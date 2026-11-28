TPO - Sara Boustany mang vẻ đẹp huyền bí của Trung Đông và sự nổi loạn sắc sảo của phương Tây vào tác phẩm "The Body" do Netflix sản xuất. Tác phẩm đang đứng top 1 phim được yêu thích nhất toàn cầu.
TPO - Cảnh Điềm vướng scandal ồn ào với tỷ phú Tôn Vũ Thần khiến danh tiếng bị ảnh hưởng. "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" phải ở ẩn suốt 3 tháng nhằm vượt qua bê bối.
TPO - Dương Dung vốn được đánh giá là diễn viên có thực lực, không ít đạo diễn mời cô đóng phim nhưng Dương Dung từ chối. Giờ đây, cô mới tiết lộ về bệnh trạng của mình.
TPO - Trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đầy cạnh tranh và đào thải, Jeon Do Yeon vẫn duy trì vị thế bằng thực lực diễn xuất, sự táo bạo trong lựa chọn vai diễn và khả năng thích nghi với những thay đổi của thị trường.
TPO - Từ một chương trình truyền hình, thương hiệu “Say Hi” dần được DatVietVAC mở rộng thành vũ trụ giải trí gắn kết âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ. Dịp Thanksgiving năm nay, 21 nghệ sĩ của Vũ Trụ “Say Hi” hội tụ tại PH Live, Planet Hollywood, Las Vegas, tiếp nối hành trình đưa IP giải trí Việt ra quốc tế.
TPO - Tối 27/11, Hậu Hoàng tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe sau khi công khai mắc ung thư máu. Nữ YouTuber cho biết hiện cô đã được chuyển vào phòng vô khuẩn nên phải hạn chế tiếp xúc, không thể đón tiếp những người muốn đến bệnh viện thăm nom.
TPO - Khi Hậu Hoàng báo tin mắc ung thư máu, hàng chục nghìn người để lại lời động viên. Nhiều khán giả nhắc đến những bản nhạc chế từng khiến họ bật cười thời đi học và mong có thể tiếp sức cho cô trong những ngày điều trị.
TPO - Lễ Tạ ơn tại Mỹ thường gắn với những bữa ăn sum họp, những chuyến trở về nhà và các hoạt động gia đình. Năm nay, kỳ nghỉ này có thêm điểm nhấn dành cho người yêu nhạc Việt khi hàng loạt nghệ sĩ từ các chương trình giải trí trong nước cùng xuất hiện tại Las Vegas trong hai đêm liên tiếp.
Hơn 110 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg đã có mặt tại Hà Nội trong tối 26/11 để chuẩn bị cho hòa nhạc St. Petersburg Symphony Night diễn ra trong hai đêm 28 và 29/11 tại Nhà hát Hồ Gươm. Techcombank và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền, mang đến cơ hội hiếm có để khách hàng Private, đối tác chiến lược của hệ sinh thái và công chúng yêu nhạc hàn lâm Việt Nam thưởng thức trọn vẹn hai kiệt tác kinh điển của Sergei Rachmaninov gồm Piano Concerto No. 2 (Concerto cho Piano số 2) và Symphony No. 2 (Giao hưởng số 2), qua phần trình diễn nguyên bản của một trong những biểu tượng lâu đời và danh giá nhất của nghệ thuật giao hưởng Nga.
TPO - Chỉ còn tính bằng ngày nữa là đến "Mắt Nhắm Mắt Mở" Concert Day 4 tại Las Vegas. SUNDAYs, cộng đồng người hâm mộ của HIEUTHUHAI, đã nhanh tay khoe những tấm vé, sẵn sàng vượt nửa vòng trái đất để được gặp thần tượng.
TPO - Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc cùng dàn nghệ sĩ Running Man Vietnam tham gia cuộc đua phòng vé cuối tháng 11 với phiên bản chiếu rạp dài 181 phút. Ở mùa trước, tập cuối Running Man thành công mang về doanh thu 38 tỷ đồng sau ít ngày công chiếu.
TPO - Những hình ảnh HIEUTHUHAI lên đường sang Mỹ thu hút sự chú ý của SUNDAYs khi chỉ còn hai ngày trước concert Mắt Nhắm Mắt Mở tại Las Vegas. Sự đồng hành của các thành viên GERDNANG và Pháp Kiều càng khiến người hâm mộ chờ đợi cuộc hội ngộ sau chặng diễn Hà Nội.
TPO - Những hình ảnh đầu tiên của dàn anh trai, em xinh tại Las Vegas khiến người hâm mộ hào hứng gọi tên idol. Sau hành trình từ Việt Nam, 21 nghệ sĩ chuẩn bị bước vào lịch tổng duyệt cho Vũ Trụ “Say Hi” Concert ngày 28/11.
TPO - "Trại giam hạnh phúc" chứng minh thế mạnh của đạo diễn Trung Lùn trong việc chỉ đạo diễn xuất, xây dựng tình huống hài và xử lý những phân đoạn giàu cảm xúc. Tuy nhiên, việc ôm đồm nhiều tuyến truyện, liên tục đẩy nhân vật vào bi kịch khiến tác phẩm chưa phát huy hết tiềm năng của đề tài và dàn diễn viên thực lực.
TPO - Minh Thy nói cô tưởng cuộc đời mình đã kết thúc vào ngày biết mình mắc ung thư. Trong gần một năm điều trị, có lúc đau đến kiệt sức, nữ diễn viên 25 tuổi đã xin mẹ cho mình được dừng lại.
TPO - Từng tự nhận là ca sĩ “người ta biết giọng nhưng không biết tên”, Anh Quân gây chú ý khi lộ diện trong mascot Cao Bồi Lang tại Ca sĩ mặt nạ 2026. Dừng chân trong tiếc nuối, nam ca sĩ cho biết anh đã hát hết mình và sẵn sàng trở lại với những dự án mới.
TPO - “Chị sẽ luôn bên em gái”, Dương Hoàng Yến nhắn nhủ khi đăng ảnh ngồi cạnh Hậu Hoàng trong bệnh viện. Trước đó, nữ YouTuber kể cô đã khóc nhiều từ khi biết mình mắc ung thư máu.