Chốt lịch ra mắt hai phần cuối 'Avatar'

TPO - Disney tiếp tục xác nhận kế hoạch phát hành "Avatar 4" và "Avatar 5", lần lượt vào năm 2029 và 2031. Động thái này cho thấy hãng vẫn muốn hoàn thiện vũ trụ điện ảnh do đạo diễn James Cameron xây dựng, bất chấp những hoài nghi về chi phí sản xuất và hiệu quả phòng vé.

Ngày 26/11, theo Radio Times, Disney đã đưa Avatar 4 vào danh sách những dự án điện ảnh sắp ra mắt được giới thiệu tại sự kiện Upfront 2027 ở Buenos Aires, Argentina.

Cái hẹn với hai phần cuối Avatar

Avatar 4 dự kiến ra rạp ngày 21/12/2029, trong khi Avatar 5 được lên kế hoạch phát hành ngày 19/12/2031. Hai bộ phim cách nhau khoảng hai năm và đều lựa chọn thời điểm cuối năm, vốn là giai đoạn phát hành quen thuộc của thương hiệu.

Disney từng công bố lịch phát hành các phần tiếp theo từ năm 2023. Tuy nhiên, việc tiếp tục đưa các dự án vào danh sách phim sắp ra mắt cho thấy hãng vẫn có ý định hoàn thiện kế hoạch năm phần cho thương hiệu này.

Khán giả phải chờ thêm 3 năm để được xem Avatar 4.

Trước đó, tương lai của hai phần phim từng gây nhiều tranh luận sau khi Avatar: Fire and Ash ra mắt năm 2025. Tác phẩm thu về khoảng 1,4 tỷ USD trên toàn cầu. Đây vẫn là con số lớn đối với đa số phim điện ảnh, nhưng thấp hơn đáng kể so với hai phần trước. Bộ phim đầu tiên, phát hành năm 2009, đạt doanh thu hơn 2,9 tỷ USD, trong khi Avatar: The Way of Water (2022) thu về khoảng 2,3 tỷ USD.

Sự sụt giảm doanh thu, kết hợp với kinh phí sản xuất và kỹ xảo khổng lồ, khiến Disney phải cân nhắc hiệu quả đầu tư cho những phần tiếp theo.

Trong bài phân tích đăng tháng 4/2026, TheWrap cho biết hãng phim và ê-kíp James Cameron từng thảo luận về việc giảm chi phí cũng như thời lượng các phần tiếp theo nhằm hạn chế rủi ro tài chính.

Loạt phim Avatar lấy bối cảnh hành tinh Pandora, xoay quanh cuộc xung đột giữa người Na'vi bản địa và con người trong quá trình khai thác tài nguyên. Qua ba phần, James Cameron không chỉ xây dựng một thế giới giả tưởng có quy mô lớn mà còn tạo dấu ấn nhờ những bước tiến về công nghệ ghi hình chuyển động, hình ảnh 3D và kỹ xảo điện ảnh.

James Cameron cũng để ngỏ khả năng không tiếp tục đạo diễn cả hai phần cuối. Tại lễ trao giải Saturn vào tháng 3, nhà làm phim cho biết ê-kíp chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiếp tục sản xuất.

Ông khẳng định nếu dự án được triển khai, những kinh nghiệm từ ba phần trước sẽ được sử dụng để điều chỉnh hướng đi.

Dù vậy, quá trình chuẩn bị cho hai phần tiếp theo đã có những bước tiến nhất định. Theo TheWrap, kịch bản Avatar 4 và Avatar 5 đã hoàn thành.

Một số phân đoạn của phần bốn cũng được ghi hình song song với quá trình sản xuất các phần trước. Điều này nhằm bảo đảm tính liên tục của câu chuyện, đặc biệt với các diễn viên trẻ trong gia đình Sully, khi bộ phim dự kiến có bước nhảy thời gian khoảng sáu năm.

Marvel, Pixar tiếp tục mở rộng các thương hiệu lớn

Không chỉ có Avatar, danh sách dự án được Disney giới thiệu tại Argentina còn có nhiều cái tên đáng chú ý.

Ở vũ trụ Marvel, Black Panther 3 dự kiến ra rạp ngày 15/12/2028. Ryan Coogler trở lại với vai trò đạo diễn. Phim được kỳ vọng tiếp tục mở rộng câu chuyện về Wakanda, với sự trở lại của Letitia Wright trong vai Shuri. David Jonsson xác nhận tham gia dự án, đảm nhận vai hoàng tử T'Challa II, con trai của T'Challa và Nakia.

Black Panther sẽ trở lại với nam chính mới.

Một dự án khác được quan tâm là X-Men, dự kiến phát hành ngày 5/5/2028. Bộ phim do Jake Schreier đạo diễn, đánh dấu bước khởi động mới cho nhóm dị nhân trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Dàn diễn viên được giới thiệu có Sadie Sink trong vai Jean Grey, cùng Maya Boyd, Christopher Abbott và Samara Weaving.

Ghost Rider với Ryan Gosling đảm nhận vai chính, dự kiến ra mắt ngày 28/7/2028. Nhân vật này là một trong những gương mặt được người hâm mộ truyện tranh Marvel mong đợi xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Ở mảng hoạt hình, Pixar tiếp tục khai thác thương hiệu The Incredibles với phần ba, dự kiến ra rạp ngày 16/6/2028. Peter Sohn, đạo diễn Elemental, đảm nhận vị trí đạo diễn thay Brad Bird. Người đứng sau hai phần phim đầu tiên vẫn tham gia dự án với vai trò biên kịch và nhà sản xuất điều hành.

Disney cũng lên kế hoạch phát hành Lilo & Stitch 2 vào ngày 26/5/2028, tiếp nối thành công của phiên bản người đóng ra mắt năm 2025. Ngoài ra, dự án hoạt hình mới Ghost Market của Pixar dự kiến ra mắt vào tháng 3/2028.

Trước đó, lịch trình năm 2027 của hãng cũng có nhiều tác phẩm đáng chú ý như Frozen 3 (25/11), Bluey: The Movie (5/8), The Simpsons Movie 2 (3/9) và Star Wars: Starfighter (27/5).

Việc đồng thời phát triển các thương hiệu Marvel, Pixar, Star Wars và Avatar cho thấy Disney tiếp tục đặt cược vào những vũ trụ điện ảnh đã có lượng khán giả trung thành trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường điện ảnh ngày càng cạnh tranh, sức hút thương hiệu không còn là bảo đảm tuyệt đối cho thành công phòng vé.