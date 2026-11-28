Hôm nay, Việt Nam chủ trì Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11

Trong hôm nay 28/11, Việt Nam chủ trì Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao trong khu vực.

Với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác ACMECS, tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 28/11, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 mang chủ đề “Kết nối CLMV-Phát huy tiềm năng-Kiến tạo tương lai thịnh vượng." Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề "Tăng trưởng phát triển kinh tế-xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững."

Đây là hai hội nghị cấp cao thường kỳ của các cơ chế hợp tác giữ vai trò quan trọng hàng đầu đối với khu vực Mekong, thường được tổ chức hai năm một lần.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về những ưu tiên hàng đầu như: gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng; triển khai biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu vực; tăng cường gắn kết giữa cơ chế hợp tác tiểu vùng với hợp tác của ASEAN.

Tại họp báo quốc tế giới thiệu hai hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhận định hai hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đang trải qua giai đoạn chuyển biến sâu sắc, mang tính bước ngoặt. Điều này tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với các nước trên thế giới, trong đó có các nước khu vực tiểu vùng Mekong.

Bên cạnh nhiều thời cơ, thuận lợi, các nước tiểu vùng Mekong cũng đang đối mặt với những thách thức chung mang tính xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, tội phạm mạng... Những thách thức này đặt ra yêu cầu mới đối với các cơ chế hợp tác của tiểu vùng.

Hai hội nghị cũng diễn ra khi các nước tiểu vùng Mekong đều quyết tâm, nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, theo hướng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh đến nay, tất cả các nước Mekong đều hết sức coi trọng và đặt nhiều kỳ vọng vào hai hội nghị cấp cao. Các nước mong muốn hai hội nghị sẽ thống nhất những định hướng hợp tác mới, tạo bước chuyển quan trọng về nội dung ưu tiên cũng như phương thức triển khai. Qua đó, hai cơ chế có thể đem lại kết quả, lợi ích thiết thực và hiệu quả hơn, đóng góp thực chất cho phát triển của mỗi nước thành viên, cũng như cho hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển của khu vực tiểu vùng Mekong.

Đối với Việt Nam, việc đăng cai hai hội nghị là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong, củng cố tình đoàn kết và gắn kết chiến lược với các nước láng giềng.