lại, cùng bà con tìm hướng phát triển du lịch.

Ông đã làm thế nào để thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần làm du lịch trong đồng bào Mông?

Ông Nguyễn Cao Cường: Khó khăn lớn nhất khi bắt đầu làm du lịch ở bản vùng cao không hẳn là thiếu tài nguyên, mà là thiếu kiến thức, kỹ năng và cách tổ chức. Vì vậy, tôi không bắt đầu bằng kế hoạch lớn hay mô hình đầu tư tốn kém, mà đến từng hộ gia đình, trao đổi bằng những việc cụ thể.

Tôi nói với bà con rằng không nhất thiết phải có nhiều tiền mới làm được du lịch. Một ngôi nhà sạch sẽ, bữa cơm mang hương vị truyền thống, khu vườn đẹp, sự thân thiện và lòng hiếu khách đều có thể trở thành lợi thế.

Chúng tôi tổ chức họp dân, trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương, vận động bà con tham gia hợp tác xã; từng bước hình thành tổ xe đưa đón khách, tổ porter dẫn đường, tổ homestay.

Tôi cũng vận động bạn bè hỗ trợ cải thiện một số hạng mục hạ tầng như cầu treo, đường trong bản, điểm nghỉ chân và khu cắm trại.

Muốn tạo cảm hứng thì phải để người dân nhìn thấy kết quả thực tế. Điều khiến tôi vui nhất là ngày càng nhiều người chủ động hỏi cách làm du lịch, tìm hiểu kỹ năng phục vụ và tham gia hoạt động chung.

Khi bà con có khát vọng tự làm giàu trên quê hương, đó mới là nền tảng để du lịch phát triển lâu dài.

Nơi đây có rừng nguyên sinh 'độc nhất vô nhị' ở Tây Bắc. Ảnh: Hòa Hachi

Hợp tác xã Nậm Nghẹp có ý nghĩa như thế nào trong tổ chức hoạt động du lịch và liên kết người dân phát triển kinh tế?

Ông Nguyễn Cao Cường: Tôi luôn xác định muốn phát triển du lịch cộng đồng thì phải đi cùng nhau. Nếu mỗi gia đình làm theo cách riêng, thiếu kết nối và thống nhất thì khó tạo nên điểm đến có sản phẩm phong phú, chất lượng dịch vụ đồng đều.

Sau nhiều cuộc họp, trao đổi với người dân và chính quyền địa phương, cuối năm 2024, Hợp tác xã Nậm Nghẹp được thành lập. HTX tập hợp các hộ dân, phát huy thế mạnh từng gia đình, tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo hướng liên kết.

Trọng tâm là du lịch cộng đồng, khai thác nông, lâm sản và dược liệu bản địa gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa Mông.

HTX kết nối, hướng dẫn người dân xây dựng sản phẩm, thống nhất cách phục vụ, giới thiệu điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành và quảng bá hình ảnh Nậm Nghẹp.

Chúng tôi cố gắng tạo cơ hội cho nhiều đối tượng tham gia: hộ có nhà phù hợp làm homestay; người có phương tiện vận chuyển khách; thanh niên làm porter, dẫn khách trekking; phụ nữ chế biến món ăn, phục vụ lưu trú và giới thiệu sản phẩm địa phương.

Hiện HTX có 14 hộ thành viên, trong đó 5 hộ làm homestay; kết nối khoảng 200 người tham gia dịch vụ xe ôm và 30 porter phục vụ khách vào mùa cao điểm.

Du lịch đã tác động như thế nào đến đời sống, thu nhập của người dân? Làm sao để lĩnh vực này thực sự trở thành động lực giảm nghèo bền vững?

Ông Nguyễn Cao Cường: Hiệu quả rõ nhất của du lịch cộng đồng là tạo thêm sinh kế và việc làm ngay tại bản. Trước đây, nhiều gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thu nhập phụ thuộc mùa vụ và giá cả thị trường. Nay bà con có thêm nguồn thu từ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, dẫn khách, trải nghiệm vườn sơn tra và bán sản phẩm địa phương.

Mùa hoa sơn tra là thời điểm Nậm Nghẹp thu hút đông du khách. Những ngôi nhà được chỉnh trang để đón khách; vườn sơn tra vừa có giá trị nông sản, vừa trở thành không gian trải nghiệm, chụp ảnh, cắm trại và khám phá thiên nhiên.

