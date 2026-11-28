Cảnh Điềm sau vụ tỷ phú bóc phốt

TPO - Cảnh Điềm vướng scandal ồn ào với tỷ phú Tôn Vũ Thần khiến danh tiếng bị ảnh hưởng. "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" phải ở ẩn suốt 3 tháng nhằm vượt qua bê bối.

Ngày 26/11, Cảnh Điềm xuất hiện tại Lễ trao giải Hý kịch của năm, tổ chức lần thứ nhất tại tỉnh Chiết Giang. Không chỉ là khách mời được chú ý nhất, mỹ nhân còn có bài phát biểu cảm nghĩ về nghệ thuật biểu diễn. Nhan sắc thanh lịch, quyến rũ của Cảnh Điềm nhận nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Đây là lần đầu Cảnh Điềm tham gia một sự kiện công khai sau khi vướng bê bối tình ái với tỷ phú Tôn Vũ Thần. Thời gian trước, cô gần như ở ẩn để làm dịu bầu không khí. Trên tài khoản cá nhân, nữ diễn viên chỉ chia sẻ các bài đăng công ích, sự kiện lần này là bài đăng mang tính riêng tư đầu tiên của cô sau 3 tháng.

Khi Cảnh Điềm tham dự sự kiện, người hâm mộ chen chúc, xô lấn để nhìn ngắm cô. Trên các trang mạng xã hội, fan cũng bày tỏ nỗi nhớ và chúc mừng mỹ nhân quay trở lại.

Cảnh Điềm trở lại giới giải trí sau scandal.

Thực tế, Cảnh Điềm vướng bê bối đời tư vào tháng 8, đầu tháng 9 tạp chí Thụy Lệ, Trung Quốc đăng video giới thiệu Cảnh Điềm là gương mặt trang bìa số tháng 10, kỷ niệm 31 năm phát hành. Việc Cảnh Điềm trở thành người mẫu cho thấy công việc của cô ở làng giải trí không bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau scandal tình ái với tỷ phú Tôn Vũ Thần. Trước đó, hình ảnh quảng cáo của Cảnh Điềm bị gỡ bỏ, khiến người yêu mến nữ diễn viên lo lắng, sợ rằng mỹ nhân sinh năm 1988 sẽ bị ngầm cấm sóng.

Dù đã được tạp chí Thụy Lệ mở đường, Cảnh Điềm vẫn lựa chọn ở ẩn, hành động "kiểm điểm" này chiếm được cảm tình của công chúng. Không ít khán giả ủng hộ nữ diễn viên. Họ cho rằng Cảnh Điềm là nạn nhân trong một cái bẫy được thiết kế cực kỳ tinh vi.

Trước đó, đại gia tiền số Tôn Vũ Thần gây sốc khi đăng bài viết "Bạn gái tôi, Cảnh Điềm", kể về mối quan hệ bí mật với nữ diễn viên Cảnh Điềm. Tôn Vũ Thần khẳng định đã chi số tiền khủng để cung phụng và lấy lòng Cảnh Điềm cùng cha mẹ nữ diễn viên. Tuy nhiên, khi tình cảm của cả hai đứt gánh, tỷ phú muốn đòi lại số tiền hơn 30 triệu NDT. Tôn Vũ Thần còn kể thêm những bí mật khiến hình tượng cao quý, sang trọng của Cảnh Điềm bị hủy hoại.

Tỷ phú Tôn Vũ Thần đã dùng 30 triệu NDT để làm nữ diễn viên buông lỏng phòng ngự tâm lý, sau đó dẫm đạp lên danh tiếng và danh dự của cô để gây chú ý, tạo đà cho việc ra mắt nền tảng tiền điện tử.

Những người lý trí hơn cho rằng scandal của Cảnh Điềm chỉ là vấn đề lối sống cá nhân. Việc nhờ người mang thai hộ là tin tức một phía từ Tôn Vũ Thần, hơn nữa sự việc chưa bắt đầu. Cảnh Điềm không có hành vi vi phạm pháp luật, chỉ bị tổn hại danh tiếng.

Nhiều khán giả cảm thấy Cảnh Điềm là nạn nhân trong câu chuyện tình ồn ào này. Nữ diễn viên tưởng rằng khi yêu tỷ phú với khối tài sản lên tới 8,5 tỷ USD sẽ được nâng niu, nhưng đến khi đường ai nấy đi, cô lại bị tình cũ "lột trần" trên mạng xã hội, và đòi lại số tiền đã chi cho mình.

Không ít người cũng lên tiếng ủng hộ Cảnh Điềm, cho rằng hành vi của Tôn Vũ Thần là đáng xấu hổ, vô sỉ.

Cảnh Điềm thoát khỏi cảnh bị mất sự nghiệp.

Trong sự nghiệp, Cảnh Điềm nổi lên như "bông hoa phú quý chốn nhân gian", được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Ngay từ khi mới bước chân vào nghề, cô đã được đại gia đứng sau giúp đỡ, giành được nhiều dự án lớn. Cộng với chuyện tình ái cùng Tôn Vũ Thần, Cảnh Điềm bị nhìn nhận là nữ nghệ sĩ luôn dựa vào đại gia để tiến thân.

Cảnh Điềm còn ba bộ phim đóng chính chưa lên sóng là Xương rồng đốt rương (đóng chung với Trương Bân Bân), Đợi tôi khi tỉnh giấc (nam chính Trương Tân Thành) và Đồng tâm kết (nam chính Khuất Sở Tiêu).