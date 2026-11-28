Thủ tướng Thái Lan đến Hà Nội dự Hội nghị ACMECS

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh:TTXVN.

Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề: "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững". Myanmar hiện là nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế ACMECS.

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, và Tổng thống Myanmar. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng Tổng thống Myanmar chủ trì sự kiện.

Đây là một trong những sự kiện đa phương quan trọng nhất mà Việt Nam chủ trì trong năm 2026, thể hiện trách nhiệm và vị thế, phát huy vai trò nòng cốt, định hình của Việt Nam, tiếp nối thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về những ưu tiên hàng đầu như: Gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng; triển khai biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu vực; tăng cường gắn kết giữa cơ chế hợp tác tiểu vùng với hợp tác của ASEAN.