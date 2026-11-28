Hơn 110 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg đã có mặt tại Hà Nội trong tối 26/11 để chuẩn bị cho hòa nhạc St. Petersburg Symphony Night diễn ra trong hai đêm 28 và 29/11 tại Nhà hát Hồ Gươm. Techcombank và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền, mang đến cơ hội hiếm có để khách hàng Private, đối tác chiến lược của hệ sinh thái và công chúng yêu nhạc hàn lâm Việt Nam thưởng thức trọn vẹn hai kiệt tác kinh điển của Sergei Rachmaninov gồm Piano Concerto No. 2 (Concerto cho Piano số 2) và Symphony No. 2 (Giao hưởng số 2), qua phần trình diễn nguyên bản của một trong những biểu tượng lâu đời và danh giá nhất của nghệ thuật giao hưởng Nga.