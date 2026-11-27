Công đoàn nâng cao năng lực truyền thông phòng, chống ma túy

TPO - Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai và khả năng lao động của mỗi người mà còn phá vỡ hạnh phúc gia đình, đe dọa an toàn lao động và sự phát triển của doanh nghiệp. Đây là hiểm họa đòi hỏi sự tham gia phòng ngừa của toàn xã hội, trong đó tổ chức Công đoàn có vai trò quan trọng.

Ngày 27/11, tại Nghệ An, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ công đoàn năm 2026. Lớp tập huấn có sự tham gia của gần 200 cán bộ công đoàn đến từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.

Gắn phòng, chống ma túy với chăm lo xây dựng văn hóa công nhân

Tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trực tiếp truyền đạt hai chuyên đề về vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy và giải pháp triển khai hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động.

Theo các cơ quan chức năng, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai và khả năng lao động của mỗi người mà còn phá vỡ hạnh phúc gia đình, đe dọa an toàn lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.

Do đó, phòng, chống ma túy phải được xác định là một bộ phận trong nhiệm vụ bảo vệ đoàn viên, người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Để thực hiện hiệu quả, tổ chức Công đoàn cần đổi mới tuyên truyền theo hướng trang bị kỹ năng nhận diện, từ chối, phòng tránh ma túy và tìm kiếm hỗ trợ; chủ động phòng ngừa tại nơi làm việc, khu nhà trọ; gắn phòng, chống ma túy với chăm lo đời sống, xây dựng văn hóa công nhân. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Công đoàn, doanh nghiệp, công an, y tế, gia đình và chính quyền.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết tình hình ma túy trong nước diễn biến phức tạp, khó lường. Số vụ, đối tượng và tang vật ma túy bị bắt giữ có xu hướng tăng qua các năm. Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn ở mức cao, xuất hiện ở mọi thành phần, lứa tuổi, địa bàn.

Ma túy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tạo gánh nặng lớn cho hệ thống y tế; tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, đe dọa an ninh, trật tự và sự trường tồn của dân tộc.

Trang bị kiến thức, kỹ năng cho người lao động

Trước tình hình đó, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đặt mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm triển khai. Các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, Nhân dân hạnh phúc và kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ công đoàn năm 2026

Chương trình tập trung vào ba nhóm mục tiêu cụ thể. Trong đó, nâng cao nhận thức phòng, chống ma túy cho toàn xã hội, từ cơ sở, địa bàn, gia đình đến từng người dân, nhất là nhóm có nguy cơ cao, thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và người lao động; qua đó giảm mạnh số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, giữ vững, mở rộng và tiến tới xây dựng các xã, phường, đặc khu không có ma túy.

Cùng với đó, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao và lợi dụng không gian mạng. Chương trình cũng chú trọng bảo đảm cơ sở vật chất cho cai nghiện, nâng cao hiệu quả xác định tình trạng nghiện, điều trị nghiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện.

Đối với công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy. Mục tiêu là trang bị nhận thức, kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm cho đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% công đoàn ngành, địa phương có chương trình, kế hoạch tuyên truyền; 100% cán bộ làm công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy; 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất triển khai giải pháp phòng, chống ma túy. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và kỹ năng phòng, chống ma túy cho trên 70% người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.