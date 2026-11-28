Thanksgiving Weekend - người Việt tại Mỹ có thêm một điểm hẹn

TPO - Từ những bữa tiệc gia đình, ngày hội mua sắm Black Friday đến các chuyến du lịch cuối tuần, Thanksgiving Weekend là một trong những kỳ nghỉ sôi động tại Mỹ. Năm nay, lịch trình giải trí dịp này có thêm điểm hẹn dành cho khán giả yêu nhạc Việt khi hai concert liên tiếp diễn ra tại Las Vegas vào ngày 28 và 29/11.

Kỳ nghỉ được mong đợi

Thanksgiving Weekend là một trong những kỳ nghỉ được mong đợi tại Mỹ. Không chỉ gói gọn trong ngày Lễ Tạ ơn, khoảng thời gian từ thứ năm đến chủ nhật thường gắn liền với nhiều hoạt động văn hóa, mua sắm, du lịch và giải trí.

Năm 2026, Lễ Tạ ơn rơi vào thứ năm, ngày 26/11. Theo truyền thống, đây là dịp các gia đình quây quần bên bàn ăn, cùng thưởng thức gà tây nướng, khoai tây nghiền, bánh bí ngô và dành thời gian cho người thân. Những cuộc đoàn tụ cũng kéo theo nhu cầu đi lại lớn khi nhiều người trở về quê nhà hoặc đến thăm gia đình ở các bang khác.

Sau Thanksgiving Day là Black Friday, diễn ra ngày 27/11 năm nay. Từ lâu, ngày thứ sáu sau Lễ Tạ ơn đã trở thành một trong những thời điểm mua sắm đáng chú ý tại Mỹ, với các chương trình giảm giá của nhiều thương hiệu và hệ thống bán lẻ.

Không khí nghỉ lễ tiếp tục kéo dài sang thứ bảy và chủ nhật. Đây là khoảng thời gian các gia đình, nhóm bạn có thể lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày, tham quan các điểm du lịch hoặc tham gia những sự kiện giải trí.

Các chương trình hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, sự kiện thể thao và những hoạt động dành cho gia đình cũng góp phần tạo nên lịch trình đa dạng trong dịp này. Với nhiều người, kỳ nghỉ không chỉ có một bữa tiệc vào ngày thứ năm mà còn là chuỗi hoạt động kéo dài đến hết cuối tuần.

Las Vegas là một trong những điểm đến nổi tiếng về du lịch và giải trí tại Mỹ. Thành phố thường xuyên tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật và những sự kiện phục vụ du khách. Trong các kỳ nghỉ, hoạt động giải trí cũng là một phần trong lựa chọn của những người đến đây tham quan.

Năm nay, lịch biểu diễn vào cuối tuần Lễ Tạ ơn tại Las Vegas có thêm hai chương trình đến từ Việt Nam.

Ngày 28/11, Vũ Trụ "Say Hi" diễn ra tại sân khấu PH Live, quy tụ các nghệ sĩ từ nhiều chương trình giải trí được khán giả Việt Nam quan tâm. Ngay tối hôm sau, ngày 29/11, HIEUTHUHAI tiếp tục xuất hiện tại đây với concert cá nhân Mắt Nhắm Mắt Mở.

Hai chương trình được xếp lịch vào thứ bảy và chủ nhật, sau hai ngày gắn với các hoạt động đặc trưng của Thanksgiving Weekend. Với khán giả yêu thích âm nhạc Việt đang sinh sống tại Mỹ, các đêm diễn có thể trở thành một phần trong kế hoạch nghỉ lễ, bên cạnh những hoạt động cùng gia đình và bạn bè.

Thay vì diễn ra vào một ngày cuối tuần thông thường, hai sự kiện xuất hiện trong kỳ nghỉ có nhiều hoạt động giải trí, khi khán giả có thêm thời gian để cân nhắc những chuyến đi và trải nghiệm ngoài nơi mình sinh sống.

Hai đêm diễn Việt trong lịch giải trí cuối tuần tại Las Vegas

Không phải lần đầu nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại Las Vegas, song việc hai concert được tổ chức liên tiếp trong Thanksgiving Weekend năm nay tạo nên một lịch trình đáng chú ý đối với người yêu nhạc Việt.

Mở đầu là Vũ trụ "Say Hi" lúc 19h ngày 28/11 theo giờ địa phương. Chương trình quy tụ 21 nghệ sĩ, trong đó Trấn Thành đảm nhận vai trò MC.

Đội hình là sự hội ngộ của các gương mặt thuộc Anh Trai "Say Hi" 2024, Anh Trai "Say Hi" 2025, Em Xinh "Say Hi" và Tinh Hà "Say Hi".

Khán giả sẽ có dịp gặp gỡ HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG, Negav, Song Luân, JSOL, Juky San, Pháp Kiều, Wren Evans cùng nhiều nghệ sĩ khác trên một sân khấu.

Vũ Trụ "Say Hi" đưa các gương mặt đó hội tụ trong một đêm diễn, tạo cơ hội cho khán giả theo dõi nhiều nghệ sĩ yêu thích trong cùng một chương trình.

Đây là bước tiếp nối hoạt động biểu diễn tại Mỹ của thương hiệu "Say Hi". Trước đó, vào tháng 7/2025, hai concert Anh Trai "Say Hi" đã diễn ra tại Las Vegas, đánh dấu một chặng biểu diễn quốc tế sau chuỗi đêm nhạc trong nước.

Nếu hai đêm diễn năm trước gắn với một mùa chương trình, sự kiện năm nay có sự tham gia của nghệ sĩ từ nhiều phiên bản khác nhau. Việc mở rộng đội hình cũng đồng nghĩa với việc chương trình có thêm những tổ hợp nghệ sĩ và màu sắc biểu diễn để giới thiệu đến khán giả.

Ngay sau Vũ Trụ "Say Hi", khán giả yêu thích HIEUTHUHAI có thêm một cuộc hẹn vào tối 29/11. Nam rapper trở lại PH Live với Mắt Nhắm Mắt Mở, đánh dấu lần đầu concert cá nhân này được tổ chức ngoài Việt Nam.

Trước khi đến Mỹ, HIEUTHUHAI đã thực hiện ba đêm diễn tại TPHCM và Hà Nội. Toàn bộ các hạng vé đều được bán hết trước ngày biểu diễn.

Được phát triển từ hành trình âm nhạc của nam rapper, Mắt Nhắm Mắt Mở kết hợp những ca khúc quen thuộc với bản phối mới, thiết kế sân khấu và các yếu tố kể chuyện xuyên suốt chương trình.

Tại đêm diễn Hà Nội ngày 1/11, hơn 30 ca khúc được sắp xếp thành năm chương âm nhạc. Gần 80% ca khúc được phát triển trên bản phối mới, kết hợp cùng ban nhạc biểu diễn trực tiếp.

Ngoài yếu tố âm nhạc, chương trình còn chú trọng việc xây dựng trải nghiệm dành cho người hâm mộ, từ hình ảnh nhận diện đến những hoạt động tương tác và sản phẩm gắn với concept concert.

Việc đưa dự án đến Las Vegas cho thấy định hướng tiếp tục phát triển Mắt Nhắm Mắt Mở Concert qua các địa điểm biểu diễn, sau những chặng tổ chức trong nước.

Đáng chú ý, HIEUTHUHAI là nghệ sĩ góp mặt trong cả hai chương trình vào cuối tuần này. Ngày 28/11, anh xuất hiện trong đội hình Vũ Trụ "Say Hi". Một ngày sau, nam rapper đảm nhận vai trò nghệ sĩ trung tâm trong concert riêng.

Trong bối cảnh Thanksgiving Weekend thường gắn với hoạt động du lịch và giải trí, lịch trình hai đêm liên tiếp cũng mang đến khả năng kết hợp xem concert với những hoạt động khác tại Las Vegas.

Thay vì chỉ tập trung vào thị trường trong nước, các chương trình được đưa đến thị trường có đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc.

Đồng thời, sự hiện diện của các chương trình này tại một trung tâm giải trí quốc tế như Las Vegas cũng góp phần đưa âm nhạc và các sản phẩm giải trí Việt đến gần hơn với công chúng sở tại. .

Thanksgiving Weekend vốn là khoảng thời gian để mọi người dành cho nhau những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm. Năm nay, bên cạnh những hoạt động quen thuộc của mùa lễ, khán giả yêu âm nhạc Việt có thêm một điểm hẹn tại Las Vegas, nơi các chương trình giải trí từ Việt Nam hiện diện trong lịch trình cuối tuần của nước Mỹ.