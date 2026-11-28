Vụ người bố để lại hai con nhỏ rồi nghi nhảy cầu Cửa Hội: Gia đình túc trực tìm kiếm

TPO - Suốt nhiều giờ qua, gia đình vẫn túc trực ở dưới chân cầu Cửa Hội tìm kiếm người đàn ông để lại hai con nhỏ trên cầu rồi gieo mình xuống sông Lam.

Thấp thỏm

Ngày 28/11, dưới chân cầu Cửa Hội, cây cầu bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiều người thân và người dân tập trung theo dõi công tác tìm kiếm anh T.V.Đ. (SN 1993, trú xã Trung Lộc, Nghệ An), người được cho là đã nhảy xuống sông Lam sau khi để lại hai con nhỏ trên cầu.

Đứng giữa đám đông dưới chân cầu Cửa Hội, anh Trần Văn Kiên (anh trai anh Đ.) liên tục hướng mắt về phía dòng sông, thấp thỏm chờ tin em trai.

Anh Kiên kể, khoảng 11h ngày 27/11, khi cả gia đình đang dự đám cưới một người cháu bên họ, anh nhận được thông tin về sự việc trên mạng xã hội. Cả nhà lập tức gác lại mọi việc, vội vã đến cầu Cửa Hội.

Từ đó đến nay, người thân luôn túc trực tại hiện trường, dõi theo từng diễn biến của công tác tìm kiếm, chỉ mong sớm có tin tức về anh Đ.

Các đội thiện nguyện triển khai tìm kiếm anh Đ.

Theo anh Kiên, Đ. là con út trong gia đình, tính tình vui vẻ, hòa đồng và tốt bụng với mọi người. Đ. làm nghề sơn, chủ yếu nhận việc theo các công trình để kiếm sống.

Khoảng nửa tháng trước, vợ chồng Đ. xảy ra mâu thuẫn, người vợ rời đi. Tuy nhiên, gia đình cho biết, chưa thể xác định liệu những bất hòa này có liên quan đến sự việc hay không.

“Trên mạng xã hội từ hôm qua đến giờ xuất hiện nhiều thông tin không đúng sự thật. Gia đình mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Giờ gia đình chỉ mong sớm tìm thấy em”, anh Kiên nghẹn ngào chia sẻ.

“Chỉ mong sớm tìm thấy em”

Cách đó không xa, anh Nguyễn Văn Tùng (anh họ của Đ., trú phường Cửa Lò) cũng túc trực dõi theo công tác tìm kiếm. Anh cho biết, tối 27/11, sau khi kết thúc ca làm việc muộn và trở về nhà khoảng 21h, anh nhận được tin về sự việc nên lập tức đến hiện trường. Đến khoảng 6h30 sáng 28/11, anh tiếp tục quay lại, dõi theo từng diễn biến của quá trình tìm kiếm.

Anh Tùng (anh họ Đ.) chia sẻ về sự việc.

Theo anh Tùng, Đ. là người hiền lành, tốt tính. Trong cuộc sống vợ chồng, những lúc bất hòa là điều khó tránh khỏi, nhưng không ai trong gia đình mong sự việc xảy ra như vậy. “Gia đình chỉ mong sớm tìm thấy em. Gió mùa lại sắp về, nghĩ đến em ở dưới dòng sông lạnh lẽo, chúng tôi ai cũng xót xa”, anh Tùng chia sẻ.

Thông tin ban đầu trưa 27/11, người dân lưu thông trên cầu Cửa Hội phát hiện bé trai 10 tuổi và bé gái hơn 1 tuổi đứng bên xe máy.

Thấy hai cháu nhỏ không có người lớn bên cạnh, người đi đường đến hỏi han, động viên. Qua lời kể của bé trai, người bố chở hai anh em lên cầu rồi nhảy xuống sông. Người dân sau đó trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Sau khi nhận tin, người thân xác định người đàn ông được tìm kiếm là anh T.V.Đ. Gia đình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng theo dõi diễn biến và chờ đợi kết quả.

Bố anh Đ. hướng mắt về phía dòng sông, thấp thỏm chờ tin con trai.

Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lộc cho hay, anh T.V.Đ. có quê gốc ở phường Nghi Tân (cũ), nay thuộc phường Cửa Lò. Khoảng 2 năm trước, anh Đ. chuyển về xã Trung Lộc sinh sống, làm nghề tự do. Vợ chồng anh hiện ở nhà thuê. Chính quyền địa phương đã nắm bắt thông tin, theo dõi vụ việc và phối hợp với các lực lượng chức năng để tìm kiếm anh Đ.

Dưới chân cầu Cửa Hội, những ánh mắt vẫn hướng về dòng sông. Điều mong mỏi nhất lúc này là sớm tìm thấy anh Đ., để gia đình không còn phải sống trong những giờ phút thấp thỏm, bất an.