Nậm Nghẹp ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Vào mùa cao điểm, nhiều homestay kín phòng, dịch vụ vận chuyển và dẫn khách hoạt động thường xuyên. Riêng mùa hoa sơn tra năm nay, tổng nguồn thu từ dịch vụ du lịch của các hộ thành viên đạt trên 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tôi không muốn bà con chỉ trông chờ vào một mùa hoa. Muốn giảm nghèo bền vững phải tạo nguồn thu quanh năm, đa dạng hóa sản phẩm. Ngoài mùa hoa sơn tra vào tháng 3, mùa quả khoảng tháng 9 có thể tổ chức trải nghiệm thu hái, chế biến và giới thiệu sản phẩm.

Chúng tôi đang nghiên cứu sản phẩm chế biến từ sơn tra như giấm táo mèo, trà hoa sơn tra, tương ớt sơn tra để kéo dài giá trị nông sản, tạo thêm việc làm.

HTX cũng kết nối các đơn vị chuyên môn nghiên cứu phát triển dược liệu dưới tán rừng; một số mô hình trồng thử nghiệm sâm Lai Châu đã được triển khai với sự hỗ trợ của doanh nghiệp. Nếu phù hợp điều kiện sinh trưởng, kỹ thuật và hiệu quả kinh tế, đây có thể là hướng bổ sung sinh kế.

Nậm Nghẹp vẫn hạn chế về hạ tầng, vốn, kỹ năng quản lý, chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận thị trường. Người dân cần được đào tạo thường xuyên, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm và hướng dẫn làm kinh tế bài bản.

Mục tiêu là mỗi gia đình có một sinh kế phù hợp: người làm homestay có thu nhập từ lưu trú, ăn uống; thanh niên làm vận chuyển, dẫn tour; phụ nữ tham gia ẩm thực, sản xuất thủ công; các hộ khác cung cấp nông sản, sản phẩm chế biến.

Khi nhiều người cùng hưởng lợi, du lịch mới thực sự góp phần giảm nghèo cho cả bản.

Cảnh quan thiên nhiên Nậm Nghẹp đa dạng, mang vẻ đẹp nguyên sơ, tạo lợi thế phát triển du lịch trải nghiệm và khám phá vùng cao.

Thời gian tới, ông có định hướng gì để Nậm Nghẹp trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa?

Ông Nguyễn Cao Cường: Trước mắt, HTX tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, đào tạo kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách, quản lý homestay, xây dựng tour tuyến và quảng bá số.

Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp lữ hành kết nối Nậm Nghẹp với các điểm du lịch khác trong khu vực Tây Bắc; phát triển sản phẩm theo mùa, từ ngắm hoa, thu hái quả sơn tra đến trekking, săn mây, khám phá rừng và trải nghiệm văn hóa.

Một hướng đi khác là xây dựng thương hiệu cho sản phẩm từ sơn tra, mật ong rừng, trà và dược liệu. Muốn đưa sản phẩm ra thị trường rộng hơn, cần chú trọng quy trình sản xuất, chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ.

Nguyên tắc tôi luôn nhấn mạnh là phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn. Rừng sơn tra, rừng nguyên sinh, nguồn nước, cảnh quan và văn hóa truyền thống là tài sản quý giá nhất của Nậm Nghẹp.

Nếu chạy theo số lượng khách mà làm tổn hại môi trường, phá vỡ cảnh quan hoặc thương mại hóa văn hóa thì sẽ đánh mất sức hấp dẫn của bản làng. Bà con cần tiếp tục gìn giữ tiếng nói, trang phục, phong tục, ẩm thực và những nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng người Mông.

Thành công của Nậm Nghẹp không thể chỉ đo bằng số lượng khách hay doanh thu, mà còn ở số hộ có thêm việc làm, gia đình tăng thu nhập, thanh niên có cơ hội lập nghiệp tại quê hương, trẻ em được học hành tốt hơn và người dân có ý thức gìn giữ tài nguyên.

Người dân Nậm Nghẹp phát triển trồng cây dược liệu dưới tán rừng, đa dạng hóa sinh kế, tạo nguồn thu nhập và hướng tới giảm nghèo bền vững.

Ước mơ của tôi là xây dựng Nậm Nghẹp thành bản người Mông giàu đẹp, đáng sống, có sức hấp dẫn riêng của Tây Bắc và trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tôi chỉ là người đến trước, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối nguồn lực; người quyết định tương lai của Nậm Nghẹp phải là chính bà con.

Khi người dân có kiến thức, kỹ năng, khát vọng vươn lên và đoàn kết làm kinh tế, tôi tin bản làng sẽ phát triển vững chắc, từng bước thoát nghèo và làm giàu ngay trên quê hương mình.

Cảm ơn ông!