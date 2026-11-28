Hàn Quốc: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có thể sắp thăm Trung Quốc

TPO - Cơ quan tình báo Hàn Quốc đang theo dõi sát sao các diễn biến trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có thể thực hiện thêm một chuyến thăm tới Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi đang theo dõi các diễn biến khác nhau”, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) cho biết khi phản hồi câu hỏi từ hãng tin Yonhap về các thông tin cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong Un có thể sắp diễn ra.

Những đồn đoán về một chuyến thăm tiềm năng đã trở nên rầm rộ hơn, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã đưa ra những gợi ý với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung - trong cuộc gặp tại Thâm Quyến bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tuần trước - rằng một quan chức cấp cao của Triều Tiên có thể sẽ đến thăm Trung Quốc.

Hôm 27/11, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định "không có nội dung nào như truyền thông đưa tin", đồng thời cho biết chính phủ "đang theo dõi sát sao các diễn biến trong quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc".

Văn phòng Tổng thống cũng bày tỏ hy vọng các hoạt động trao đổi giữa Triều Tiên và Trung Quốc "sẽ góp phần vào hòa bình trên bán đảo Triều Tiên", đồng thời cho biết Seoul sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Bắc Kinh để đạt được mục tiêu này.

Tháng trước, ông Kim Jong Un đã có chuyến thăm bất ngờ kéo dài một ngày tới thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc. Tại đây, ông đã gặp một số quan chức cấp cao của Trung Quốc để thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương.

Đầu tháng này, ông Kim Song-nam - quan chức phụ trách các vấn đề quốc tế của đảng Lao động Triều Tiên - cũng đã tới thăm Trung Quốc.

Với các chuyến thăm này, giới quan sát đã đặt ra khả năng Bình Nhưỡng và Bắc Kinh có thể tìm cách phối hợp lập trường trước khi các cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ có khả năng được nối lại. Điều này có thể diễn ra thông qua một chuyến thăm khác tới Trung Quốc của ông Kim Jong Un hoặc một quan chức cấp cao Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp ông Kim Jong Un bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, nhưng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã không diễn ra.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ thăm Mỹ để gặp Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20, diễn ra tại Miami (bang Florida) vào ngày 14 - 15/12.

Tuần trước, ông Trump và ông Tập Cận Bình đã tiến hành các cuộc hội đàm song phương tại Thâm Quyến, đồng thời tham gia một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với sự góp mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo một số nhà quan sát, nếu ông Kim Jong Un thực hiện chuyến thăm tới Trung Quốc, đây có thể là cơ hội để ông lắng nghe đánh giá của ông Tập Cận Bình về các cuộc gặp Mỹ - Trung và hội nghị ba bên gần đây, cũng như thảo luận các vấn đề liên quan với nhà lãnh đạo Trung Quốc.