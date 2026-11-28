Tuổi 21 rời bục giảng, người thầy gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường

TPO - Gác lại phấn trắng, bảng đen lên đường ra trận, thầy giáo Nguyễn Quốc Ân để lại lời hẹn ước dang dở với người con gái cùng làng. Sau 56 năm nằm lại chiến trường, anh trở về quê hương trong vòng tay người thân, đồng đội.

Lời hẹn ước dang dở

Ngày 28/11, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) cùng thân nhân, dòng họ tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân (sinh năm 1948). Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị), người con của quê hương Cửa Lò được trở về an nghỉ trên mảnh đất quê nhà.

Trước đó một ngày, tại nhà ông Nguyễn Thành Trung ở khối Nghi Thu 2, phường Cửa Lò, người thân và bà con lối xóm đã có mặt từ sớm, chờ đón hài cốt liệt sĩ trở về. Con đường dẫn vào nhà rợp sắc cờ đỏ sao vàng, đón người lính đã rời quê hương từ thuở đôi mươi.

Ông Nguyễn Đình Hợi (80 tuổi, em rể liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân) bồi hồi kể, anh Ân là người con thứ 5 trong gia đình. Sau khi hoàn thành chương trình lớp 10, anh theo học lớp nghiệp vụ sư phạm rồi trở thành thầy giáo.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân.

Những tưởng cuộc đời sẽ gắn bó với mái trường, với phấn trắng, bảng đen và những lớp học trò, nhưng cuối năm 1969, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thầy trẻ quyết định gác lại công việc giảng dạy, lên đường nhập ngũ.

Ngày tiễn anh đi có cha mẹ, anh chị em và người con gái anh thương. Trước lúc chia xa, hai người trao nhau lời hẹn ước, chờ ngày đất nước thanh bình để nên duyên vợ chồng. Thế nhưng, chiến tranh đã không cho anh cơ hội trở về thực hiện lời hứa ấy.

Người thầy giáo trẻ được biên chế vào Tiểu đoàn 3, Đoàn 968 (nay là Sư đoàn 968), Quân khu 4, chiến đấu tại mặt trận phía Tây. Ngày 13/7/1970, trong một trận đánh, anh dũng cảm hy sinh.

Từ đó, người thầy không trở lại mái trường xưa, lời hẹn ước với người con gái cùng làng cũng mãi dang dở. Gia đình mất đi người con, người em; quê hương mất đi một người con ưu tú.

Sau hơn nửa thế kỷ, người lính trở về quê mẹ

Bà Nguyễn Thị Oanh, em gái liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân, cho biết, năm 1978, gia đình tìm kiếm và biết tin hài cốt anh trai được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, gia đình chưa thể cất bốc, đưa anh về quê hương.

Lãnh đạo địa phương, đồng đội, thân nhân liệt sĩ và người dân thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân.

Năm tháng trôi qua, cha mẹ già lần lượt qua đời, các anh chị em cũng dần khuất núi. Những chuyến thăm viếng nơi anh nằm lại ngày càng trở nên khó khăn khi những người thân còn sống đều đã tuổi cao, sức yếu. Mong muốn đưa người anh trở về quê nhà vì thế luôn đau đáu trong lòng bà Oanh.

“Bố mẹ già rồi khuất núi, các anh chị em cũng lần lượt qua đời. Giờ em ruột của anh Ân còn tôi và em gái nữa, mà chúng tôi cũng già rồi, không thể hàng năm vào nghĩa trang thăm viếng nên xin phép anh đưa anh về”, bà Oanh nghẹn ngào chia sẻ.

Sau 56 năm yên nghỉ bên đồng đội, liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân trở về quê hương. Không còn cha mẹ đứng đợi, người con gái năm xưa cũng chẳng thể đón anh về, nhưng nơi quê nhà vẫn có những người thân, đồng đội và bà con dành cho anh sự đón tiếp trang trọng, đầy thương nhớ.

Với những người từng khoác áo lính, sự trở về ấy gợi nhắc những năm tháng chiến tranh khốc liệt, những đồng đội đã ngã xuống và những gia đình mòn mỏi chờ tin người thân.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An).

Ông Phùng Minh Tiến, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khối Nghi Thu 2, phường Cửa Lò, chia sẻ rằng những người lính từng đi qua chiến tranh càng thấm thía những hy sinh, mất mát của đồng chí, đồng đội và gia đình họ.

Được đón người anh, người đồng chí Nguyễn Quốc Ân trở về, ông Tiến không giấu được niềm xúc động và tự hào. Ông cũng trân trọng tình cảm của chính quyền địa phương, người dân và thế hệ trẻ dành cho liệt sĩ trong lễ truy điệu, an táng.

Lãnh đạo UBND phường Cửa Lò cho hay, việc tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay.