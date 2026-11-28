TPO - Không khí chuẩn bị cho concert Vũ trụ “Say Hi” tại Las Vegas đang nóng lên trước giờ diễn. Giữa tiết trời se lạnh của Las Vegas (Mỹ), các nghệ sĩ bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng.
TPO - Với hơn 208 tỷ đồng tính đến trưa 28/11, “Trại giam hạnh phúc” vượt doanh thu mà “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” của Huỳnh Lập đạt được sau sáu tuần trụ rạp.
TPO - Phản ứng của ca sĩ Mỹ Tâm khi hát sai lời ca khúc “Cây đàn sinh viên” trước 25.000 khán giả thu hút sự chú ý.
TPO - Disney tiếp tục xác nhận kế hoạch phát hành "Avatar 4" và "Avatar 5", lần lượt vào năm 2029 và 2031. Động thái này cho thấy hãng vẫn muốn hoàn thiện vũ trụ điện ảnh do đạo diễn James Cameron xây dựng, bất chấp những hoài nghi về chi phí sản xuất và hiệu quả phòng vé.
TPO - Từ những bữa tiệc gia đình, ngày hội mua sắm Black Friday đến các chuyến du lịch cuối tuần, Thanksgiving Weekend là một trong những kỳ nghỉ sôi động tại Mỹ. Năm nay, lịch trình giải trí dịp này có thêm điểm hẹn dành cho khán giả yêu nhạc Việt khi hai concert liên tiếp diễn ra tại Las Vegas vào ngày 28 và 29/11.
TPO - Không chỉ chinh phục khán giả bằng âm nhạc, HIEUTHUHAI cùng ê-kíp tạo nên một trải nghiệm concert nơi SUNDAYs được chăm sóc như người nhà. Ngày 29/11, sau ba đêm diễn cháy vé tại Việt Nam, “ngôi nhà” ấy theo nam rapper đến Las Vegas, trong lần đầu Mắt Nhắm Mắt Mở được tổ chức ở nước ngoài.
TPO - Bốn đêm concert Tinh hà “Say Hi” đưa khán giả tại TPHCM và Hà Nội đi qua nhiều cung bậc, từ những tiết mục sôi động đến những bản nhạc được cả khán đài hòa giọng. Những gương mặt của chương trình tiếp tục gặp fan tại Las Vegas trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.
TPO - Trong bộ phim sắp ra mắt "Heal", Công nương Kate lần đầu chia sẻ sâu hơn về khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời khi điều trị ung thư, từ những ngày nằm viện sau ca phẫu thuật lớn đến khoảnh khắc được một người xa lạ nắm tay giữa lúc cô gần như mất phương hướng.
TPO - Sara Boustany mang vẻ đẹp huyền bí của Trung Đông và sự nổi loạn sắc sảo của phương Tây vào tác phẩm "The Body" do Netflix sản xuất. Tác phẩm đang đứng top 1 phim được yêu thích nhất toàn cầu.
TPO - Cảnh Điềm vướng scandal ồn ào với tỷ phú Tôn Vũ Thần khiến danh tiếng bị ảnh hưởng. "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" phải ở ẩn suốt 3 tháng nhằm vượt qua bê bối.
TPO - Dương Dung vốn được đánh giá là diễn viên có thực lực, không ít đạo diễn mời cô đóng phim nhưng Dương Dung từ chối. Giờ đây, cô mới tiết lộ về bệnh trạng của mình.
TPO - Trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đầy cạnh tranh và đào thải, Jeon Do Yeon vẫn duy trì vị thế bằng thực lực diễn xuất, sự táo bạo trong lựa chọn vai diễn và khả năng thích nghi với những thay đổi của thị trường.
TPO - Từ một chương trình truyền hình, thương hiệu “Say Hi” dần được DatVietVAC mở rộng thành vũ trụ giải trí gắn kết âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ. Dịp Thanksgiving năm nay, 21 nghệ sĩ của Vũ Trụ “Say Hi” hội tụ tại PH Live, Planet Hollywood, Las Vegas, tiếp nối hành trình đưa IP giải trí Việt ra quốc tế.
TPO - Tối 27/11, Hậu Hoàng tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe sau khi công khai mắc ung thư máu. Nữ YouTuber cho biết hiện cô đã được chuyển vào phòng vô khuẩn nên phải hạn chế tiếp xúc, không thể đón tiếp những người muốn đến bệnh viện thăm nom.
TPO - Khi Hậu Hoàng báo tin mắc ung thư máu, hàng chục nghìn người để lại lời động viên. Nhiều khán giả nhắc đến những bản nhạc chế từng khiến họ bật cười thời đi học và mong có thể tiếp sức cho cô trong những ngày điều trị.
Hơn 110 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg đã có mặt tại Hà Nội trong tối 26/11 để chuẩn bị cho hòa nhạc St. Petersburg Symphony Night diễn ra trong hai đêm 28 và 29/11 tại Nhà hát Hồ Gươm. Techcombank và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền, mang đến cơ hội hiếm có để khách hàng Private, đối tác chiến lược của hệ sinh thái và công chúng yêu nhạc hàn lâm Việt Nam thưởng thức trọn vẹn hai kiệt tác kinh điển của Sergei Rachmaninov gồm Piano Concerto No. 2 (Concerto cho Piano số 2) và Symphony No. 2 (Giao hưởng số 2), qua phần trình diễn nguyên bản của một trong những biểu tượng lâu đời và danh giá nhất của nghệ thuật giao hưởng Nga.
TPO - Chỉ còn tính bằng ngày nữa là đến "Mắt Nhắm Mắt Mở" Concert Day 4 tại Las Vegas. SUNDAYs, cộng đồng người hâm mộ của HIEUTHUHAI, đã nhanh tay khoe những tấm vé, sẵn sàng vượt nửa vòng trái đất để được gặp thần tượng.